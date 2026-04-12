PROPALI PREGOVORI AMERIKE I IRANA! Nije postignut dogovor, obe delegacije napustile Pakistan! Iran se oglasio: Nerazumni zahtevi SAD!

44. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i peti dan prekida vatre obeležio je krah pregovora Amerike i Irana koji su juče započeti u Islamabadu!

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan posle 21 sata razgovora koji nisu uspeli da postignu sporazum sa Teheranom.

S druge strane, Iran je saopštio da su „nerazumni zahtevi“ Sjedinjenih Država izazvali propast pregovora.

„Iranska delegacija je neumorno i intenzivno pregovarala 21 sat kako bi branila nacionalne interese iranskog naroda. Uprkos raznim inicijativama sa njene strane, nerazumni zahtevi američke strane sprečili su napredak pregovora. Oni su stoga zaključeni“, saopštio je IRIB.

Hezbolah preuzeo odgovornost za napad dronom na izraelske trupe

Libanska militantna grupa Hezbolah objavila je da je izvršila napad dronom na izraelske vojnike u naselju Jir'on na severu Izraela.

„Ovaj odgovor će se nastaviti sve dok se ne zaustavi izraelsko-američka agresija protiv naše zemlje i našeg naroda“, navela je grupa u saopštenju na svom Telegram kanalu.

Saudijska Arabija: Obnovljeno oštećeno naftno polje i cevovod Istok-Zapad

Ministarstvo energetike Saudijske Arabije objavilo je da su operacije nastavljene u dva ključna energetska postrojenja nakon nedavnih napada na naftni i gasni sektor zemlje.

U saopštenju na platformi X, ministarstvo je potvrdilo da je ponovo uspostavljen puni kapacitet pumpanja kroz naftovodu Istok-Zapad, koji iznosi sedam miliona barela dnevno, i da je obnovljena proizvodnja od oko 300.000 barela dnevno na naftnom polju Manifa, javljaju svetske agencije.

Tramp na UFC borbi posle propasti pregovora

Američki predsednik Donald Tramp prisustvovao je UFC borbi u Majamiju baš kada su se ključni mirovni pregovori sa Iranom raspadali.

— Fox News (@FoxNews) 12. април 2026.

Tramp je ušao u arenu ubrzo posle 21 čas po lokalnom vremenu, u pratnji predsednika UFC-a Dane Vajta i nekoliko članova svoje porodice, javlja Anadolija.

Tamo ga je dočekao senator Marko Rubio, a u blizini je bio i ambasador SAD u Indiji Serhio Gor, javlja Asošijejted pres.

— Open Source Intel (@Osint613) 12. април 2026.

Petoro poginulih u izraelskom napadu na Liban

Pet ljudi je poginulo, a nekoliko je ranjeno u izraelskom napadu na grad Kana na jugu Libana.

Timovi civilne zaštite rade na evakuaciji ranjenika i njihovom transportu u bolnice u obližnjem gradu Tir, javlja Libanska nacionalna novinska agencija.

Liban pod žestokim izraelskim udarom Foto: Hussein Malla/APIzrael je takođe izvršio napade na druga naselja širom okruga Tir, povredivši najmanje tri osobe u gradu Maraka.

Iran: Diplomatija nikada ne prestaje, konsultacije se nastavljaju

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova izjavio je da „diplomatija nikada ne prestaje“ i najavio nastavak konsultacija sa susednim zemljama, piše novinska agencija IRNA.

„Diplomatski aparat je alat za obezbeđivanje, zaštitu i očuvanje nacionalnih interesa“, rekao je Bagaei iranskim medijima.

Zaključio je rekavši: „Konsultacije između Irana, Pakistana i prijateljskih i susednih zemalja će se nastaviti".

Više od 2.000 dece povređeno u američko-izraelskoj agresiji na Iran

U američko-izraelskim napadima na Iran povređeno je 2.115 dece i maloletnika, rekao je Džafar Miadfar, šef iranskih službi za vanredne situacije. Miadfar je precizirao da je među žrtvama 124 dece mlađe od pet godina i 24 dece mlađe od dve godine, javlja Al Džazira .

Dodao je da je 5.000 žena takođe ranjeno i da se većina napada dogodila u provincijama Teheran, Huzestan, Lorestan, Isfahan, Kermanšah i Ilam.

