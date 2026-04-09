TESTOVI U TOKU: Severna Koreja lansirala raketu sa bojevom glavom sa kasetnim bombama

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/South Korea Defense Ministry

Severna Koreja je testirala novu bojevu glavu sa kasetnim bombama na balističkoj raketi i na elektromagnetnom oružju, prenosi danas severnokorejska agencija KCNA.

Akademija odbrambenih nauka i Uprava za rakete te zemlje takođe su sproveli testove bombi od ugljeničnih vlakana, kao i testove mobilnog protivvazdušnog raketnog sistema kratkog dometa, prenosi Rojters, pozivajući se na KCNA.

General koji je nadgledao testove, Kim Džong Sik kazao je da elektromagnetni sistem oružja i bombe od ugljeničnih vlakana predstavljaju "posebna sredstva".

Združeni načelnici štabova Južne Koreje saopštili su juče da je Pjongjang testirao više raketa tokom nekoliko dana.

Bez navođenja broja lansiranih balističkih raketa, što je kršenje sankcija Ujedinjenih nacija, Severna Koreja je saopštila da je testirala svoj mobilni protivvazdušni raketni sistem kratkog dometa, kao i borbene sposobnosti svoje taktičke balističke bojeve glave.

KCNA navodi da je jedan test dokazao da je taktička balistička raketa zemlja-zemlja pod nazivom "hvasongfo-11 ka", koja je opremljena bojevom glavom za kasetne bombe, bila u stanju da "bilo koju metu pretvori u pepeo", na površini od sedam hektara.

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Svet

Severna Koreja testirala podvodno nuklearno oružje

Svet

Severna Koreja proglasila Južnu Koreju neprijateljskom državom, prekinula komunikaciju

Svet

Severna Koreja lansirala balističku raketu ka Japanskom moru

Svet

SEVERNA KOREJA ISPALILA 10 BALISTIČKIH RAKETA! Kim Džong Un pobesneo, pa povukao EKSTREMAN POTEZ, Amerika i Južna Koreja dovele ga do PUCANJA

Svet

ZAPADNI DIPLOMATA ALARMIRAO KIJEV: Severna Koreja poslala 10.000 vojnika u Rusiju

Svet

Severna Koreja ispalila PROJEKTIL za koji se sumnja da je balistička RAKETA!