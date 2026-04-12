Video dokazuje - delegat Tise učestvovao u kupovini romskih glasova u Baboči

Još jedno kršenje zakona Tise.

Delegat Tise biračkog mesta u Babočanu je možda učestvovao u kupovini romskih glasova, prema snimku, koji jasno pokazuje kako delegat biračkog mesta pušta dvojicu muškaraca u zgradu biračkog mesta nakon što su međusobno nešto razmenili.

Šokantan snimak objavila je lokalna Fejsbuk stranica izborne jedinice broj 2 okruga Šomođ, na kojoj se nalazi poslanička kandidatkinja Fidesa Zita Kelei.

Zanimljivo je da se kontrolor izbora iznenada pojavljuje na snimku, naizgled proveravajući interakciju između dvojice muškaraca.

Sve ovo pokazuje da je

i nakon što je u subotu otkriveno da je šef kabineta Ruzin-Sendija Romulusa planirao kupovinu glasova, pominjući konkretne iznose, sada u županiji Šomođ pojavio video sa neobičnom scenom.

Autor: S.M.