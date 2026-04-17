VAŠINGTON ŠALJE ULTIMATUM EVROPI: 'NATO 3.0' ILI SAMOSTALNA ODBRANA?

Bela kuća poručuje saveznicima: Vreme je da Evropa preuzme primarnu odgovornost za sopstveni kontinent, dok se SAD fokusiraju na Iran i Pacifik.

U jednom od najdirektnijih obraćanja od početka drugog mandata administracije predsednika Trampa, američki zvaničnici uputili su jasnu poruku evropskim saveznicima: era bezuslovnog oslanjanja na američku vojnu moć je završena. Na poslednjem sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine (UDCG), naglašeno je da strateški pejzaž zahteva hitnu tranziciju na ono što Vašington naziva „NATO 3.0“.

Prioriteti SAD: Operacija „Epski bes“ i Bliski istok

Dok Evropa i dalje posmatra istok kao svoje primarno bojište, Sjedinjene Države su jasno stavile do znanja da su njihovi resursi trenutno usmereni na suzbijanje iranskih nuklearnih ambicija. Kroz operaciju „Epski bes“ (Epic Fury), predsednik Tramp je preduzeo odlučne korake ka degradaciji iranske moći, što je zahtevalo značajan angažman američkih industrijskih i vojnih kapaciteta.

„Sjedinjene Države moraju dati prioritet pretnjama koje su najpogubnije po Amerikance,“ navodi se u saopštenju. Vašington očekuje da saveznici preuzmu veći teret u obezbeđivanju vitalnih plovnih puteva poput Hormuškog tesnaca, gde su evropski ekonomski interesi često veći od američkih.

Od „NATO 2.0“ ka održivoj odbrani

Dosadašnji odgovor na krizu u Ukrajini opisan je kao model „NATO 2.0“ – reakcija koja se u velikoj meri oslanjala na trošenje konačnih američkih zaliha. Američka strana ističe da je to neodrživo u realnosti koju diktira 21. vek.

Ključni zahtevi Vašingtona fokusiraju se na to da Evropa konačno preuzme vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani sopstvenog kontinenta, čime bi se oslobodili američki resursi za druge globalne prioritete. Uporedo sa preuzimanjem odgovornosti, naglašena je hitna potreba za jačanjem industrijskih kapaciteta kroz obnovu zaliha municije i uklanjanje protekcionističkih barijera koje trenutno sputavaju razvoj evropske vojne industrije. Konačno, iako Sjedinjene Države ostaju aktivne u isporuci opreme putem inicijative PURL, insistira se na tome da finansijski teret ovog mehanizma u budućnosti primarno snose evropske države, čime bi se podrška Ukrajini postavila na dugoročno održive osnove.

Poruka za budućnost: Dela, a ne reči

Vašington priznaje da su mnoge evropske prestonice već počele da povećavaju budžete za odbranu, ali naglašava da vreme nije luksuz koji saveznici imaju. „NATO 3.0“ nije samo fraza, već zahtev za fundamentalnom promenom stava.

„Evropa mora postaviti vojnu podršku Ukrajini i odbranu sopstvenog kontinenta na zaista održive osnove,“ zaključuje se u poruci. Ukoliko Evropa odgovori na ovaj istorijski izazov, transatlantska alijansa će opstati na zdravijim temeljima; u suprotnom, bezbednosni jaz između dve obale Atlantika mogao bi postati nepremostiv.