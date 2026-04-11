UPRAVO SE OGLASIO TRAMP, EVO ŠTA JE PORUČIO DOK TRAJU PREGOVORI! Ovo su CRVENE LINIJE za Teheran: Danas se odlučuje o sudbini Bliskog istoka (FOTO+VIDEO)

Danas je 43. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i četvrdti dan prekida vatre. U Islamabadu u Pakistanu danas bi trebalo da se održe pregovori između SAD i Irana sa ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma zasnovanog na trenutnom krhkom primirju.

Oglasio se Tramp: Imamo više nafte nego sledeće 2 najveće ekonomije zajedno

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se danas na društvenoj mreži Truth Social.

- Ogroman broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih bilo gde u svetu, kreću se, upravo sada, ka Sjedinjenim Državama da bi se utovarili najboljom i „najslađom“ naftom (i gasom!) bilo gde u svetu. Imamo više nafte nego sledeće dve najveće naftne ekonomije zajedno - i višeg je kvaliteta. Čekamo vas. Brz obrt! Predsednik DJT - napisao je Tramp.

Izjava dolazi u trenutku kada cene nafte osciliraju usred američko-izraelskog sukoba sa Iranom.

Referentna cena sirove nafte tipa Brent skočila je na više od 111 dolara po barelu ranije ove nedelje, pre nego što je pala za 15% na nešto ispod 92 dolara nakon što su SAD i Iran postigli uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Iranska delegacija izložila svoje crvene linije pakistanskom premijeru

Iranska državna televizija javila je da je delegacija Teherana izložila svoje crvene linije pakistanskom premijeru Šehbazu Šarifu, dodajući da se one odnose na Ormuski moreuz, oslobađanje blokirane imovine Irana, isplatu ratne reparacije i primirje koje će se primenjivati širom regiona.

Teheran ima za cilj priznanje svoje vlasti nad Ormuskim moreuzom, gde namerava da naplaćuje tranzitne takse i kontroliše pristup. Moreuz je usko grlo za oko 20% globalnih pošiljki nafte i tečnog prirodnog gasa.

Iran takođe zahteva prekid vatre u Libanu.

Pakistanski premijer: Zvanično počeli pregovori Irana i SAD

Pregovori Irana i SAD, usmereni na okončanje rata na Bliskom istoku, počeli su u Islamabadu, objavio je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji se odvojeno sastao sa članovima dve delegacije.

„Na početku razgovora u Islamabadu, premijer se sastao sa DŽ. D. Vensom“, rekao je američki potpredsednik koji predvodi delegaciju svoje zemlje, saopštila je Šarifova kancelarija.

Islamabad April 11 ,2026



As the Islamabad Talks commenced today, the Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with His Excellency JD Vance, Vice President of the United States of America.



— Prime Minister's Office (@PakPMO) 11. април 2026.

Bela kuća: SAD nisu pristale na odmrzavanje iranske imovine

Zvaničnik Bele kuće negirao je izveštaje da je Vašington pristao da odmrzne iransku imovinu.

Rojters je ranije objavio da su se SAD složile da oslobode zamrznutu iransku imovinu u Kataru i drugim stranim bankama, pozivajući se na visoko pozicionirani iranski izvor.

SAD pristale na jedan uslov Irana

SAD su pristale da oslobode zamrznutu iransku imovinu koja se nalazila u Kataru i drugim stranim bankama, prema novinskoj agenciji Rojters, pozivajući se na visoko pozicionirani iranski izvor.

Izvor, koji je želeo da bude imenovan zbog osetljivosti pitanja, pozdravio je taj potez kao znak „ozbiljnosti“ u postizanju dogovora sa SAD u pregovorima u Islamabadu.

SAD nisu dale nikakve javne komentare o ovom pitanju.

Izvor je rekao Rojtersu da je odmrzavanje imovine „direktno povezano sa obezbeđivanjem bezbednog prolaza kroz Ormuski moreuz“, što se očekuje da će biti ključno pitanje u pregovorima.

Iranska delegacija razgovarala sa pakistanskim premijerom

Iranska delegacija, koju je predvodio predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, a u pratnji ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, sastala se i razgovarala sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom, izvestila je poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Detalji razgovora još nisu objavljeni.

Izrael odbija prekid vatre s Hezbolahom

Izrael je saopštio da neće razgovarati o primirju sa Hezbolahom kada se sledeće nedelje sastane sa libanskim diplomatama u Vašingtonu, jer se izraelski napadi na Liban nastavljaju.

Izraelski i libanski ambasadori održali su razgovore kako bi finalizovali dogovore za sastanak zakazan za tri dana u Stejt departmentu SAD.

Nekoliko brodova se uputilo ka Ormuskom moreuzu pre pregovora

Prema podacima o praćenju brodova, nekoliko plovila se uputilo ka Ormuskom moreuzu dok se mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Država održavaju u Islamabadu.

Nekoliko brodova, uglavnom kineskih, prošlo je kroz moreuz ili se kreće ka njemu iz Persijskog zaliva, prema podacima sa platforme MarineTraffic.

