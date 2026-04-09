Uživo! Krhko primirje još uvek traje: Lider Hezbolaha ostao bez ključnog saradnika, cene nafte ponovo skaču

U toku je 41. dan sukoba. Teheran tvrdi da su SAD i Izrael prekršile dogovor o prekidu vatre. Hezbolah pokrenuo udar na Izrael. Izrael u sredu izvršio udare na Liban, mediji prenose da je ubijeno više od 250 ljudi. Bela kuća insistira da Liban nije deo primirja.

Bilo je kontradiktornih komentara o uključivanju Libana u privremenu pauzu u borbama. Pre nego što je Hezbolah tvrdio da je došlo do kršenja prekida vatre, Bela kuća je insistirala da ne smatra Liban delom sporazuma. Isto i Izrael. Iran i Pakistan, koji je pomogao u posredovanju u primirju, ne slažu se.Iran je zaustavio brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu, u znak odmazde za izraelske udare usmerene na Hezbolah u Libanu.

12:36 Netanjahu poručio da Izrael nastavlja akciju u Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u četvrtak da će njegova zemlja nastaviti napade na militantnu grupu Hezbolah u Libanu koju podržava Iran "sa silom, preciznošću i odlučnošću", kao što su izraelski napadi nastavljeni širom južnog Libana u četvrtak ujutru.

"Ko god deluje protiv građana Izraela biće povređen", napisao je Netanjahu na društvenim mrežama.

Izrael je u sredu intenzivirao napade u Libanu, rekavši da njegova borba sa Hezbolahom nije deo dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre sa Iranom. Stotine ljudi je poginulo i ranjeno.

11:59 Iran jasan oko obogaćivanja uranijuma

Šef iranske nuklearne agencije kaže da je zaštita prava Teherana na obogaćivanje uranijuma "neophodna" za bilo kakve pregovore o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama.

Mohamed Eslami, koji predvodi Organizaciju za atomsku energiju Irana, dao je ove izjave novinarima, uključujući i jednog iz Asošijejted presa u Teheranu, tokom komemoracije za pokojnog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

"To je deo neophodnih (stvari) o kojima niko ne govori", kaže Eslami, misleći na odbijanje SAD da priznaju obogaćivanje kao deo iranskog plana od 10 tačaka za trajni prekid vatre.

SAD i Iran trebalo bi da se sastanu u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, na razgovorima ovog vikenda.

11:39 Očekivalo se da se uključe u rat i budu "tas na vagi", ali to toga nije došlo: "Zasluge" snose i SAD i Iran!

Šestog dana rata SAD i Izraela protiv Irana, predsednik SAD Donald Tramp odgovarao je na pitanja o izveštajima o predstojećoj kopnenoj invaziji kurdskih snaga na Islamsku Republiku. Tramp je rekao da misli da bi napad iranskih Kurda baziranih u Iraku bio "divan".

Do osmog dana rata, promenio je ploču. "Ne planiramo ulazak Kurda", rekao je u avionu Air Force One. "To sam isključio."

Izveštavanje Reutersa sa iransko-iračke granice pokazuje kako su se nade SAD i Izraela da će im kurdski borci priteći u pomoć srušile pod dva pritiska: pomešanih signala iz Vašingtona i Jerusalima, i nemilosrdne kampanje vojnih udara i pretnji protiv Kurda s obe strane granice od strane iranskog elitnog Korpusa čuvara islamske revolucije, poznatog i kao Iranska revolucionarna garda (IRGC), piše Reuters.

Tramp je 7. aprila najavio dvonedeljno primirje, otvorivši prozor za pregovore i povećavši mogućnost za okončanje rata. To neće okončati kampanju iranskih kurdskih prognanika koji su utočište pronašli u Iraku i koji su godine svog života posvetili rušenju svoje vlade.

10:45 Iranci daju pomen ubijenom Aliju Hamneiju

Ožalošćeni širom Irana počeli su u četvrtak ceremonije žalosti povodom 40. dana od smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen na početku rata u Iranu.

U glavnom gradu Irana, Teheranu, ožalošćeni u crnom počeli su svoj skup od trga Džomhuri Eslami do blizine kancelarije pokojnog Hamneija.