Pakistan: Nastavićemo da posredujemo

Pakistan će nastaviti da posreduje u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je ministar spoljnih poslova Ishak Dar, prema novinskoj agenciji DPA

Razgovori, održani u Islamabadu uz posrednike iz pakistanskog regiona, počeli su u subotu, ali su završeni bez dogovora.

„Pakistan je imao i nastaviće da ima ulogu u posredovanju u angažovanju i dijalogu između Islamske Republike Iran i Sjedinjenih Američkih Država u danima koji dolaze“, navodi se u saopštenju Dar.

„Neophodno je da strane nastave da poštuju svoju obavezu prekida vatre“, dodao je. „Nadamo se da će dve strane nastaviti u pozitivnom duhu kako bi postigle trajni mir i prosperitet za ceo region i šire“, rekao je.

"SAD su zahtevale sve što nisu mogle da dobiju ratom"

Mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, održani u Pakistanu, završeni su bez sporazuma, a iranski mediji za neuspeh krive američku stranu. Novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor blizak iranskoj delegaciji, navodi da su „Amerikanci pregovorima zahtevali sve što nisu mogli da dobiju ratom“.

Prema istom izvoru, glavne tačke neslaganja odnosile su se na Ormuski moreuz i iransku nuklearnu tehnologiju, između ostalih nerešenih pitanja. Izvor blizak pregovaračima je takođe rekao Farsu da je „američki tim tražio izgovor da napusti pregovarački sto“.

Još jedna iranska novinska agencija, Tasnim, citirala je neimenovani izvor koji je rekao da „Iran ne žuri sa pregovorima“.

Obe pomenute agencije, Fars i Tasnim, usko su povezane sa vlastima u Teheranu i u međunarodnim krugovima se smatraju poluzvaničnim državnim medijima.

Dva ili tri ključna problema sprečila sporazum

Sporazum između Irana i Sjedinjenih Država u Islamabadu propao je zbog neslaganja oko „dva ili tri ključna pitanja“, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova. Esmail Bakaei je u nedelju rekao državnoj televiziji IRIB da su se dve strane složile oko nekih tačaka, ali je dodao da postoje „razlike u mišljenjima“ o drugima.

Potpredsednik SAD Dej Di Vens je ranije kao ključni problem naveo nedostatak čvrste posvećenosti Teherana da se odrekne svog nuklearnog oružja.

Iako su iranski državni mediji objavili da Teheran trenutno ne planira novu rundu pregovora, Bakaei je bio mnogo oprezniji u svojoj izjavi, rekavši da se „diplomatija nikada ne završava“.

„Nismo trebali očekivati da možemo postići dogovor na jednom sastanku. Mislim da niko nije imao takva očekivanja“, rekao je on.

Bakaei je potvrdio da će Iran ostati u kontaktu sa Pakistanom, koji je posredovao u pregovorima, i sa „drugim prijateljima u regionu“, ali nije precizirao da li Teheran planira da nastavi razgovore sa Sjedinjenim Državama.

Iranska delegacija napustila Islamabad

Iranska pregovaračka delegacija napustila je Pakistan nakon što su mirovni pregovori sa Sjedinjenim Državama završeni bez sporazuma.

Vest je potvrdila novinska agencija Mehr, koja se smatra poluzvaničnim novinama vlasti u Teheranu, u objavi na X.

Iran: Nerealno je očekivati dogovor na jednom sastanku

Pregovori u Islamabadu vođeni su u atmosferi nepoverenja i bilo je nerealno očekivati da se sporazum postigne samo na jednom sastanku, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, piše Rojters.

Iranian delegation leaves Islamabad for Tehran after talks with the US ended without a deal.



— Press TV 🔻 (@PressTV) 12. април 2026.

Dodao je da će se kontakti i konsultacije između Irana, Pakistana i drugih saveznika u regionu nastaviti i u budućnosti.

SAD zahtevaju otvaranje Ormuskog moreuza

Iran ne žuri sa pregovorima, a situacija u Ormuskom moreuzu se neće promeniti dok Sjedinjene Države ne pristanu na „razuman sporazum“, prema „informisanom izvoru“ za poluzvaničnu iransku novinsku agenciju Tasnim, piše Rojters.

