ZASTRAŠUJUĆE! Školski pucači postali globalni trend koji zabrinjava – slučajevi iz Turske podsetnik na bezbednosni odgovor Srbije!

Datum 15. april 2026. godine ostaće urezan u kolektivno sećanje Turske kao dan duboke nacionalne žalosti i strateškog alarma. Prema izveštajima medija, Tursku je potresla druga velika pucnjava u školi u razarajuće kratkom periodu. Za region koji je nekada fenomen pucnjava u školama posmatrao kao specifičnu „američku epidemiju“, stvarnost je postala surova: pretnja je globalna, ona evoluira, a mentalitet „to se kod nas ne može desiti“ zvanično je mrtav.

Obrazac koji zastrašuje

Nedavna tragedija u Turskoj, kako detaljno prenose međunarodni mediji, označava zastrašujuću promenu u bezbednosnom pejzažu Istočnog Mediterana. Ova „druga pucnjava“ ukazuje na efekat socijalne zaraze – gde nasilje visokog profila inspiriše naredne akte. Sa stanovišta bezbednosti, to implicira da tradicionalni načini odvraćanja ne daju rezultate. U ovim slučajevima profil učinioca ukazuje na insajdersku pretnju – učenici koji već imaju pristup unutrašnjosti objekta – što standardni pristup „zaključane kapije“ čini prevaziđenim.

Turski scenario pokazuje da konzervativnost, tradicionalnost, zatvorenost sredine nije garancija da do napada neće doći. Kada su školske ustanove narušene, psihološki uticaj na građane je štetniji od bilo koje spoljne terorističke pretnje. To ne zahteva samo „misli i molitve“, već radikalnu reviziju definicije „bezbednih zona“. Danas bezbednosni izazov nažalost više nije teroristička ćelija koja planira otmicu učenika već je to sam insajder koji odlučuje da napadne svoje kolege- drugare koje poznaje od ranije. Govorimo o kompleksnom psiho-socijalnom pokretaču koji je u sadejstvu sa operativnim sposobnostima kao što je dostupnost oružja, odsustvo adekvatnih bezbednosnih mera, dugo vreme reakcije na incident, kasna detekcija incidenta.

Lekcije iz Srbije

Da bismo razumeli putanju kojom ide Turska, moramo se osvrnuti na Srbiju. Dana 3. maja 2023. godine, pucnjava u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu srušila je osećaj sigurnosti da su . Kako dokumentuju medijski izveštaji o tom događaju, trinaestogodišnji učenik je metodično planirao i izvršio napad koji je odneo živote devetoro učenika i radnika obezbeđenja. Slučaj „Ribnikar“ bio je dijagnostički trenutak za ceo državni aparat koji je pristupio implementaciji sveobuhvatnih kontramera sa pozicija različitih društvenih oblasti. Slučajevi iz SAD, Turske, Srbije I drugih zemalja ukazuju na tri ključna propusta ili ranjivosti koje napadači iskoriste. Prvo, njih niko ne smatra pretnjama dok ne napadnu. Drugo, nemogućnost da se identifikuje pogoršano mentalno stanje, planiranje napada, posedovanje oružja ostavlja malo prostora za reakciju. Ovi pojedinci ne deluju kao deo šire organizacije i zbog toga ostaju ispod rada sistema bezbednosti. Zakasneli odgovor na pretnju meri se minutima koji proteknu od potezanja oružja ili izvršenja napada – trenutak prvog pucnja i dolaska policije. Insajderske pretnje imaju mogućnost da neutrališu prvu bezbednosnu prepreku – radnike obezbeđenja. Ali ono što ne mogu da neutrališu je nadzor nad pristupnim tačkama gde nema vizuelnog pokrivanja. To mogu biti neposredni prilasci ulazu, prozori, hodnici gde se detekuje trenutak pripreme za napad. Nakon tragedije u „Ribnikaru“, Srbija nije samo tugovala; ona je unapredila bezbednosne mere. Beograd je implementirao sofisticiranu mrežu pametnih AI kamera u osnovnim školama. Ovo više nije samo običan video-nadzor; to je proaktivni bezbednosni ekosistem. Opravdanje za ove mere nalazi se u podacima I kredibilnim bezbednosnim analizama. Pretnje postaju sve složenije I brzina reakcije se značajno smanjuje, upravo vreme za reakciju je onaj “zlatni sekund” koji pravi razliku između života i smrti.

Zaključak je jasan, tragedije širom sveta, u Turskoj i Srbiji pokazuju da je ljudska budnost dostigla svoje granice. Od nastavnika i starijih radnika obezbeđenja tražitida budu eksperti za borbu protiv terorizma, što je nerealno i nepravedno očekivanje. Implementacija AI protivmera u Beogradu služi kao ključna studija slučaja za Ankaru i Istanbul. Iako kritičari često pokreću pitanja privatnosti, srpsko iskustvo sugeriše promenu paradigme: pravo na život i bezbednost dece trenutno ima veću težinu od apsolutne anonimnosti u školskom dvorištu. „Beogradski model“ dokazuje da tehnologija deluje kao multiplikator sile. Uklanjanjem faktora „ljudske greške“ iz faze detekcije, dobijamo ono najdragocenije u scenariju pucnjave: vreme.

U 21. veku, škola bez integrisane bezbednosti više nije sigurna zona ona je „meka meta“. Slučajevi iz Turske i Srbije pokazuju da kulturološki obrazac nije prepreka da “američki” fenomen stigne na naše prostore. Fenomen školskih napda izučava se više od 50 godina. Interesovanje za ove incidente nažalost u većini slučajeva pokreće broj smrtnih ishoda umesto kontinuirana prevencija.

Autor: D.Bošković