Iranska državna televizija emitovala je slične komemoracije u drugim gradovima. Navedeno je da će ceremonije trajati do kasno u noć.

Hamneijevo telo još nije sahranjeno od njegove smrti 28. februara. Njegov sin, ajatolah Modžtaba Hamnei, sada služi kao vrhovni vođa Irana.

10:22 Da li je rat sa Iranom "najgori mogući scenario" za zalivske države? I zašto nije?

Uz dvonedeljno primirje koje je jedva stupilo na snagu, i Iran i SAD tvrde da su pobedili. Ono što je, međutim, jasnije jeste da su arapske države Zaliva prošle kroz ono što je jedan zvaničnik opisao kao najgori mogući scenario. Ali, da li je zaista tako?

10:01 Ubijen sekretar Naima Kasima

Sekretar lidera Hezbolaha Naima Kasima ubijen je juče u izraelskom vazdušnom napadu u Bejrutu, saopštila je vojska.

Ali Jusuf Harši bio je meta napada u bejrutskom naselju Talet Hajat, izvan uporišta Hezbolaha. Snimci pokazuju da je napad delimično srušio višespratnu zgradu.

Vojska kaže da je Harši bio Kasemov nećak i lični sekretar.

"Harši je bio bliski saradnik i lični savetnik generalnog sekretara Hezbolaha Naima Kasima i igrao je centralnu ulogu u upravljanju njegovom kancelarijom i njegovom bezbednošću", navodi se u saopštenju vojske.

U međuvremenu, izraelske odbrambene snage kažu da su tokom noći pogodile dva centralna prelaza preko reke Litani koje je Hezbolah koristio za prenos "hiljada oružja, raketa i lansera" u južni Liban.

Pored toga, oko 10 skladišta oružja, lanseri raketa i sedišta Hezbolaha pogođeno je u južnom Libanu, dodaje vojska.

09:36 Španija ponovo otvara vrata ambasade u Teheranu

Španija će ponovo otvoriti svoju ambasadu u Teheranu, rekao je u četvrtak ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares, predstavljajući taj potez kao deo napora da se pomogne u postizanju mira u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Albares je rekao da je naložio španskom ambasadoru da se vrati u Teheran, preuzme svoju dužnost i ponovo otvori ambasadu kako bi Španija mogla da učestvuje u "forsiranju mira sa svih mogućih strana, uključujući i samu iransku prestonicu".

09:25 Delagacija Irana ipak ne stiže na pregovore?

Iranski ambasador u Pakistanu, Reza Amiri Mogadam, izgleda da je obrisao objavu na X-u u kojoj je rekao da će iranska delegacija večeras stići u Islamabad na pregovore sa SAD.

Kao što smo ranije izvestili, Mogadam je objavio: "Uprkos skepticizmu iranskog javnog mnjenja zbog ponovljenih kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima, iranska delegacija večeras stiže u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na 10 tačaka koje je predložio Iran.“

Ta objava se više ne pojavljuje na njegovom X nalogu.

08:37 "SAD mora da izabere između rata i mira"

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana rekao je da SAD "moraju da izaberu" da li žele rat ili mir.

"Ne mogu imati oboje istovremeno. To se međusobno isključuje, to je sasvim jasno!", rekao je Said Hatibzade.

Hatibzade kaže da su tekući izraelski napadi u Libanu "teško kršenje" primirja između SAD i Irana.

Iran, kaže on, traži od svih na Bliskom istoku da se pridržavaju ovog sporazuma...

"I očekujemo da će Amerikanci učiniti isto sa svojim saveznicima", naveo je.

Na pitanje da li će se Iran povući iz pregovora ako se izraelski napadi nastave, on kaže: "Veoma smo fokusirani na dobrobit celog Bliskog istoka".

08:11 Mirna noć u Zalivu, prvi put posle 40 dana!

Svanula je zora u Zalivu, a nema izveštaja o napadima dronovima ili raketama preko noći, prvi put otkako je napad SAD i Izraela na Iran izazvao napade koji su preokrenuli region.

Tokom proteklih šest nedelja, zvaničnici ministarstava u zemljama Zaliva aktivno su izveštavali o napadima iz Irana na društvenim mrežama, a skoro svakodnevni napadi su povezani sa značajnim američkim vojnim prisustvom u regionu.

