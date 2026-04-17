ŠOK PREOKRET, IRAN PROGLASIO ORMUSKI MOREUZ 'POTPUNO OTVORENIM' Odmah se oglasio Tramp! Evo dokle će biti moguć slobodan prolaz (FOTO)

Danas je 49. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 10. dan prekida vatre, a na snagu je stupila i desetodnevna obustava neprijateljstava između izraelske vojske i proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah u Libanu.

Američki predsednik je juče objavio taj novi prekid vatre nakon telefonskih razgovora sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

15:20 Oglasio se i Tramp nakon odluke Irana da otvori Ormuski moreuz

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se odmah nakon iranskog proglašenja Ormuskog moreuza "potpuno otvorenim" za "preostali period primirja" u Libanu.

- IRAN JE UPRAVO OBJAVIO DA JE IRANSKI PROLAZ POTPUNO OTVOREN I SPREMAN ZA POTPUNI PROLAZ. Hvala vam! - napisao je Tramp na Truth Social.

15:11 Aragči: Ormuski moreuz "potpuno otvoren" za vreme trajanja primirja

Iranski ministar spoljnih poslova je, izgleda, proglasio Ormuski moreuz "potpuno otvorenim" za "preostali period primirja".

Abas Aragči je rekao da će potez uključivati prolaz "svih komercijalnih brodova" kroz moreuz.

Aragčijeva cela objava na X glasi:

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 17. април 2026.

"U skladu sa prekidom vatre u Libanu, prolaz za sve komercijalne brodove kroz Ormuski moreuz proglašava se potpuno otvorenim za preostali period primirja, na koordinisanoj ruti koju je već objavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran".

Treba napomenuti, međutim, da je Iran ranije izjavio da je moreuz otvoren za zemlje koje sarađuju sa njegovom vojskom.

Nije jasno da li američka blokada iranskih luka ostaje na snazi nakon iranske odluke.

Aragčijeva izjava dolazi u trenutku kada će Kir Starmer i Emanuel Makron zajedno organizovati virtuelni sastanak na kojem se očekuje prisustvo 40 lidera. Grupa će razgovarati o ponovnom otvaranju moreuza.

14:37 Izrael upozorava libanske civile na moguću ponovnu evakuaciju

Izrael je upozorio da bi hiljade raseljenih libanskih civila koji se vraćaju kući ponovo mogle da se suoče sa evakuacijom iz južnog Libana ako se borbe nastave. Ministar odbrane Izrael Kac rekao je da su napadi u Libanu postigli značajan uspeh, ali da kampanja protiv Hezbolaha još nije završena, pišu AFP i Rojters.

- Ako se borbe nastave, stanovnici koji se vrate u bezbednu zonu moraće ponovo da budu evakuisani kako bi se misija završila - rekao je Kac. Takođe je rekao da će izraelska vojska nastaviti da drži sve položaje koje je očistila i okupirala.

13:08 Starmer stigao u Pariz na razgovore sa Makronom o Ormuskom moreuzu

Britanski premijer Kir Starmer stigao je u Pariz na razgovore o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Starmer se sastao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, a dvojica lidera su pozirala za fotografije pre privatnog sastanka.

AGORA: Os inúteis Keir Starmer e Emmanuel Macron estão discutir a possibilidade de tomar medidas para garantir a segurança do Estreito de Ormuz. 🤡



Só esqueceram de que Donald Trump já fez TODO o trabalho difícil.



🇺🇸 🇬🇧 🇫🇷 🇮🇷 pic.twitter.com/HwSpjfXHyE — Leo Kasura (@LeoKasura) 17. април 2026.

Ujedinjeno Kraljevstvo je preuzelo vodeću ulogu u okupljanju koalicije zemalja koje nisu direktno uključene u rat sa Iranom, sa ciljem da se radi na obnavljanju bezbednog saobraćaja kroz ključni morski prolaz.

11:41 Rojters: SAD i Iran blizu dogovora o kraju rata

Dipolmataski napori između Sjedinjenih Država i Irana mogli bi uskoro rezultirati sporazumom o okončanju rata, izvestio je Rojters, pozivajući se na pakistanski izvor uključen u posredovanje.

Prema rečima izvora, diplomatija iza kulisa je postigla značajan napredak, otvarajući mogućnost skorog sporazuma.

- Obe strane se u principu slažu. Tehnički detalji će biti objavljeni kasnije - rekao je izvor pod uslovom anonimnosti.

Predstojeći sastanak između predstavnika Vašingtona i Teherana mogao bi rezultirati potpisivanjem memoranduma o razumevanju, nakon čega bi usledio sveobuhvatni sporazum u roku od 60 dana.

Drugi diplomatski izvor otkrio je da je načelnik pakistanske vojske Asim Munir u Teheranu od 15. aprila, gde je postignut napredak u rešavanju nekoliko ključnih pitanja.

10:02 - Premijer Pakistana pozdravlja prekid vatre u Libanu i hvali Trampovu "mudru" diplomatiju

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif pozdravio je vest o desetodnevnom primirju između Izraela i Libana, hvaleći američkog predsednika Donalda Trampa za njegove „hrabre i mudre diplomatske napore“.

