Brazil najavljuje nove mere za ublažavanje posledica rata protiv Irana

Brazilska vlada će u narednim danima predstaviti nove mere za ublažavanje ekonomskih posledica američko-izraelskog rata protiv Irana, uključujući korake za obuzdavanje rasta cena benzina, izjavio je danas ministar za institucionalne odnose Žoze Gimaraeš.

On je rekao da se paket mera još uvek finalizuje i potvrdio da su cene goriva među pitanjima koja razmatraju zvaničnici Ministarstva finansija, preneo je Rojters.

Prema rečima Gimaraeša, vlada radi sa scenarijem prema kojem bi sukob trajao još dva meseca, iako je pun ekonomski uticaj i dalje neizvestan.

Brazilska vlada je otvorena za predlog kojim bi se skratila standardna šestodnevna radna nedelja, ali ne vidi prostor za nove poreske olakšice kako bi se nadoknadio uticaj na poslodavce, dodao je Gimaraeš.

Kako je naveo, očekuje se da će predlog, ključni deo platforme predsednika Luiza Inasija Lule da Silve uoči oktobarskih izbora, biti objavljen u maju.

Pregovori u Kongresu su se fokusirali na načine za ublažavanje otpora kompanija i poslovnih grupa prema ovom planu, kojim bi radna nedelja bila smanjena sa 44 na 40 sati.

Autor: D.Bošković