FINANCIAL TIMES UPOZORAVA: Evropski aerodromi ostaju bez goriva za tri nedelje? Ključni moreuz mora hitno biti otvoren!

Britanski list Financial Times (FT) objavio je alarmantan izveštaj prema kojem se vodeći evropski aerodromi suočavaju sa "sistemskom" nestašicom mlaznog goriva. Ukoliko moreuz Hormuz ne bude u potpunosti otvoren za saobraćaj u najkraćem roku, posledice po avio-saobraćaj mogle bi biti katastrofalne.

Procena stručnjaka: Kritičnih 20 dana

Prema saznanjima ovog lista, zalihe goriva na ključnim evropskim čvorištima su na kritičnom nivou. Analitičari citirani u izveštaju navode da bi snabdevanje moglo biti ugroženo već u roku od tri nedelje, što bi dovelo do masovnih otkazivanja letova i paralize vazdušnog prostora iznad Evrope.

Sistemski poremećaj na tržištu

Finansijski stručnjaci naglašavaju da problem nije lokalnog karaktera, već se radi o poremećaju u celokupnom lancu snabdevanja koji zavisi od prolaza kroz moreuz Hormuz.

Blokada energenata: Svaki dan blokade direktno utiče na rafinerije koje snabdevaju aerodrome.

Neizvesnost na berzi: Objava ovog izveštaja već je izazvala nervozu među investitorima i u avio-industriji.

Iako se diplomatski napori za deeskalaciju krize na Bliskom istoku nastavljaju, FT navodi da industrija energenata već ulazi u "crvenu zonu" i da je vremena za stabilizaciju tržišta sve manje.

Autor: D.S.