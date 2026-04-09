MERC NUDI POMOĆ TRAMPU: Nemačka spremna da obezbedi slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Markus Schreiber

Merc je rekao da je „pretnja od velike eskalacije izbegnuta, barem za sada“, ali je upozorio da je postojeći prekid vatre „krhk“.

Nemački kancelar Fridrih Mercr ekao je da se nada „pregovaračkom rešenju“ rata sa Iranom, ističući da Nemačka ima fundamentalni interes u njegovom rešavanju.

Govoreći u Berlinu, Merc je rekao da je „pretnja od velike eskalacije izbegnuta, barem za sada“, ali je upozorio da je postojeći prekid vatre „krhk“.

Merc je rekao da je sinoć u razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom „ohrabrio“ predsednika SAD da „ozbiljno“ nastavi pregovore sa Iranom i ponudio pomoć Nemačke u obezbeđivanju slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu. Dodao je da bi takve misije „poželjno“ trebalo da imaju podršku Saveta bezbednosti UN i nemačkog parlamenta, tako da se „odluke ne mogu očekivati u narednih nekoliko dana“.

Nemačka kancelarka je takođe upozorila na „ozbiljnost“ izraelskih napada na Liban, napominjući da bi oni mogli „poremetiti čitav mirovni proces i to se ne sme dozvoliti“.

Istovremeno, umanjio je rizik od povlačenja ili ograničavanja američkih snaga stacioniranih u Nemačkoj, nakon medijskih izveštaja da Tramp razmatra takav potez.

Autor: D.Bošković

