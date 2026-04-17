TRAMP: NADAM SE DA ĆE HEZBOLAH DA SE PONAŠA LEPO! Američki predsednik nakon novog prekida vatre kaže da bi ovo mogao da bude istorijski dan za Liban (FOTO)

Danas je 49. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 10. dan prekida vatre, a na snagu je stupila i desetodnevna obustava neprijateljstava između izraelske vojske i proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah u Libanu.

Američki predsednik je juče objavio taj novi prekid vatre nakon telefonskih razgovora sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

7:40 - Tramp: Nadam se da će Hezbolah da se ponaša lepo, mogao bi ovo mogao da bude istorijski dan za Liban

Američki predsednik Donald Tramp objavio je noćas po srpskom vremenu dve poruke u vezi sa prekidom vatre u Libanu.

- Nadam se da će Hezbolah da se ponaša lepo i dobro tokom ovog važnog perioda. Biće to SJAJAN trenutak za njih ako to urade. Nema više ubijanja. Konačno mora da bude MIRA! Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Par sati kasnije on je imao još jednu objavu.

- Mogao bi ovo da bude istorijski dan za Liban. Nadam se da se dobre stvari dešavaju!!! Predsednik D. DŽ. T. - glasila je nova poruka.

7:34 - Prve reakcije iz Irana na prekid vatre u Libanu, pozdravljaju ga "uz oprez"

Iranska državna agencija Tasnim objavila je izjavu portparol Ministarstva spoljnih poslova da ta zemlja pozdravlja prekid vatre u Libanu.

Portparol je ponovio da je Liban deo pregovora o primirju između Irana i SAD.

Amerika je insistirala da Liban nije obuhvaćen tim sporazumom, a potpredsednik Džej Di Vens je kazao da je došlo do "nesporazuma" po tom pitanju.

- Iran je od početka naglašavao neophodnost uspostavljanja istovremenog prekida vatre u celom regionu, uključujući Liban i nastavio je ozbiljno da se bavi ovim pitanjem nakon pregovora u Islamabadu - rekao je portparol.

Mohamed Bager Galibaf, predsednik iranskog parlamenta, ranije je rekao da je prekid vatre u Libanu rezultat "izvanredne čvrstine" Hezbolaha, ali je upozorio da će Teheran tome pristupiti "uz oprez".

7:27 - Tramp: Pobedićemo, vrlo brzo

Američki predsednik Donald Tramp je juče kazao da bi "vrlo brzo" moglo da dođe do postizanja sporazuma s Iranom i da bi druga runda mirovnih pregovora mogla da se održi već ovog vikenda.

- Pobedićemo. Vrlo brzo - rekao je Tramp.

CNN prenosi Trampovu tvrdnju da je Teheran spreman da uradi stvari koje nije bio spreman pre dva meseca, pozivajući se na dogovor po kojem Iran neće razvijati nuklearno oružje i uz to će predati svoju "nuklearnu prašinu".

Američka televizija navodi da diplomatska ofanziva dolazi pre isteka prekida vatre s Iranom naredne nedelje, što budi nade u ublažavanje poremećaja globalne ekonomije izazvanih ratom.

Autor: A.A.