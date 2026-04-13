UŽIVO! SVE NAPETIJE PRED POČETAK BLOKADE! IRAN UPOREDIO AMERIKANCE SA GUSARIMA: Ako naše luke budu meta, nijedna u Persijskom zalivu neće biti bezbedna

45. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i šesti dan prekida vatre, Volstrit džurnal saznaje da Tramp razmatra nastavak vazdušnih udara

Danas je 45. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i šesti dan prekida vatre, američka vojska započinje blokadu iranskih luka.

Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD, zadužena za Bliski istok. saopštila je da će od danas od 16 sati po vremenu u Srbiji sprovoditi blokade "celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka" u Ormuskom moreuzu.

Iran uporedio američku blokadu sa gusarima: Ako naše luke budu meta SAD, neće biti nijedne bezbedne luke u Persijskom zalivu

Iranske oružane snage su zapretile da će uzvratiti u slučaju američke blokade njihovih luka, koju je za danas najavila Centralna komanda nazivajući pretnje Vašingtona nezakonitim i opisujući ih kao čin piraterije.

U saopštenju koje je objavila državna novinska agencija IRIB, Teheran je poručio da će nastaviti da kontroliše Ormuski moreuz, čak i nakon završetka rata, kao i da brodovi povezani sa neprijateljima Irana nemaju pravo da prolaze kroz teritorijalne vode te zemlje.

Tramp "nema problem sa tim" da se Iran ne vrati pregovorima: Ne zanima me

Američki predsednik Donald Tramp obratio se novinarima u vojnoj bazi Endrjuz blizu Vašingtona, nakon povratka predsedničkim avionom "Er fors uan" sa Floride.

On je kazao da je "nema problem sa tim" da se Iran ne vrati pregovorima.

- Ne zanima me da li će se vratiti ili ne. Ako se ne vrate, ja nemam problem sa tim - kazao je Tramp, dan nakon što mirovni pregovori između SAD i Irana u Pakistanu nisu doneli mirovni sporazum.

On je ipak dodao je da se prekid vatre između SAD i Irana "dobro drži".

Tramp kritikovao američkog poglavara Rimokatoličke crkve: Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje

Američki predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao papu Lava XIV na društvenim mrežama nakon što je prvi američki poglavar Rimokatoličke crkve osudio pretnju šefa Bele kuće Iranu.

U opširnoj objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social), predsednik SAD je napisao da je papa "užasan po pitanju spoljne politike".

- Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje - poručio je Tramp.

Navodeći niz drugih kritika na račun pape, Tramp je naveo da je papa Lav XIV "slab kada se radi o kriminalu, slab i kada se radi o nuklearnom oružju".

Prošle nedelje, papa je kritikovao Trampovu pretnju da će "cela jedna civilizacija večeras umreti" ukoliko Iran ne pristane na sporazum o okončanju rata.

Opisujući to kao "zaista neprihvatljivo" papa je dodao da "svakako postoje pitanja međunarodnog prava, ali mnogo više od toga, to je moralno pitanje".

Volstrit džurnal: Tramp razmatra nastavak vazdušnih udara na Iran

Američki predsednik Donald Tramp razmatra nastavak vazdušnih udara u Iranu nakon što pregovori tokom vikenda u Pakistan nisu doveli do trajnog okončanja rata.

To je objavio Volstrit džurnal, pozivajući se na neimenovane zvaničnike SAD, koji su kazali da šef Bele kuće razmatra napade uporedo sa drugim merama, uključujući blokadu Ormuskog moreuza, koju je Tramp najavio juče. Olivija Vejls, portparolka Bele kuće, rekla je za BBC da su sve opcije na stolu, kada je upitana o informacijama američkog lista.

- Predsednik je već naredio pomorsku blokadu Ormuskog moreuza, kojom se okončava iranska iznuda, a mudro drži sve dodatne opcije na stolu. Svaka izjava Volstrit džurnalu o tome da znaju šta će predsednik Tramp sledeće su čiste spekulacije - navela je Vejls.

Galibaf provocira Trampa, objavio cene sa pumpi oko Bele kuće:

Uskoro ćete se sa nostalgijom sećati benzina od 4-5 dolaraMohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta koji je vodio pregovore sa SAD u pakistanskoj prestonici Islamabadu, provocirao je američkog predsednika Donalda Trampa u objavi na društvenoj mreži X, reagujući na planove SAD da blokiraju Ormuski moreuz.

- Uživajte u trenutnim podacima sa pumpi. Uz takozvanu "blokadu", uskoro ćete se sa nostalgijom sećati benzinom od 4-5 dolara - piše u objavi koju prati mapa koja prikazuje cene benzina na pumpama u blizini Bele kuće u Vašingtonu.

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) 12. април 2026.

U ranijoj izjavi koju su preneli iranski mediji, Galibaf je poručio da Teheran neće "popustiti pod pretnjama".

Autor: D.Bošković