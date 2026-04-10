'POSTOJI SAMO JEDAN RAZLOG ZAŠTO SU IRANCI DANAS ŽIVI' Tramp se ponovo oglasio, NAPETO uoči sutrašnjih pregovora

42. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i treći dan prekida vatre, raketna odmazda Hezbolaha nakon izraelskih napada na Liban.

Danas je 42. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i treći dan prekida vatre, američki predsednik Tramp ponovo preti Teheranu zbog izveštaja o naplati taksi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz.

Šef Bele kuće je sinoć poručio Irancima da "bolje da to ne rade, a ako rade, bolje da odmah prestanu".

18:46 Tramp: Iranci ne shvataju da nemaju nikakve adute

Američki predsednik Donald Tramp ponovo se danas oglasio na društvenoj mreži Truth Social povodom sutrašnjih pregovora sa Iranom u Pakistanu.

- Iranci kao da ne shvataju da nemaju nikakve adute, osim kratkoročnog iznuđivanja sveta korišćenjem međunarodnih plovnih puteva. Jedini razlog zašto su danas živi je da pregovaraju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - rekao je na svojoj platformi Truth Social.

Samo minut ranije, Tramp je objavio još jednu poruku:

- Iranci su bolji u rukovanju medijima sa lažnim vestima i „odnosima sa javnošću“ nego u borbi! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je američki predsednik.

18:37 Sirene na severu Izraela

Sirene se čuju u i oko grada Karmijel u Gornjoj Galileji na severu Izraela zbog raketne vatre iz Libana, saopštile su izraelske vlasti.

Prema izraelskom vojnom radiju, više od 30 raketa je ispaljeno iz Libana prema severnom Izraelu od jutros.

Odvojeno, izraelska vojska je saopštila da su dva vojnika, jedan rezervni oficir teško, a drugi vojnik lakše, ranjena u napadu dronom na jugu Libana.

18:17 Tramp najavio nove udare na Iran ako pregovori propadnu!

- Saznaćemo za oko 24 sata. Uskoro ćemo saznati - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu kada su ga pitali da li misli da će razgovori biti uspešni.

17:31 Iran pred pregovore: „Prsti na okidaču“

Iranska vojska je saopštila da „drži prste na okidaču“ zbog ponovljenog „kršenja poverenja“ od strane SAD i Izraela, saopštila je Centralna komanda Hatam al-Anbija, prema novinskoj agenciji Tasnim.

Vojna institucija je dodala da Iran neće odustati od Ormuskog moreuza, koji je preuzeo kontrolu.

17:30 Predsednik iranskog parlamenta: Pregovori sa SAD ne mogu početi bez prekida vatre u Libanu

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf rekao je da pregovori sa Sjedinjenim Državama ne mogu početi dok se ne ispune dva ključna uslova, prekid vatre u Libanu i oslobađanje zamrznute iranske imovine.

„Dve mere o kojima su se strane međusobno dogovorile još nisu sprovedene, prekid vatre u Libanu i oslobađanje blokirane iranske imovine pre početka pregovora“, napisao je Galibaf u objavi na X.

„Ta dva pitanja moraju biti ispunjena pre nego što pregovori mogu početi.“

17:07 SAD će na mirovnim pregovorima zatražiti od Irana da oslobodi svoje pritvorene državljane - izveštaj

Pregovarači SAD će zatražiti od Irana da oslobodi svoje građane pritvorene u zemlji tokom sutrašnjih mirovnih pregovora, objavio je Vašington post, pozivajući se na ljude upoznate sa planovima.

Zahtev bi mogao biti odložen ako pregovori ne budu išli glatko, rekli su izvori, prenosi Skaj njuz.

Delegacije iz Vašingtona i Teherana sastaju se u Pakistanu na razgovorima nakon što su se ranije ove nedelje dogovorile o dvonedeljnom uslovnom prekidu vatre u ratu, ali je to otežano tekućim borbama između Izraela i Libana.

Govoreći ranije, potpredsednik SAD Dž. D. Vens upozorio je Iran da „ne pokušava da nas manipuliše“ na pregovorima.

Oslobađanje ili razmena pritvorenih građana nije bila uključena u plan od 10 tačaka koji je predložio Iran - a koji su objavili iranski državni mediji - a koji su SAD odbile.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit tvrdila je da je ono što je Iran javno objavio „mnogo drugačije“ od onoga što su njegovi zvaničnici rekli Trampu privatno.

16:52 Netanjahu zadao udarac Španiji: "Neću da tolerišem licemerje i neprijateljstvo"

Odluka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua je usledila nakon oštrih kritika Španije zbog rata Izraela sa Iranom, njegove politike u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, i njegove vojne kampanje u Libanu, koja je uključivala bombardovanja i invazije.

