'AKO EVROPA OSTANE BEZ GASA, RUSIJA ĆE JOJ GA ISPORUČITI' Peskov posebno pomenuo 'dalekovide lidere'

Rusija je spremna da isporučuje gas Evropi ako ga ostane dovoljno nakon prodaje na alternativnim tržištima, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika.
- Naravno, zašto da ne? Ako ostane gasa sa alternativnih tržišta. Sve dok ga ima dovoljno - rekao je Peskov u intervjuu za novinsku agenciju Vesti.
On je ocenio da je odbijanje Evrope da se oslanjanja na ruske energente posledica kratkovidosti evropskih lidera.
- Ovo odbijanje kupovine energenata od Rusije jednostavno govori o kratkovidosti sadašnjeg rukovodstva evropskih zemalja. Ali nisu svi kratkovidi - rekao je Peskov i napomenuo da se neki evropski lideri zalažu za održavanje ekonomskih veza sa Rusijom i imaju pragmatičniji pristup.
