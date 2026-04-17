TRAMPOVA VIZIJA BLISKOG ISTOKA: Slobodan protok nafte i kraj nuklearne pretnje – Šest dana do odluke

U trenutku kada svet sa strepnjom iščekuje ishod šestodnevnog odbrojavanja do isteka primirja, predsednik Donald Tramp oglasio se direktnom porukom koja bi mogla da označi ili istorijski preokret ili uvod u totalnu konfrontaciju.

U svom prepoznatljivom stilu, kombinujući oštre optužbe na račun iranskog režima sa optimizmom o „velikom dogovoru“, Tramp je postavio osnove za ono što naziva održivim mirom. Iz vizure Beograda, koji pažljivo prati svaku promenu u globalnim tokovima energenata, Trampove reči o „slobodnom protoku nafte“ i stabilizaciji tržišta odjekuju kao najava novog ekonomskog poretka.

Optužbe za brutalnost i nuklearni „crveni karton“

Predsednik Tramp je započeo svoje obraćanje podsećanjem na visoku cenu koju je iranski narod platio u poslednje vreme. Prema njegovim rečima, represija režima dostigla je nezamislive razmere.

„Iran je ubio više od 42.000 ljudi u proteklih nekoliko meseci, uključujući i demonstrante koji nisu imali oružje“, izjavio je Tramp, naglašavajući da takav režim ne sme dobiti pristup najubojitijem oružju današnjice. „Oni ne mogu imati nuklearno oružje, jer kada bi ga imali, ceo svet bi bio u opasnosti.“

Ove reči jasno potcrtavaju ranije izjave senatora Grejama i admirala Koper-a: Amerika više ne posmatra iranski nuklearni program kao izolovan tehnički problem, već kao egzistencijalnu pretnju koja se mora eliminisati pre nego što se postigne bilo kakav trajan mir.

„Slobodan protok nafte“ kao ključ globalnog dogovora

Najznačajniji deo Trampove objave odnosi se na pregovore koji su trenutno u kritičnoj fazi. Predsednik je sugerisao da je Amerika nadohvat rešenja koje bi radikalno olakšalo pritisak na svetsku ekonomiju.

„Trenutno vodimo veoma uspešne pregovore koji će nam, ukoliko se ostvare, doneti slobodan protok nafte, slobodan prolaz kroz Tesnac i niže cene nafte“, naglasio je Tramp. „Veoma smo blizu sklapanja dogovora i to će biti velika stvar.“

Termin „slobodan protok nafte“ u ovom kontekstu označava uklanjanje svih fizičkih i sankcionih barijera u Ormuskom tesnacu. Za potrošače širom sveta, uključujući i Balkan, to bi značilo ne samo sigurnost snabdevanja, već i značajan pad cena energenata koji su mesecima bili pod pritiskom ratne neizvesnosti.

Poruka Hezbolahu: „Ponašajte se lepo“

Predsednik nije zaobišao ni regionalne aktere, pre svega Hezbolah, upozorivši ih da ne sabotiraju ovaj ključni diplomatski trenutak.

„Nadam se da će se Hezbolah ponašati lepo i dobro tokom ovog važnog vremenskog perioda. Biće to VELIKI trenutak za njih ako to učine. Nema više ubijanja. Konačno moramo imati MIR!“, poručio je Tramp, ostavljajući prostor za njihovu integraciju u mirnodopski proces, ali uz jasnu premisu da nasilje mora prestati.