16:42 Izraelski napad na autoperionicu u Libanu, šest osoba poginulo

Libanska državna novinska agencija NNA izveštava da je šest osoba poginulo u izraelskom vazdušnom napadu na autoperionicu u gradu Džbaa, u regionu Iklim al-Tufah u provinciji Nabatije.

Prema NNA, među žrtvama su vlasnik autoperionice, njegova dva sina i još tri osobe koje su bile na mestu napada.

16:28 Papa Lav XIV apelovao na okončanje "brutalnog rata" na Bliskom istoku

Papa Lav XIV danas je apelovao na okončanje "brutalnog rata" na Bliskom istoku nakon što je primio članove Sinoda Bagdadske crkve Haldejske, okupljene u Rimu radi izbora novog patrijarha.

Osvrćući se na Bliski istok, papa je pozvao biskupe da budu znak nade na mestima oskrnavljenim "bogohuljenjem rata i njegovom brutalnošću poslovanja", preneo je Vatikan njuz.

On je istovremeno apelovao na poštovanje hrišćana na Bliskom istoku, kako ne bi bili tretirani kao "građani drugog reda".

- Bog ne blagosilja nijedan sukob, a oni koji su Hristovi učenici nikada ne staju na stranu onih koji su juče mahali mačem, a danas bacaju bombe - poručio je papa.

Poglavar rimokatoličke crkve osvrnuo se i na surovost današnjeg sveta, za koji je naveo da je "obeležen apsurdnim i neljudskim nasiljem, vođenim pohlepom i mržnjom".

Papa je primio članove Sinoda Bagdadske crkve Haldejske koja ima korene u prvobitnoj Crkvi i stoga je, kako je naveo, čuvar "vere koja se prenosi kroz vekove sa hrabrošću i vernošću".

Povod je sazivanje skupštine u Rimu tokom koje će biti izabran novi patrijarh ove crkve, nakon povlačenja kardinala Luja Rafaela Saka.

Papa Lav je ovom prilikom pozvao na puno poštovanje hrišćana u zemljama Bliskog istoka kako bi se "ohrabrili, uprkos svim iskušenjima, da ostanu čvrsti u veri i ostali u svojim zemljama".

- Ja sam sa vama. Neka vas iskušenja koja proživljavate izazovu da ponudite odgovor čak i hrišćanima drugih konfesija, braći u veri sa kojima je dobro uspostaviti odnose autentičnog deljenja - poručio je papa biskupima.

On je zaključio da će oni na taj način biti veliki primer i ohrabrenje i za "drage i divne ljude" Bliskog istoka, koje, kako je naveo, "nosi u svom srcu i za koje se moli".

16:11 Tramp se oglasio uoči pregovora SAD i Irana u Pakistanu

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži "Truth Social".

Najnovija objava dolazi uoči mirovnih pregovora između američke i iranske delegacije u Pakistanu.

Poruka, koja ostavlja mnogo prostora za tumačenje, glasi: "NAJJAČI RESET SVETA!!!"

Šta je tačno američki predsednik želeo da kaže ostaje nejasno, ali možda ćemo dobiti odgovor na to pitanje u narednim satima ili danima.

16:08 U Libanu kriza sa hranom, ugroženo 900.000 ljudi!

"Ono čemu svedočimo nije samo kriza raseljavanja, već brzo postaje kriza bezbednosti hrane", rekla je direktorka WFP Alison Oman.

Direktorka te agencije Ujedinjenih nacija (UN) upozorila je da je hrana u Libanu sve manje dostupna zbog rastućih cena i potražnje među raseljenim porodicama.

16:05 Libanski državni mediji: U izraelskim napadima na jugu poginulo 8 pripadnika državne bezbednosti

Zvanični libanski mediji javljaju da je u izraelskim napadima u petak u južnom gradu Nabatije ubijeno osam pripadnika libanske Državne bezbednosne agencije.

Državna Nacionalna novinska agencija saopštila je da su „neprijateljski ratni avioni pokrenuli niz teških napada“ na grad, uključujući i jedan u blizini vladine zgrade u Nabatiji, koji je pogodio obližnju kancelariju Državne bezbednosti, usmrtivši najmanje osam njenih pripadnika.

Fotograf AFP-a video je veliku štetu na licu mesta, gde je požar i dalje besneo.

15:27 Džej Di Vens krenuo na pregovore sa Iranom

Američki potpredsednik otkrio je uslove pod kojima će SAD pristupiti mirovnim pregovorima sa Teheranom.

Autor: Marija Radić