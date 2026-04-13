'NE PLAŠIM SE TRAMPA, NASTAVIĆU DA SE OGLAŠVAM' Papa odgovorio na kritike američkog predsednika

Poglavar Vatikana Papa Lav XIV izjavio je da "nema strah od Trampove administracije" i da će nastaviti da se oglašava nakon što je američki predsednik kritikovao njegove komentare o ratu sa Iranom.

"Neću ulaziti u raspravu. Ono što govorim nije namenjeno kao napad na bilo koga", rekao je papa Lav novinarima u papinskom avionu, tokom puta u Alžir.

"Pozivam sve ljude da traže načine za izgradnju mostova mira i pomirenja, da traže načine da izbegnu rat kad god je to moguće", dodao je on.

Poglavar Rimokatoličke crkve obećao je da će "nastaviti sa onim za šta veruje da je misija Crkve u današnjem svetu".

"Nemam strah od Trampove administracije niti od toga da glasno govorim poruku Jevanđelja, za koju verujem da je moj zadatak, kao i zadatak Crkve. Mi nismo političari, ne bavimo se spoljnom politikom iz iste perspektive (kao) što bi on to mogao da razume. Ali verujem u poruku Jevanđelja, kao mirotvorac".

Podsećamo, Donald Tramp je kritikovao papu Lava XIV, optužujući ga za "slabost po pitanju kriminala" i "lošu spoljnu politiku".

On je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da papa govori o "strahu" od njegove administracije, ali da ne pominje, kako je rekao, strah koji su hrišćanske organizacije imale tokom pandemije korona virusa, kada su, prema njegovim tvrdnjama, sveštenici i verski lideri hapšeni zbog održavanja verskih službi.