Otvaranje Ormuskog moreuza, ključne tačke kroz koju prolazi petina svetskih zaliha nafte, glavni je zahtev SAD za okončanje rata u Iranu, kako je ranije izvestio Vilijam Hristou.

Pakistanski ministar: Ključno je da strane poštuju primirje

Pakistanski ministar spoljnih poslova oglasio se nakon završetka mirovnih pregovora, rekavši da je „ključno da strane nastave da poštuju svoje obaveze o prekidu vatre“.

„Nadamo se da će obe strane nastaviti da deluju u pozitivnom duhu kako bi postigle trajni mir i prosperitet za ceo region i šire“, navodi se u objavi na društvenoj mreži X.

U saopštenju se takođe navodi da će Pakistan nastaviti da podstiče dijalog između dve strane „u narednim danima“.

Tramp deli članak o pomorskoj blokadi

Američki predsednik Donald Tramp još uvek nije zvanično objavio prekid mirovnih pregovora sa Iranom održanih u Islamabadu. Umesto toga, podelio je članak na svojoj platformi Truth Social pod nazivom „Trampov adut ako Iran ne posluša: Pomorska blokada“.

Tekst, čiji je autor kontroverzni američki novinar Džon Solomon, objavljen je na njegovom konzervativnom veb-sajtu Just the News. U članku se citiraju stručnjaci koji smatraju da bi Tramp „jednostavno mogao da prevaziđe iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom blokadom“.

Iran: Nerazumni zahtevi SAD doveli do propasti pregovora

Iranski mediji, koji su ranije izveštavali da je bilo neslaganja u pregovorima između Vašingtona i Teherana, ali da će se oni nastaviti u nedelju, sada za njihov prekid krive američku stranu.

„Nerazumni zahtevi“ Sjedinjenih Država izazvali su propast pregovora u Islamabadu između Irana i Sjedinjenih Država, usmerenih na okončanje rata na Bliskom istoku, javila je u nedelju iranska državna televizija (IRIB).

Razgovori, bez presedana između dve neprijateljske nacije od Islamske revolucije 1979. godine, održani su u trilateralnom formatu, uz učešće pakistanskih zvaničnika koji su omogućili dvonedeljno primirje koje je stupilo na snagu u sredu.

Američki predsednik Donald Tramp je u subotu izjavio da ga „nije briga“ da li će pregovori uspeti.

„Pobeđujemo na svaki način. Vojno smo ih potpuno pobedili“, rekao je u kratkom obraćanju novinarima sa travnjaka Bele kuće.

Američku delegaciju na pregovorima predvodio je potpredsednik DŽ. D. Vens, u pratnji specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta predsednika Trampa. Iran su predstavljali uticajni predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Vens: Nije postignut dogovor, američka delegacija se vraća kući

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon 21 sata razgovora koji nisu uspeli da postignu sporazum sa Iranom. Vens je rekao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na uslove SAD, uključujući obavezu da neće razvijati nuklearno oružje.

„Loša vest je da nismo postigli dogovor, i mislim da je to mnogo gora vest za Iran nego za Sjedinjene Države“, rekao je Vens. „Dakle, vraćamo se bez dogovora. Jasno smo stavili do znanja naše crvene linije.“

Vens je rekao da je tokom pregovora nekoliko puta razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

„Jednostavno nam je potrebno da vidimo posvećenost Irana da neće razvijati nuklearno oružje i alate koji bi mu omogućili da brzo razvije takvo oružje“, rekao je Vens na kratkoj konferenciji za novinare u Islamabadu. „To je naš osnovni zahtev.“

Američki potpredsednik je napomenuo da je iranski nuklearni program „uništen“, ali je naglasio da je potrebna „fundamentalna obaveza“ Teherana da neće razvijati takvo oružje u budućnosti. „To još nismo videli. Nadamo se da hoćemo“.

Vens je tako sugerisao, piše CNN, da je iranski nuklearni program najveći problem u pregovorima. „Odlazimo odavde sa veoma jednostavnim predlogom, našom najboljom i konačnom ponudom. Videćemo da li će je Iranci prihvatiti“, zaključio je Vens.

Autor: Jovana Nerić