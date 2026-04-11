DRAMA U BEČU: Nesreća na jednom od najstarijih rolerkostera u svetu, ima povređenih

Na čuvenom "Bečkom toboganu" (Wiener Hochschaubahn), poznatijem kao "Zwergerlbahn" (Železnica patuljaka), u zabavnom parku Prater u subotu se dogodila nesreća. Jedan od vagona je iskočio iz šina, pri čemu je povređeno nekoliko putnika.

Prema rečima operatera, uzrok nesreće nije bio tehnički kvar, već ljudska greška, javlja bečki Kurier.

Dve žene, obe stare 63 godine, prevežene su kolima hitne pomoći u bolnicu sa povredama; verovatno je reč o nagnječenjima. Još tri putnika - dve žene od 39 godina i jedan muškarac od 46 godina - nisu zahtevali hospitalizaciju nakon ukazane prve pomoći.

Operater ukazuje na ljudski faktor

"Zbog pogrešne procene vozača voza", naveli su operateri rolerkostera, "voz se pre kraja vožnje kretao prebrzo". "Budući da hitna kočnica nije aktivirana, prvi vagon je iskočio iz šina." Vozač se, prema planu, nalazio u drugom vagonu.

Tokom vožnje u vagonimna nije bilo dece. Operateri su odmah pokrenuli hitne mere spasavanja.

"Naglašavamo da je ovaj žalostan incident uzrokovan ljudskom, a ne tehničkom greškom", izjavili su, dodajući: "Svim pogođenima želimo brz oporavak."

Policija je poziv primila oko 12.15 časova, a policijska i spasilačka akcija završena je oko 13.30 časova.

Policija još nema potvrđene informacije o uzroku nesreće.

"Ipak, ne deluje kao da je u pitanju nemar treće strane", rekao je portparol policije Markus Ditrih.

Jedan od najstarijih aktivnih rolerkostera na svetu

"Zwergerlbahn" se smatra jednim od najstarijih aktivnih rolerkostera na svetu. Izgrađen je između 1948. i 1950. godine i predstavlja jednu od poslednjih preostalih starih struktura u bečkom Prateru. Njime upravlja porodica i još je u izvornom stanju - u pitanju je čisto drvena konstrukcija sa klasičnim šinskim sistemom i kočničarem koji se vozi u vozu.

Staza duga oko 450 metara prolazi kroz veštački pejzaž dizajniran da dočara planinu Grosglokner. Nadimak "Zwergerlbahn" (Železnica patuljaka) duguje brojnim baštenskim patuljcima koji su postavljeni duž rute.

Autor: Marija Radić