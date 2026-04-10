Moreuz i dalje pod blokadom, stotine tankera zarobljeno uprkos primirju!

Iako je na snazi sporazum o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pristup strateški važnom Ormuskom moreuzu i dalje je ograničen i pod strogom kontrolom, a brodski saobraćaj je znatno smanjen, prenosi Tanjug.

Sultan Al Džaber: Naoružavanje moreuza se ne toleriše

Šef Nacionalne naftne kompanije Abu Dabija (ADNOC), Sultan Al Džaber, upozorio je da ovaj ključni plovni put "nije otvoren" i da je prolaz kroz njega "uslovljen i kontrolisan". On je, kako prenosi CNN, istakao da je pristup moreuzu pod političkim uticajem Irana.

"Naoružavanje ovog vitalnog plovnog puta, u bilo kom obliku, ne može da se toleriše. Ovo bi postavilo opasan presedan za svet, potkopavajući princip slobode plovidbe koji je temelj globalne trgovine", rekao je Al Džaber.

Iran uvodi nova pravila plovidbe

S druge strane, zvanični Teheran je saopštio da je prolaz moguć isključivo uz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama. Iranski vrhovni vođa, Modžtaba Hamnei, poručio je preko državne televizije da Iran prelazi u "novu fazu upravljanja" ovim strateškim prolazom.

Alarmantne brojke: Stotine brodova u zastoju

Pre izbijanja sukoba, kroz Ormuz je dnevno prolazilo između 120 i 140 brodova. Trenutna situacija je, prema podacima koje prenosi Al Džazira, dramatično drugačija:

U sredu je moreuz prešlo svega 5 brodova.

U četvrtak je prošlo 7 brodova.

Više od 600 brodova, uključujući 325 tankera, i dalje se nalazi u zastoju u Persijskom zalivu.

Analitičari procenjuju da bi, čak i uz stabilno primirje, maksimalni kapacitet bezbednog prolaska bio svega 10 do 15 brodova dnevno. Kroz ovaj koridor se inače transportuje oko petine globalnih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa, zbog čega ova blokada direktno ugrožava stabilnost svetske ekonomije, prenosi Tanjug.

Autor: D.S.