Uživo! Krhko primirje još uvek traje: Tramp ponovo preti, cene nafte opet skaču

U toku je 41. dan sukoba. Teheran tvrdi da su SAD i Izrael prekršile dogovor o prekidu vatre. Hezbolah pokrenuo udar na Izrael. Izrael u sredu izvršio udare na Liban, mediji prenose da je ubijeno više od 250 ljudi. Bela kuća insistira da Liban nije deo primirja.

Bilo je kontradiktornih komentara o uključivanju Libana u privremenu pauzu u borbama. Pre nego što je Hezbolah tvrdio da je došlo do kršenja prekida vatre, Bela kuća je insistirala da ne smatra Liban delom sporazuma. Isto i Izrael. Iran i Pakistan, koji je pomogao u posredovanju u primirju, ne slažu se.Iran je zaustavio brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu, u znak odmazde za izraelske udare usmerene na Hezbolah u Libanu.

08:11 Mirna noć u Zalivu, prvi put posle 40 dana!

Svanula je zora u Zalivu, a nema izveštaja o napadima dronovima ili raketama preko noći, prvi put otkako je napad SAD i Izraela na Iran izazvao napade koji su preokrenuli region.

Tokom proteklih šest nedelja, zvaničnici ministarstava u zemljama Zaliva aktivno su izveštavali o napadima iz Irana na društvenim mrežama, a skoro svakodnevni napadi su povezani sa značajnim američkim vojnim prisustvom u regionu.

Bilo je potrebno nekoliko sati da primirje između SAD i Irana stupi na snagu, te su Kuvajt, UAE i Bahrein i dalje prijavljivali napade putem društvenih mreža.

Ali u poslednjih nekoliko sati ti javni kanali su postali neobično tihi - što je pokazatelj da su, barem za sada, iranske snage izgleda prestale da ispaljuju rakete i dronove.

07:49 Tramp proglasio pobedu, ali Iran i dalje ima "keca u rukavu"

Predsednik SAD Donald Tramp opisao je krhki dvonedeljni prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana kao "potpunu i apsolutnu pobedu". Međutim, uslovi primirja pokazuju kako je Iran iskoristio kontrolu nad Ormuskim moreuzom da stekne ogroman uticaj nad globalnom ekonomijom...

07:39 Američko oružje ili prijateljstvo s Kinom? Trampova situacija s ratom u Iranu menja računicu na ovom ostrvu

Za neke, rat u Iranu јe pokrenuo hitna pitanja o tome koliko SAD mogu da izdrže ako se više kriza odviјa istovremeno. Kašnjenja u isporukama oružјa, smanjenje zaliha oružјa i transakcioni pristup predsednika Donalda Trampa saveznicima i partnerima poјačavaјu te sumnje.

07:37 Delegacija Irana večeras stiže u Pakistan na pregovore

Iranska delegacija stići će večeras u glavni grad Pakistana, Islamabad, na razgovore o rešavanju sukoba sa SAD i Izraelom, rekao je iranski ambasador u Pakistanu.

Despite skepticism of Iranian public opinion due to repeated ceasefire violations by Israeli regime to sabotage the diplomatic initiative, invited by Hon. PM Shehbaz Sharif, Iranian delegation arrives tonight in Islamabad for serious talks based on 10 points proposed by Iran. — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) 09. април 2026.

"Uprkos skepticizmu u iranskom javnom mnjenju zbog ponovljenih kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima, iranska delegacija večeras stiže u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na 10 tačaka koje je predložio Iran", naveo je ambasador Reza Amiri Moghadam u objavi na mreži X.

Podsetimo, pakistanski premijer je u sredu pozvao delegacije Irana i SAD da otpočnu pregovore 10. aprila.

06:59 Šta Tramp podrazumeva pod "pravim sporazumom" sa Iranom?

Izveštaji o dvonedeljnom prekidu vatre između SAD i Irana bili su kontradiktorni. Neslaganja se odnose na različite verzije plana od 10 tačaka koje su se pojavile.

Tramp kaže da "postoji samo jedna grupa značajnih ‘TAČAKA’ koje su prihvatljive za Sjedinjene Države".

Jasno je stavio do znanja šta želi u okviru onoga što naziva pravim sporazumom: "BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA i, Ormuski moreuz ĆE BITI OTVOREN I BEZBEDAN".

Sa iranske strane pojavilo se nekoliko verzija.

Iranski državni mediji objavili su jednu koja je uključivala prekid borbi u Iranu, Iraku, Jemenu i Libanu, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i punu posvećenost SAD ukidanju sankcija.

Kasnije se pojavio plan od 10 tačaka Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, koji je dodatno uključivao obogaćivanje uranijuma i zadržavanje kontrole Teherana nad Ormuskim moreuzom.

Zahtevi u vezi sa obogaćivanjem kasnije su izbačeni iz engleskog prevoda saopštenja Saveta bezbednosti.

