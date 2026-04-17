Tragedija na Borneu: Osam osoba poginulo u padu helikoptera

Osam članova posade i putnika je poginulo kada se srušio helikopter između plantaža palminog ulja na indonežanskom ostrvu Borneo, saopštili su danas zvaničnici.

Helikopter Airbus H130, u vlasništvu kompanije PT Metju Er Nusantara, izgubio je kontakt pet minuta nakon poletanja iz okruga Melavi u provinciji Zapadni Kalimantan, navedeno je u izveštaju indonežanskih službi, preneo je AP.

Letelica je bila na putu ka drugoj plantaži u okrugu Kubu Raja, kada je nestala sa radara.

Spasilačke ekipe su kasnije pronašle olupinu u gustim šumama okruga Sekadau i potvrdile smrt svih putnika i članova posade.

Među poginulima je bio i jedan državljanin Malezije, saopštili su nadležni.

Indonezija, arhipelag sa oko 270 miliona stanovnika, često se suočava sa ozbiljnim saobraćajnim nesrećama, uključujući avionske i helikopterske padove, kao i pomorske nesreće, navodi AP.

Autor: Marija Radić