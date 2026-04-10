FINANCIAL TIMES UPOZORAVA: Evropski aerodromi ostaju bez goriva za tri nedelje? Ključni moreuz mora hitno biti otvoren!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Christoph Soeder ||

Britanski list Financial Times (FT) objavio je alarmantan izveštaj prema kojem se vodeći evropski aerodromi suočavaju sa "sistemskom" nestašicom mlaznog goriva. Ukoliko moreuz Hormuz ne bude u potpunosti otvoren za saobraćaj u najkraćem roku, posledice po avio-saobraćaj mogle bi biti katastrofalne.

Procena stručnjaka: Kritičnih 20 dana

Prema saznanjima ovog lista, zalihe goriva na ključnim evropskim čvorištima su na kritičnom nivou. Analitičari citirani u izveštaju navode da bi snabdevanje moglo biti ugroženo već u roku od tri nedelje, što bi dovelo do masovnih otkazivanja letova i paralize vazdušnog prostora iznad Evrope.

Sistemski poremećaj na tržištu

Finansijski stručnjaci naglašavaju da problem nije lokalnog karaktera, već se radi o poremećaju u celokupnom lancu snabdevanja koji zavisi od prolaza kroz moreuz Hormuz.

Blokada energenata: Svaki dan blokade direktno utiče na rafinerije koje snabdevaju aerodrome.

Neizvesnost na berzi: Objava ovog izveštaja već je izazvala nervozu među investitorima i u avio-industriji.

Iako se diplomatski napori za deeskalaciju krize na Bliskom istoku nastavljaju, FT navodi da industrija energenata već ulazi u "crvenu zonu" i da je vremena za stabilizaciju tržišta sve manje.

Autor: D.S.

