AKTUELNO

Svet

'AKO EVROPA OSTANE BEZ GASA, RUSIJA ĆE JOJ GA ISPORUČITI' Peskov posebno pomenuo 'dalekovide lidere'

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Pavel Bednyakov (STF) ||

Rusija je spremna da isporučuje gas Evropi ako ga ostane dovoljno nakon prodaje na alternativnim tržištima, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika.


- Naravno, zašto da ne? Ako ostane gasa sa alternativnih tržišta. Sve dok ga ima dovoljno - rekao je Peskov u intervjuu za novinsku agenciju Vesti.

On je ocenio da je odbijanje Evrope da se oslanjanja na ruske energente posledica kratkovidosti evropskih lidera.

- Ovo odbijanje kupovine energenata od Rusije jednostavno govori o kratkovidosti sadašnjeg rukovodstva evropskih zemalja. Ali nisu svi kratkovidi - rekao je Peskov i napomenuo da se neki evropski lideri zalažu za održavanje ekonomskih veza sa Rusijom i imaju pragmatičniji pristup.

Autor: D.Bošković

#Evropa

#Rusija

#dalekovidi lideri

#gas

#isporuka

POVEZANE VESTI

Politika

'PUTIN JE URADIO ONO ŠTO JE MORAO' Kremlj: Nismo mogli, a da ne reagujemo

Svet

Samo oni koji su započeli rat na Bliskom istoku mogu da ga zaustave: Oglasio se Peskov

Svet

Peskov: Rusija još uvek čeka da Ukrajina predloži datume za novu rundu pregovora

Svet

PUTIN POTVRDIO: Rusija spremna za pregovore sa Ukrajinom bez ikakvih preduslova

Svet

'NIKO NIKADA NEĆE PRODATI KRIM' Peskov: Teritorije koje je Rusija pripojila neće biti rasprodate

Svet

Razgovor Putina i Makrona održan je na inicijativu Francuske: Oglasio se Peskov i otkrio detalje