Šarif je takođe naglasio „nepokolebljivu podršku Pakistana suverenitetu i teritorijalnom integritetu Libana“.

Pregovori između Izraela i Libana održani su ove nedelje u Vašingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja istorijski korak ka uspostavljanju diplomatskih odnosa između dve susedne zemlje.

Ovaj razvoj događaja dolazi nakon neuspeha razgovora između Irana i Sjedinjenih Država, koje je prošlog vikenda organizovao Pakistan. Islamabad je pomogao u posredovanju u dvonedeljnom prekidu vatre koji je trenutno na snazi između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela.

9:24 - Šef IEA: Evropi ostaje goriva za avione za 6 nedelja

Fatih Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA), kaže da Evropi ostaje goriva za avione za 6 nedelja ako Ormuski moreuz i dalje bude blokiran i da je on od ranije upozoravao da na posledice toga.

7:56 - Popodne sastanak Starmera i Makrona sa 40 saveznika o "striktno odbrambenoj multinacionalnoj vojnoj misiji" za deblokadu Ormuskog moreuza

Velika Britanija i Francuska će kasnije danas predsedavati sastankom sa saveznicima na kojem će se razgovarali o zajedničkim naporima za obnavljanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu.

Teheran je blokirao plovni put od ključnog značaja kod iranske obale kao odgovor na američko-izraelske napade, a početkom ove nedelje SAD su započele blokadu iranskih luka, što je sve dovelo do naglog rasta globalnih cena energenata.

BBC prenosi da je iz kabineta britanskog premijera Kira Starmera saopšteno da se očekuje da će se oko 40 zemalja pridružiti sastanku danas popodne, dodajući da će se lideri "fokusirati na podršku krhkom prekidu vatre u regionu i na osiguravanje da se rute za brodski prevoz kroz moreuz ponovo otvore i na duži rok budu obezbeđene".

Iz Dauning strita broj 10 je navedeno da se očekuje se da će Starmer na sastanku reći da "bezuslovno i hitno ponovno otvaranje" moreuza spada pod "globalnu odgovornost".

Prema pozivu učesnicima koji je poslala Jelisejska palata, a u koji je uvid imala francuska agencija AFP, na sastanku će se razgovarati i o potencijalnom raspoređivanju "striktno odbrambene multinacionalne vojne misije, kako bi se osigurala sloboda plovidbe".

7:40 - Tramp: Nadam se da će Hezbolah da se ponaša lepo, mogao bi ovo mogao da bude istorijski dan za Liban

Američki predsednik Donald Tramp objavio je noćas po srpskom vremenu dve poruke u vezi sa prekidom vatre u Libanu.

- Nadam se da će Hezbolah da se ponaša lepo i dobro tokom ovog važnog perioda. Biće to SJAJAN trenutak za njih ako to urade. Nema više ubijanja. Konačno mora da bude MIRA! Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Par sati kasnije on je imao još jednu objavu.

- Mogao bi ovo da bude istorijski dan za Liban. Nadam se da se dobre stvari dešavaju!!! Predsednik D. DŽ. T. - glasila je nova poruka.

7:34 - Prve reakcije iz Irana na prekid vatre u Libanu, pozdravljaju ga "uz oprez"

Iranska državna agencija Tasnim objavila je izjavu portparol Ministarstva spoljnih poslova da ta zemlja pozdravlja prekid vatre u Libanu.

Portparol je ponovio da je Liban deo pregovora o primirju između Irana i SAD.

Amerika je insistirala da Liban nije obuhvaćen tim sporazumom, a potpredsednik Džej Di Vens je kazao da je došlo do "nesporazuma" po tom pitanju.

- Iran je od početka naglašavao neophodnost uspostavljanja istovremenog prekida vatre u celom regionu, uključujući Liban i nastavio je ozbiljno da se bavi ovim pitanjem nakon pregovora u Islamabadu - rekao je portparol.

Mohamed Bager Galibaf, predsednik iranskog parlamenta, ranije je rekao da je prekid vatre u Libanu rezultat "izvanredne čvrstine" Hezbolaha, ali je upozorio da će Teheran tome pristupiti "uz oprez".

7:27 - Tramp: Pobedićemo, vrlo brzo

Američki predsednik Donald Tramp je juče kazao da bi "vrlo brzo" moglo da dođe do postizanja sporazuma s Iranom i da bi druga runda mirovnih pregovora mogla da se održi već ovog vikenda.

- Pobedićemo. Vrlo brzo - rekao je Tramp.

CNN prenosi Trampovu tvrdnju da je Teheran spreman da uradi stvari koje nije bio spreman pre dva meseca, pozivajući se na dogovor po kojem Iran neće razvijati nuklearno oružje i uz to će predati svoju "nuklearnu prašinu".

Američka televizija navodi da diplomatska ofanziva dolazi pre isteka prekida vatre s Iranom naredne nedelje, što budi nade u ublažavanje poremećaja globalne ekonomije izazvanih ratom.

Autor: A.A.