Bilo je potrebno nekoliko sati da primirje između SAD i Irana stupi na snagu, te su Kuvajt, UAE i Bahrein i dalje prijavljivali napade putem društvenih mreža.

Ali u poslednjih nekoliko sati ti javni kanali su postali neobično tihi - što je pokazatelj da su, barem za sada, iranske snage izgleda prestale da ispaljuju rakete i dronove.

07:49 Tramp proglasio pobedu, ali Iran i dalje ima "keca u rukavu"

Predsednik SAD Donald Tramp opisao je krhki dvonedeljni prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana kao "potpunu i apsolutnu pobedu". Međutim, uslovi primirja pokazuju kako je Iran iskoristio kontrolu nad Ormuskim moreuzom da stekne ogroman uticaj nad globalnom ekonomijom...

07:39 Američko oružje ili prijateljstvo s Kinom? Trampova situacija s ratom u Iranu menja računicu na ovom ostrvu

Za neke, rat u Iranu јe pokrenuo hitna pitanja o tome koliko SAD mogu da izdrže ako se više kriza odviјa istovremeno. Kašnjenja u isporukama oružјa, smanjenje zaliha oružјa i transakcioni pristup predsednika Donalda Trampa saveznicima i partnerima poјačavaјu te sumnje.

07:37 Delegacija Irana večeras stiže u Pakistan na pregovore

Iranska delegacija stići će večeras u glavni grad Pakistana, Islamabad, na razgovore o rešavanju sukoba sa SAD i Izraelom, rekao je iranski ambasador u Pakistanu.

Despite skepticism of Iranian public opinion due to repeated ceasefire violations by Israeli regime to sabotage the diplomatic initiative, invited by Hon. PM Shehbaz Sharif, Iranian delegation arrives tonight in Islamabad for serious talks based on 10 points proposed by Iran. — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) 09. април 2026.

"Uprkos skepticizmu u iranskom javnom mnjenju zbog ponovljenih kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima, iranska delegacija večeras stiže u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na 10 tačaka koje je predložio Iran", naveo je ambasador Reza Amiri Moghadam u objavi na mreži X.

Podsetimo, pakistanski premijer je u sredu pozvao delegacije Irana i SAD da otpočnu pregovore 10. aprila.

06:59 Šta Tramp podrazumeva pod "pravim sporazumom" sa Iranom?

Izveštaji o dvonedeljnom prekidu vatre između SAD i Irana bili su kontradiktorni. Neslaganja se odnose na različite verzije plana od 10 tačaka koje su se pojavile.

Tramp kaže da "postoji samo jedna grupa značajnih ‘TAČAKA’ koje su prihvatljive za Sjedinjene Države".

Jasno je stavio do znanja šta želi u okviru onoga što naziva pravim sporazumom: "BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA i, Ormuski moreuz ĆE BITI OTVOREN I BEZBEDAN".

Sa iranske strane pojavilo se nekoliko verzija.

Iranski državni mediji objavili su jednu koja je uključivala prekid borbi u Iranu, Iraku, Jemenu i Libanu, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i punu posvećenost SAD ukidanju sankcija.

Kasnije se pojavio plan od 10 tačaka Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, koji je dodatno uključivao obogaćivanje uranijuma i zadržavanje kontrole Teherana nad Ormuskim moreuzom.

Zahtevi u vezi sa obogaćivanjem kasnije su izbačeni iz engleskog prevoda saopštenja Saveta bezbednosti.

U Trampovoj objavi nije bilo pomena da prekid vatre uključuje Liban, što je takođe bila ključna tačka neslaganja oko uslova sporazuma o prekidu vatre.

06:10 Tramp upozorava Iran

Predsednik SAD Donald Tramp je na mreži Truth Social poručio da američke snage ostaju u blizini Irana kako bi mogle da reaguju u slučaju da se za to ukaže potreba.

"Svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje, sa dodatnom municijom, oružjem i svim ostalim što je prikladno i neophodno za smrtonosno gonjenje i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja, ostaće na svojim mestima u Iranu i oko njega, sve dok se u potpunosti ne ispoštuje postignuti PRAVI SPORAZUM. Ako se iz bilo kog razloga ne ispoštuje, što je vrlo malo verovatno, onda počinje "pucnjava", veća, bolja i jača nego što je iko ikada ranije video. Dogovoreno je, davno, i uprkos svoj lažnoj retorici suprotno - NIKAKVO NUKLEARNO ORUŽJE i Ormuski moreuz ĆE BITI OTVOREN I BEZBEDAN. U međuvremenu, naša velika vojska se puni i odmara, zapravo, radujući se svom sledećem osvajanju. AMERIKA SE VRATILA!", naveo je Tramp.

05:55 Ponovo se čuju sirene u Izraelu

Izraelski mediji javljaju da su se aktivirale sirene za opasnost u naseljima kod libanske granice. Veruje se da je Hezbolah pokrenuo novi talas udara.

05:52 Rastu cene nafte

Cene nafte su porasle, a akcije su pale zbog strahova oko održivosti dogovora o prekidu vatre između SAD i Irana, a nakon što je Izrael pokrenuo veliko bombardovanje Libana. U poslednja dva sata, Hezbolah je saopštio da je ispalio rakete na severni Izrael kao odgovor na "kršenje primirja".

Strahovi da bi primirje moglo da se raspadne dok je nafta zaglavljena u Ormuskom moreuzu doveli su do skoka cene nafte "West Texas Intermediate" za oko 3% u četvrtak, nakon što je dan ranije pala za više od 16%. Brent je porastao za više od 2% nakon pada od 13%.

05:10 Iran na vezi sa Saudijcima?

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči čuo se sa svojim saudijskim kolegom, princom Fajsalom bin Farhanom, saopštilo je teheransko ministarstvo spoljnih poslova na Telegramu rano u četvrtak.

Ministri su "razgovarali o bilateralnim odnosima i regionalnom razvoju", rekao je Teheran, ne precizirajući kada se poziv održao.

Državni mediji Saudijske Arabije su rekli da je bin Farhan primio pozive od ministara spoljnih poslova Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana i Turske u saopštenju u sredu uveče po lokalnom vremenu, u kojem Iran nije pomenut.

05:06 Tramp optužuje medije da su objavili "lažni mirovni plan"

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je aktivan na društvenoj mreži Truth Social i ovog puta optužuje pojedine medije da su objavili "lažni mirovni plan".

"Neuspešni Njujork tajms i lažne vesti CNN su objavili potpuno LAŽNI PLAN OD DESET TAČAKA o pregovorima sa Iranom, koji je trebalo da diskredituje ljude uključene u mirovni proces. Svih deset tačaka su izmišljena PREVARA - ZLI GUBITNICI!!! UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM“, rekao je Tramp.

04:48 Makron planira da otvori Ormuski moreuz

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je u sredu da je Iran spreman da deblokira Ormuski moreuz, nazvavši to "dobrom stvari".

"Oko 15 zemalja je sada mobilisano pod francuskim vođstvom za strogo odbrambenu misiju, koordinisanu sa Iranom, kako bi se obnovila plovidba kada se uslovi steknu", rekao je

04:42 Iran objavio mapu da navodi brodove kroz Ormuski moreuz

Mornarica Iranske Revolucionarne garde objavila je mapu koja prikazuje alternativne brodske rute u Ormuskom moreuzu kako bi pomogla brodovima u tranzitu da izbegnu pomorske mine, javlja poluzvanična iranska novinska agencija ISNA.

04:40 Tramp opet udario na NATO

Predsednik SAD Donald Tramp je opet udario na NATO, a nakon što je u sredu imao sastanak sa generalnim sekretarom Alijanse, Markom Ruteom.

Tokom noći Tramp se oglasio na mreži Truth Social.

"NATO nije bio tu kad nam je bio potreban, i neće biti tu ako nam ponovo bude potreban. Setimo se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog, komada leda", napisao je Tramp.

04:31 Izrael na meti napada

Hezbolah je saopštio da je tokom noći izveo napade na sever Izraela

Hezbolah je u saopštenju naveo da su napadi usledili kao odgovor na ono što je opisao kao kršenje prekida vatre od strane Izraela, nakon što je Izrael u sredu pokrenuo svoj najveći napad na Liban u ovom ratu.

pročitajte još TESTOVI U TOKU: Severna Koreja lansirala raketu sa bojevom glavom sa kasetnim bombama