U Trampovoj objavi nije bilo pomena da prekid vatre uključuje Liban, što je takođe bila ključna tačka neslaganja oko uslova sporazuma o prekidu vatre.

06:10 Tramp upozorava Iran

Predsednik SAD Donald Tramp je na mreži Truth Social poručio da američke snage ostaju u blizini Irana kako bi mogle da reaguju u slučaju da se za to ukaže potreba.

"Svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje, sa dodatnom municijom, oružjem i svim ostalim što je prikladno i neophodno za smrtonosno gonjenje i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja, ostaće na svojim mestima u Iranu i oko njega, sve dok se u potpunosti ne ispoštuje postignuti PRAVI SPORAZUM. Ako se iz bilo kog razloga ne ispoštuje, što je vrlo malo verovatno, onda počinje "pucnjava", veća, bolja i jača nego što je iko ikada ranije video. Dogovoreno je, davno, i uprkos svoj lažnoj retorici suprotno - NIKAKVO NUKLEARNO ORUŽJE i Ormuski moreuz ĆE BITI OTVOREN I BEZBEDAN. U međuvremenu, naša velika vojska se puni i odmara, zapravo, radujući se svom sledećem osvajanju. AMERIKA SE VRATILA!", naveo je Tramp.

05:55 Ponovo se čuju sirene u Izraelu

Izraelski mediji javljaju da su se aktivirale sirene za opasnost u naseljima kod libanske granice. Veruje se da je Hezbolah pokrenuo novi talas udara.

05:52 Rastu cene nafte

Cene nafte su porasle, a akcije su pale zbog strahova oko održivosti dogovora o prekidu vatre između SAD i Irana, a nakon što je Izrael pokrenuo veliko bombardovanje Libana. U poslednja dva sata, Hezbolah je saopštio da je ispalio rakete na severni Izrael kao odgovor na "kršenje primirja".

Strahovi da bi primirje moglo da se raspadne dok je nafta zaglavljena u Ormuskom moreuzu doveli su do skoka cene nafte "West Texas Intermediate" za oko 3% u četvrtak, nakon što je dan ranije pala za više od 16%. Brent je porastao za više od 2% nakon pada od 13%.

05:10 Iran na vezi sa Saudijcima?

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči čuo se sa svojim saudijskim kolegom, princom Fajsalom bin Farhanom, saopštilo je teheransko ministarstvo spoljnih poslova na Telegramu rano u četvrtak.

Ministri su "razgovarali o bilateralnim odnosima i regionalnom razvoju", rekao je Teheran, ne precizirajući kada se poziv održao.

Državni mediji Saudijske Arabije su rekli da je bin Farhan primio pozive od ministara spoljnih poslova Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana i Turske u saopštenju u sredu uveče po lokalnom vremenu, u kojem Iran nije pomenut.

05:06 Tramp optužuje medije da su objavili "lažni mirovni plan"

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je aktivan na društvenoj mreži Truth Social i ovog puta optužuje pojedine medije da su objavili "lažni mirovni plan".

"Neuspešni Njujork tajms i lažne vesti CNN su objavili potpuno LAŽNI PLAN OD DESET TAČAKA o pregovorima sa Iranom, koji je trebalo da diskredituje ljude uključene u mirovni proces. Svih deset tačaka su izmišljena PREVARA - ZLI GUBITNICI!!! UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM“, rekao je Tramp.

04:48 Makron planira da otvori Ormuski moreuz

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je u sredu da je Iran spreman da deblokira Ormuski moreuz, nazvavši to "dobrom stvari".

"Oko 15 zemalja je sada mobilisano pod francuskim vođstvom za strogo odbrambenu misiju, koordinisanu sa Iranom, kako bi se obnovila plovidba kada se uslovi steknu", rekao je

04:42 Iran objavio mapu da navodi brodove kroz Ormuski moreuz

Mornarica Iranske Revolucionarne garde objavila je mapu koja prikazuje alternativne brodske rute u Ormuskom moreuzu kako bi pomogla brodovima u tranzitu da izbegnu pomorske mine, javlja poluzvanična iranska novinska agencija ISNA.

04:40 Tramp opet udario na NATO

Predsednik SAD Donald Tramp je opet udario na NATO, a nakon što je u sredu imao sastanak sa generalnim sekretarom Alijanse, Markom Ruteom.

Tokom noći Tramp se oglasio na mreži Truth Social.

"NATO nije bio tu kad nam je bio potreban, i neće biti tu ako nam ponovo bude potreban. Setimo se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog, komada leda", napisao je Tramp.

04:31 Izrael na meti napada

Hezbolah je saopštio da je tokom noći izveo napade na sever Izraela

Hezbolah je u saopštenju naveo da su napadi usledili kao odgovor na ono što je opisao kao kršenje prekida vatre od strane Izraela, nakon što je Izrael u sredu pokrenuo svoj najveći napad na Liban u ovom ratu.

Autor: Marija Radić