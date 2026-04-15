Iran ukida izvoz petrohemijskih proizvoda: Naneta je šteta...

Iranska Nacionalna petrohemijska kompanija (NPC) obustavila je izvoz petrohemijskih proizvoda "do daljnjeg" kako bi dala prioritet domaćem snabdevanju, koje je poremećeno američko-izraelskim udarima između 28. februara i 8. aprila.

"Kao što vam je poznato, imajući u vidu trenutne okolnosti i štetu nastalu usled rata i neprijateljskih napada na zemlju, podrška domaćoj industriji i potrošačima od velikog je značaja i osetljivosti", naveo je u pismu ove sedmice Mohamad Motagi, direktor za razvoj nizvodnih industrija u NPC-u.

Motagi je takođe rekao da su, zbog lošeg upravljanja potražnjom u nizvodnim industrijama, potrebne kontrole izvoza kako bi se sprečio direktan i indirektan odliv robe iz zemlje.

Kako bi se obezbedile sirovine za proizvođače u nizvodnim sektorima unutar Irana, Motagi je naredio obustavu izvoza petrohemijskih proizvoda i naložio kompanijama da preduzmu korake za vraćanje pošiljki koje su izvezene, ali još nisu isporučene u inostranstvo.

Iran je veliki izvoznik polimera kao što su polietilen i polipropilen, kao i drugih petrohemijskih proizvoda koji se koriste za proizvodnju plastike i širokog spektra robe za potrošačku i industrijsku upotrebu.

