Evropa u problemu: SAD kasne sa isporukama oružja, poznato i zašto

Američki zvaničnici obavestili su svoje kolege u Evropi da isporuke oružja, čija kupovina je ranije dogovorena, će verovatno biti odložena jer rat u Iranu "vuče zalihe", reklo je za Reuters pet izvora upoznatih sa dešavanjima.

Kašnjenja naglašavaju stepen u kojem je rat protiv Irana, koji je počeo američko-izraelskim vazdušnim napadima 28. februara, počeo da opterećuje američke zalihe nekog kritičnog oružja i municije.

Izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da će nekoliko evropskih zemalja biti pogođeno, uključujući baltički region i Skandinaviju.

Neki od oružanih sistema o kojima je reč kuplile su evropske zemlje kroz program "Foreign Military Sales" (FMS), ali još nisu isporučeni, dodali su izvori.

Te isporuke će verovatno biti odložene, rekli su američki zvaničnici evropskim partnerima u bilateralnim porukama poslednjih dana, navode izvori.

U petak su ministarstva odbrane Estonije i Litvanije saopštila za Reuters da ih je SAD obavestila o mogućim odlaganjima isporuke američke vojne opreme zbog rata u Iranu.

Bela kuća i Stejt department preusmerili su upite na Pentagon.

"Američka vojska je najmoćnija na svetu i mi ćemo osigurati da američke snage i snage naših saveznika i partnera imaju ono što im je potrebno za borbu i pobedu", rekao je portparol Pentagona.

On je rekao da iz operativnih bezbednosnih razloga Pentagon neće komentarisati nikakve specifične zahteve saveznika ili partnera ili tekuće napore da ih podrže.

Evropski zvaničnici se žale da ih kašnjenja stavljaju u težak položaj.

U okviru programa FMS, strane zemlje kupuju oružje proizvedeno u SAD uz logističku pomoć i saglasnost američke vlade. Vašington je pod predsednikom Donaldom Trampom vršio pritisak na evropske NATO partnere da kupuju više američkog naoružanja, uključujući kroz program FMS, kao deo nastojanja da se odgovornost za konvencionalnu odbranu Evrope postepeno prebaci sa SAD na evropske partnere.

Međutim, isporuke takvog oružja često kasne, što izaziva frustracije u evropskim prestonicama, gde neki zvaničnici sve više razmatraju evropske sisteme naoružanja.

Američki zvaničnici tvrde da je oružje potrebno za rat na Bliskom istoku i zamerale su evropskim državama što ne pomažu SAD i Izraelu u otvaranju Ormuskog moreuza.

Čak i pre rata sa Iranom, SAD su već smanjile zalihe oružja u vrednosti od više milijardi dolara, uključujući artiljerijske sisteme, municiju i protivtenkovske rakete, od kada je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine i kada je Izrael pokrenuo vojne operacije u Gazi krajem 2023.

Od početka kampanje protiv Irana, Teheran je ispalio stotine balističkih raketa i dronova na zemlje Persijskog zaliva. Većina je presretnuta, uključujući i uz pomoć PAC-3 "Patriot" raketnih presretača, koje, na primer, Ukrajina koristi za odbranu svoje energetske i vojne infrastrukture od balističkih raketa.

Izvori su govorili pod uslovom da se imena nekih pogođenih zemalja ne objave. Neke od njih dele granicu sa Rusijom i, zbog toga, dinamika isporuka oružja može se smatrati osetljivom informacijom iz oblasti odbrane.

Odloženo naoružanje uključuje različite vrste municije, uključujući projektile koji mogu da se koriste i u ofanzivne i u defanzivne svrhe, naveli su izvori.

Autor: S.M.