Tragedija na Borneu: Osam osoba poginulo u padu helikoptera

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Osam članova posade i putnika je poginulo kada se srušio helikopter između plantaža palminog ulja na indonežanskom ostrvu Borneo, saopštili su danas zvaničnici.

Helikopter Airbus H130, u vlasništvu kompanije PT Metju Er Nusantara, izgubio je kontakt pet minuta nakon poletanja iz okruga Melavi u provinciji Zapadni Kalimantan, navedeno je u izveštaju indonežanskih službi, preneo je AP.

Letelica je bila na putu ka drugoj plantaži u okrugu Kubu Raja, kada je nestala sa radara.

Spasilačke ekipe su kasnije pronašle olupinu u gustim šumama okruga Sekadau i potvrdile smrt svih putnika i članova posade.

Među poginulima je bio i jedan državljanin Malezije, saopštili su nadležni.

Indonezija, arhipelag sa oko 270 miliona stanovnika, često se suočava sa ozbiljnim saobraćajnim nesrećama, uključujući avionske i helikopterske padove, kao i pomorske nesreće, navodi AP.

TAČNO U 9 SATI! Miloš Vučević biće gost Novog jutra na TV PINK

Autor: Marija Radić

Svet

TRAGEDIJA U BRAZILU: Poginulo osam lekara u PADU AVIONA!

Svet

Sudar voza i autobusa, poginulo osmoro ljudi: Tragedija u Rusiji

Svet

PREVOZILI DVOGODIŠNJEG PACIJENTA, PA STRADALI! Stravična tragedija kod Teksasa: U padu aviona poginulo najmanje PETORO ljudi (VIDEO)

Svet

POTVRĐENE CRNE SLUTNJE! Srušio se avion sa osam članova posade i TROJE PUTNIKA

Svet

Srušio se helikopter, poginulo više osoba, uključujući DETE: Letelica udarila u radio toranj u Hjustonu

Svet

KATASTROFA U NIGERIJI: Eksplodirala cisterna, najmanje 60 osoba poginulo