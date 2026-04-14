IDF potvrdio eliminaciju više od 250 terorista i ključnih komandanta u Bejrutu

Izraelska vojska (IDF) zvanično je potvrdila da je u masovnoj operaciji sprovedenoj 8. aprila 2026. godine, koja se smatra najvećim napadom na Liban u poslednjem periodu, eliminisano više od 250 pripadnika terorističke organizacije Hezbolah.

Među neutralisanim operativcima nalazi se i veliki broj visokih komandanata, uključujući desetine onih koji su locirani i pogođeni u samom centru Bejruta.

Eliminisani komandni kadar bio je direktno odgovoran za upravljanje i usmeravanje svih vitalnih sistema Hezbolaha, sa posebnim akcentom na vatrenu moć, obaveštajne aktivnosti i odbrambene strukture. Među najznačajnijim likvidiranim figurama ističe se Hasan Mustafa Naser, komandant Štaba za logističku podršku i jedan od veterana organizacije, koji je godinama rukovodio krijumčarenjem i skladištenjem oružja u Libanu, te bio jedan od glavnih aktera u naporima za obnovu borbenih kapaciteta ove grupe.

Paralelno sa udarom na logistiku, izraelske snage su neutralisale i vrh obaveštajne službe Hezbolaha, uključujući visokorangirane komandante Alija Kasema, Abu Alija Abasa i Alija Hedžazija. Ova grupa oficira bila je zadužena za formiranje obaveštajne slike protiv Izraela, prikupljanje podataka sa terena i kreiranje precizne banke ciljeva za napade na izraelsku teritoriju.

Značajan gubitak Hezbolah je pretrpeo i u okviru svojih raketnih snaga eliminacijom Abu Muhameda Habiba, zamenika komandanta raketne jedinice. Habib je bio operativno veoma aktivan tokom operacije „Severne strele“, direktno rukovodeći lansiranjem raketa na Izrael, dok je u poslednje vreme predvodio proces modernizacije i jačanja raketnih potencijala ove jedinice. Pored ovih ključnih figura, u napadima su eliminisani i brojni zvaničnici zaduženi za sektore artiljerije i odbrane u različitim jedinicama širom zemlje.

Izraelska vojska je napomenula da se proces identifikacije i prebrojavanja eliminisanih operativaca nastavlja, uz jasnu poruku da će se snažne akcije protiv Hezbolaha nastaviti nesmanjenim intenzitetom kako bi se osigurala bezbednost i neutralisala svaka pretnja po Izrael.