DEMOKRATE NE MOGU NIŠTA TRAMPU: Republikanci blokirali pokušaj ograničenja predsednikovih ovlašćenja oko rata u Iranu

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Republikanci američkog predsednika Donalda Trampa blokirali su pokušaj opozicionih demokrata da ograniče njegova ovlašćenja za vođenje rata u Iranu, usred rastućeg nezadovoljstva u Kongresu zbog njegovog postupanja u sukobu na Bliskom istoku.

Vođa manjine u Predstavničkom domu Hakim Džefris pokušao je da progura rezoluciju o ratnim ovlašćenjima kroz proceduru „jednoglasne saglasnosti“ - koja omogućava zaobilaženje formalnog glasanja ako se niko ne protivi - ali ga je, predvidljivo, blokirao predsednik republikanske većine.

Potez, napravljen tokom kratke proceduralne sednice dok su poslanici van Vašingtona, bio je uglavnom simboličan, ali je naglasio rastuće nezadovoljstvo demokrata zbog zastoja koji poslanici nisu formalno odobrili.

Autor: D.Bošković

