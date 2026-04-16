TRAMP: Tražio sam od Kine da ne šalje oružje Iranu! SI ĐINPING: Ne snabdevamo Teheran!

Predsednik SAD je prošle nedelje zapretio zemljama trenutnom tarifom od 50 odsto ako snabdevaju Iran oružjem

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je od kineskog predsednika Si Đinpinga zatražio u pismu da ne daje Iranu oružje, a da mu je Si odgovorio da Kina ne snabdeva Teheran.

U intervjuu za Foks njuz, Tramp nije precizirao kada su pisma razmenjena. On je prošle nedelje zapretio zemljama trenutnom tarifom od 50 odsto ako snabdevaju Iran oružjem, prenosi Rojters.

I wrote a letter to Xi. I asked him not to give Iran weapons. He wrote me a letter, and he is saying that he is essentially not doing that. pic.twitter.com/yrTT9Dwi2V — Clash Report (@clashreport) 15. април 2026.

"Napisao sam mu pismo tražeći od njega da to ne radi, a on mi je napisao pismo u kojem je rekao da, u suštini, to ne radi", rekao je Tramp u jutarnjem programu FBN-a.



Takođe je rekao da ne očekuje da će promene na globalnom tržištu nafte zbog rata protiv Irana i promena u Venecueli uticati na dinamiku njegovog planiranog sastanka sa Sijem sledećeg meseca.

"On je neko kome je potrebna nafta. Nama ne", izjavio je.

Autor: D.Bošković