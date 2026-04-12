PROPALI PREGOVORI AMERIKE I IRANA! Vens: Nije postignut dogovor, američka delegacija se vraća kući! Iran se oglasio: Nerazumni zahtevi SAD!

44. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i peti dan prekida vatre obeležio je krah pregovora Amerike i Irana koji su juče započeti u Islamabadu!

„Iranska delegacija je neumorno i intenzivno pregovarala 21 sat kako bi branila nacionalne interese iranskog naroda. Uprkos raznim inicijativama sa njene strane, nerazumni zahtevi američke strane sprečili su napredak pregovora. Oni su stoga zaključeni“, saopštio je IRIB.

Tramp deli članak o pomorskoj blokadi

Američki predsednik Donald Tramp još uvek nije zvanično objavio prekid mirovnih pregovora sa Iranom održanih u Islamabadu. Umesto toga, podelio je članak na svojoj platformi Truth Social pod nazivom „Trampov adut ako Iran ne posluša: Pomorska blokada“.

Tekst, čiji je autor kontroverzni američki novinar Džon Solomon, objavljen je na njegovom konzervativnom veb-sajtu Just the News. U članku se citiraju stručnjaci koji smatraju da bi Tramp „jednostavno mogao da prevaziđe iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom blokadom“.

Iran: Nerazumni zahtevi SAD doveli do propasti pregovora

Iranski mediji, koji su ranije izveštavali da je bilo neslaganja u pregovorima između Vašingtona i Teherana, ali da će se oni nastaviti u nedelju, sada za njihov prekid krive američku stranu.

„Nerazumni zahtevi“ Sjedinjenih Država izazvali su propast pregovora u Islamabadu između Irana i Sjedinjenih Država, usmerenih na okončanje rata na Bliskom istoku, javila je u nedelju iranska državna televizija (IRIB).

Razgovori, bez presedana između dve neprijateljske nacije od Islamske revolucije 1979. godine, održani su u trilateralnom formatu, uz učešće pakistanskih zvaničnika koji su omogućili dvonedeljno primirje koje je stupilo na snagu u sredu.

Američki predsednik Donald Tramp je u subotu izjavio da ga „nije briga“ da li će pregovori uspeti.

„Pobeđujemo na svaki način. Vojno smo ih potpuno pobedili“, rekao je u kratkom obraćanju novinarima sa travnjaka Bele kuće.

Američku delegaciju na pregovorima predvodio je potpredsednik DŽ. D. Vens, u pratnji specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta predsednika Trampa. Iran su predstavljali uticajni predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Vens: Nije postignut dogovor, američka delegacija se vraća kući

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon 21 sata razgovora koji nisu uspeli da postignu sporazum sa Iranom. Vens je rekao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na uslove SAD, uključujući obavezu da neće razvijati nuklearno oružje.

„Loša vest je da nismo postigli dogovor, i mislim da je to mnogo gora vest za Iran nego za Sjedinjene Države“, rekao je Vens. „Dakle, vraćamo se bez dogovora. Jasno smo stavili do znanja naše crvene linije.“

Vens je rekao da je tokom pregovora nekoliko puta razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

„Jednostavno nam je potrebno da vidimo posvećenost Irana da neće razvijati nuklearno oružje i alate koji bi mu omogućili da brzo razvije takvo oružje“, rekao je Vens na kratkoj konferenciji za novinare u Islamabadu. „To je naš osnovni zahtev.“

Američki potpredsednik je napomenuo da je iranski nuklearni program „uništen“, ali je naglasio da je potrebna „fundamentalna obaveza“ Teherana da neće razvijati takvo oružje u budućnosti. „To još nismo videli. Nadamo se da hoćemo“.

Vens je tako sugerisao, piše CNN, da je iranski nuklearni program najveći problem u pregovorima. „Odlazimo odavde sa veoma jednostavnim predlogom, našom najboljom i konačnom ponudom. Videćemo da li će je Iranci prihvatiti“, zaključio je Vens.

Autor: Jovana Nerić