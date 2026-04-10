Učenica zarila drugarici makaze u vrat: Užas na času fizičkog vaspitanja

Jedna 12-godišnja učenica povredila je svoju drugaricu makazama po vratu tokom svađe u osnovnoj školi u italijanskom regionu Piza, prenela je danas TV Rai.

Kako se navodi, incident se dogodio tokom časa fizičkog vaspitanja.

Prema prvim izveštajima, napad se dogodio u kupatilu, gde je devojčica namamila svoju drugaricu, pre nego što joj je zabola makaze u vrat.

Povređena učenica je hospitalizovana, ali njene povrede nisu opasne po život.

Uzrok napada je pod istragom, a devojčica koja je izazvala incident odvedena je u stanicu karabinjera sa roditeljima.

Autor: Marija Radić