Kineski brod za rasute terete prošao je kroz moreuz preko noći nakon što je napustio iračku luku Um Kasr pre skoro mesec dana.

Aragči: Iran ulazi u pregovore sa potpunim nepoverenjem

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je svom nemačkom kolegi Johanu Vadefulu da Iran ulazi u pregovore sa Sjedinjenim Državama sa „potpunim nepoverenjem“, objavila je novinska agencija Mehr.

Aragči je rekao da će Iran „braniti interese i prava iranskog naroda sa punim autoritetom“, navodeći ponovljena kršenja obećanja i „izdaju diplomatije“ od strane Sjedinjenih Država.

Iranski zvaničnici proglašavaju pobedu u Islamabadu

Iranski zvaničnici u Pakistanu proglašavaju pobedu u ovom ratu.

To je ono što govore uredniku Skaj njuza za međunarodne poslove, Dominiku Vagornu, koji je u Islamabadu.

„Sleteli su sinoć sa osmesima na licima i hodali su sa nekom vrstom samouverenosti, ako želite, preko piste na aerodromu dok su ih dočekali pakistanski zvaničnici“, rekao je on.

Razlog njihovog samopouzdanja svodi se na jedno ključno pitanje: Ormuski moreuz.

Ali oni takođe znaju da je ovaj rat duboko nepopularan u SAD, i čak i u bazi Donalda Trampa postoji „verovanje da su Amerikanci bili prevareni i uvučeni u ovaj rat od strane izraelskog premijera, Bendžamina Netanjahua, iz svojih razloga“.

„I, stoga, Iranci veruju da se Amerikanci neće vratiti u rat“, dodao je Vagorn.

„Dakle, veruju da dolaze ovde u suštini da bi nekako razgovarali o uslovima svoje pobede.“

Očekuje se da će se iranski tim uskoro sastati sa premijerom Pakistana

Prema novinskoj agenciji Tasnim, iranski pregovarači bi trebalo da se sastanu sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom.

Sastanak je zakazan za 12:00 u Islamabadu, što odgovara 9:00 po srednjoevropskom vremenu.

Stigla i američka delegacija u Islamabad

U poslednjim minutima, izvori iz Pakistana javljaju da je u zemlju stigao i američki tim, koji predvodi potpredsednik SAD-a Džej Di Vens, javlja Skaj njuz.

Pored Džej Di Vensa, u američkoj delegaciji su još i specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, kao i njegov zet, Džared Kušner.

Prekid interneta u Iranu preko hiljadu sati

Digitalni monitor Netblocks navodi da je prekid interneta u Iranu trajao više od hiljadu sati, u objavi na X.

Iako je iranski domaći intranet i dalje operativan — podržava lokalne aplikacije za razmenu poruka, bankarske platforme i druge usluge — pristup globalnom internetu je ozbiljno ograničen od početka februara.

Američke obaveštajne službe ukazuju da se Kina sprema da isporuči nove sisteme PVO Iranu

Američke obaveštajne službe ukazuju da se Kina sprema da isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane Iranu u narednih nekoliko nedelja, javlja CNN , pozivajući se na tri izvora upoznata sa nedavnim obaveštajnim procenama.

Ovaj medij navodi da obaveštajni podaci pokazuju da bi Teheran mogao da koristi pauzu u borbama kako bi obnovio zalihe sistema naoružanja.

Dva izvora su za CNN rekla da Peking koristi treću zemlju za usmeravanje oružja kako bi se prikrilo odakle se ono isporučuje.

Hezbolah napao izraelske vojnike

Libanski pokret Hezbolah saopštio je da je izveo više napada na izraelske vojnike i naselja u severnom Izraelu i na jugu Libana, dok su se sirene za uzbunu oglasile u nekoliko pograničnih zajednica zbog sumnje na napad dronovima.

Kako je prenela libanska državna agencija NNA, Hezbolah je naveo da je "Islamski otpor" ponovo gađao izraelsko naselje Kirjat Šmona raketnom paljbom, kao i okupljanja izraelskih vojnika i vozila u mestima Al-Bijada i Šama.

Al Džazira je prenela da je Hezbolah saopštio kako je oko 1.40 po lokalnom vremenu napao izraelske vojnike u kući u gradu Šama u južnom Libanu, kao i da je raketnom baražnom vatrom gađao izraelska naselja Metula i Misgav Am. Sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se u nekoliko zajednica na severu Izraela u blizini libanske granice zbog sumnje na napad dronovima koje je lansirao Hezbolah.

Iranska delegacija stigla sinoć u Islamabad

Iranska delegacija je stigla u Islamabad na razgovore sa Sjedinjenim Državama sa ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma zasnovanog na trenutnom krhkom primirju, objavila je iranska novinska agencija Fars kasno u ponedeljak.

Delegaciju predvodi predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, a u njoj su i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, sekretar Saveta odbrane Ali Akbar Ahmadijan i guverner Centralne banke Abdolnaser Hemati.

Autor: Iva Besarabić