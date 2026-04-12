PUTIN ČESTITAO VASKRS! Oglasio se nakon liturgije u Moskvi, govorio o veri, ljubavi i pobedi života nad smrću, a dotakao se i RATA U UKRAJINI

Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije, uputio je uskršnju čestitku pravoslavnim hrišćanima i svim građanima Rusije koji praznik Hristovog vaskrsenja obeležavaju po julijanskom kalendaru, saopšteno je sinoć iz Kremlja.

U čestitki povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, Putin je poručio da ovaj praznik "ispunjava srca miliona ljudi iskrenom radošću, verom u pobedonosnu snagu života, u trijumf ljubavi, dobra i pravde", navodi se u poruci objavljenoj na sajtu Kremlja.

- On nas okuplja oko vekovnih tradicija naših predaka i trajnih duhovnih i moralnih vrednosti i ideala - poručio je Putin.

On je, kako prenose ruski mediji, istakao da Ruska pravoslavna crkva i druge hrišćanske verske zajednice imaju značajnu ulogu u očuvanju istorijskog i kulturnog nasleđa.

- Ruska pravoslavna crkva, zajedno sa drugim hrišćanskim veroispovestima, ima izuzetno važnu konstruktivnu ulogu u očuvanju našeg bogatog istorijskog i kulturnog nasleđa, u očuvanju porodičnih vrednosti i vaspitanju mlađih generacija. Verske organizacije obavljaju obiman i značajan posao u unapređenju saradnje sa državnim institucijama, jačanju međureligijskog i međuetničkog sklada u Rusiji, kao i u pružanju podrške učesnicima specijalne vojne operacije i njihovim porodicama. Ovi važni i višeslojni napori zaslužuju najviše priznanje - zaključio je predsednik Ruske Federacije.

Predsednik Putin prisustvovao je sinoć uskršnjoj liturgiji u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, gde je zajedno sa gradonačelnikom Moskve Sergejem Sobjanjinom obeležio praznik Hristovog vaskrsenja. Putin je, tokom bogosluženja koje je održano u noći između subote i nedelje, bio među vernicima u jednom od najznačajnijih pravoslavnih hramova u Rusiji, dok su službi prisustvovali i najviši gradski zvaničnici.

Autor: D.Bošković