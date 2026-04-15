Osumnjičeni za ubistvo malog Tamaša blati policajca koji je rešio slučaj subotičkog Džeka Trboseka!

Janoš Feher, koji se sumnjiči za jezivo ubistvo Tamaša Tila, dečaka koji je 2000. godine misteriozno nestao kod srpske granice, izneo je ozbiljne optužbe protiv tri policajca, među kojima je i Atila Petofi, koji je bio ključan za rešavanje slučaja subotičkog Džeka Trboseka - Marinka Magde.

Feher je podneo tužbu protiv trojice policajaca tvrdeći da su iznudili priznanje krivice. Optuženi za ubistvo malog Tamaša tvrdi da su mu policajci pretili prilikom hapšenja i saslušavanja. Policajci su negirali optužbe koje im se stavljaju na teret.



Čovek optužen za ubistvo malog Tamaša podneo je u sredu optužnicu protiv trojice policajaca pred vojnim većem Segedinskog tribunala.



Njegov advokat Mikloš Lučai rekao je da je njegov klijent kontaktirao policiju leta 2024. godine jer je bio upoznat sa detaljima zločina počinjenog nad Tamašem Tilom, koji je dugo tražen kao nestala osoba. Nakon što je telo pronađeno na osnovu informacija koje je dao, više puta je ispitan.

Ponovo je pozvan da svedoči 28. novembra 2024. godine. Pojavio se u prisustvu svog advokata i advokatskog pripravnika na ročištu, koje je počelo u 9 časova i trajalo do posle ponoći. Prema njegovim rečima, policajci koji su ga ispitivali stalno su ga nagovarali, a zatim i pretili da prizna i preuzme odgovornost za ubistvo.

Takođe su mu pretili da će ga optužiti za krivokletstvo i, pošto je bio na uslovnoj slobodi za drugo krivično delo, da će biti odmah uhapšen, rekao je advokat. Dodao je da je na lice mesta tokom ispitivanja stigao i tužilac koji je rekao da je, pošto je muškarac počinio zločin kada je imao 16 godina, zastarelost krivičnog gonjenja istekla pre 24 godine.

Mikloš Lučai je rekao da je tokom "mučnog ispitivanja čovek priznao ubistvo". Advokat je naglasio da ispitivanje nije održano u zakonskim okvirima, da njegov klijent nije dao priznanje svojevoljno, i da je lažno obećanje koje je pokrenulo zastarelost takođe igralo ulogu u tome.

U slučaju, osumnjičeni za Tamaševo ubistvo podneo je žalbu zbog prisilnog ispitivanja od strane grupe, ali je Centralno istražno tužilaštvo odbacilo tužbu, pa je slučaj upućen vojnom veću u postupku privatne tužbe. Međutim, pred sudom su se pojavila samo tri policajca jer imunitet nadležnog tužioca nije suspendovao Generalni tužilac.

Sva tri policajca su demantovala optužbe.

Prvooptuženi, general-major Atila Petefi, rekao je da je čovek ostao u kontaktu sa njim između ispitivanja i da se među njima razvio odnos poverenja. Ističe da ga je osumnjičeni bezbroj puta zvao nakon priznanja, i prema njegovim rečima, imao je ogromnu količinu informacija, govorio je o svojoj motivaciji, svom životu posle zločina, slao mu fotografije i SMS poruke, u jednoj od kojih je pisao o tome koliko mu je savest olakšana. General je ove poruke i slike predao sudu kao dokaz.

Geza Tot, advokat Petefija, predložio je da se optužnica odbaci, jer po njegovom mišljenju ne samo da nije postojala osnovana sumnja potrebna za dopunsku privatnu tužbu, već ni jednostavna sumnja na zločin. Advokat odbrane je naglasio da je Feher više puta ispitivan posle 28. novembra, a u jednoj od svojih izjava detaljno je opisao motiv svojih postupaka na više od deset stranica.

Feher je "povukao" svoje priznanje nakon što je tužilaštvo promenilo svoj pravni stav o zastarelosti, a tužio je za prisilno ispitivanje kako bi bio izuzet od krivičnog gonjenja kao okrivljeni za krivično delo izuzetne materijalne težine, naglasio je advokat.

Predsedavajući sudija, potpukovnik Šandor Egeto, zakazao je ročišta u slučaju za kraj maja, a prema planovima za ta dva dana, presuda bi mogla biti doneta nakon saslušanja svedoka i prezentacije dokumenata. Prema njegovim rečima, presuda ne može da čeka u slučaju od takve važnosti.

Podsetimo, tužilaštvo županije Bač-Kiškun tereti Fehera za krivično delo ubistva iz nehata počinjeno sa posebnom okrutnošću, iz gnusnog razloga, protiv osobe mlađe od četrnaest godina.

Prema optužnici, mladić, koji se školovao za zidara, radio je kao pomoćni radnik na gradilištima tokom srednjoškolskih godina. 28. maja 2000. godine, mladić je bio sam na farmi na periferiji Baje i obavljao je poslove koji su mu dodeljeni. Tokom dana, kao i obično, izašao je da puši na obližnjem poljskom putu, gde je primetio nepoznato desetogodišnjeg dečaka kako vozi bicikl.

Odjednom, vođen idejom, pozvao je dete, koje je bilo mnogo slabije od njega, i namamio ga na farmu pod izgovorom da traži pomoć. Tamo ga je neočekivano napao i ubio sa posebnom okrutnošću instrumentom sličnim nožu. Optuženi je potom uklonio tragove zločina, sakrio telo žrtve u peskovitom podu prostorije koja je bila pripremljena za betoniranje, a zatim su nekoliko dana kasnije betonirali prostoriju.

Sud u Kečkemetu održaće pripremno sednicu u slučaju ubistva 29. aprila.

Autor: S.M.