IRANSKA MORNARICA PUCA NA BRODOVE U ORMUSKOM MOREUZU: Ponovo haos na Bliskom istoku, Teheran ne pristaje na drugu rundu pregovora, prolaz zatvoren

50. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 11. dan prekida vatre, Iran je saopšio da je Ormuski moreuz otvoren tokom trajanja primirja, što je potvrdio i Donald Tramp, te su pale cene energenata

Danas je 49. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 10. dan prekida vatre, iranski ministar Abas Aragči saopštio je juče da je Ormuski moreuz ponovo otvoren tokom desetodnevnog primirja između Izraela i Hezbolaha. Komercijalni brodovi imaju dozvolu prolaza, ali mnogi i dalje oklevaju.

Objavu je potvrdio i američki predsednik Donald Tramp, što je dovelo do pada cena nafte i gasa i skoka na berzama.

Libanska vojska optužila je Izrael za kršenje prekida vatre, dok se hiljade civila vraća na jug uprkos upozorenjima.

Kruzer "Selestijal Diskaveri" je prvi putnički brod koji je prošao kroz Ormuski moreuz od početka rata, nakon sporazuma o otvaranju plovnog puta za komercijalni saobraćaj tokom primirja.

16:49 Hezbolah: Nismo napali mirovne snage UN

Hezbolah je negirao umešanost u smrtonosni napad na mirovne snage UN na jugu Libana u kojem je poginuo francuski vojnik.

Jedan mirovnjak UN je poginuo, a trojica su povređena nakon što je patrolu napala „nedržavna grupa“, saopštile su Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL).

Francuski predsednik Emanuel Makron identifikovao je preminulog kao Florijana Montorija, francuskog državljanina, i u saopštenju je naveo da je Hezbolah odgovoran za napad.

Televizija Al-Manar, koja je u vlasništvu Hezbolaha, objavila je: „Hezbolah je negirao bilo kakvu umešanost u incident sa snagama UNIFIL-a na jugu i pozvao na oprez u iznošenju optužbi i izvođenju zaključaka.“

Al-Manar je takođe objavio dodatno saopštenje grupe koju podržava Iran, u kojem se navodi da je „iznenađen stavovima koji su požurili da iznose neselektivne optužbe, dok su istovremeno te strane odsutne i njihovi glasovi se ne čuju kada izraelski neprijatelj napada snage UNIFIL-a“.

16:41 Iran razmatra nove predloge o miru

Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana, najviše telo za donošenje odluka u zemlji, saopštio je danas da razmatra "nove predloge" koje su iznele Sjedinjene Američke Države.

U saopštenju, koje je prenela iranska novinska agencija Tasnim, Savet za nacionalnu bezbednost Irana je naveo da je komandant pakistanske vojske, Asim Munir, koji je upravo završio trodnevnu posetu Iranu, preneo nove predloge koje su iznele SAD, a koje Teheran "razmatra", i na koje "još nije odgovorio", prenosi Gardijan.

Savet je naveo da će Iran ponovo preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom "dok se rat definitivno ne okonča".

Kako je saopšteno Teheran će, sve dok traje američka pomorska blokada iranskih luka, "to smatrati kršenjem prekida vatre i sprečiće uslovno i ograničeno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza".

Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost, najviše telo za donošenje odluka u zemlji pod vrhovnim vođom, objavio je da će povratiti kontrolu nad Ormuskim moreuzom „do konačnog kraja rata“, objavili su iranski mediji.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim izvestila je da je Savet saopštio da će Teheran, sve dok se američka pomorska blokada iranskih luka nastavlja, „smatrati to kršenjem primirja i sprečavati uslovno i ograničeno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza“.

U saopštenju se dodaje da je načelnik pakistanske vojske Asim Munir, koji je upravo završio trodnevnu posetu Iranu, preneo nove predloge Sjedinjenih Država koje Teheran „razmatra i na koje još nije odgovorio“.

16:05 Tramp: Iranci se malo igraju, ali su u toku veoma dobri razgovori

Predsednik SAD Donald Tramp osvrnuo se na najnovija dešavanja u ratu sa Iranom pošto je Teheran danas povukao svoju odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Američki predsednik je umanjio značaj ovoga, rekavši da su „vrlo dobri razgovori u toku“.

„Situacija se razvija veoma dobro. Malo su se igrali, kao što su to radili 47 godina“, rekao je Tramp.

Ponovio je da su Sjedinjene Države u velikoj meri uništile iransku mornaricu, vazduhoplovstvo i rukovodstvo.

„Želeli su ponovo da zatvore moreuz, kao što to rade godinama, ne mogu nas ucenjivati. Do kraja dana ćemo imati neke informacije. Razgovaramo sa njima, zauzimamo čvrst stav“, naglasio je.

Predsednik je govorio nakon što je potpisao izvršnu naredbu kojom se ublažavaju ograničenja za terapiju psihodeličnim drogama, zajedno sa popularnim strimerom Džoom Roganom, zagovornikom te mere.

15:52 Tramp će se uskoro obratiti

Američki predsednik bi uskoro trebalo da se obrati medijima u Beloj kući, zajedno sa osobom koju je najavio kao „iznenađenje“.

Iako događaj nije direktno povezan sa Iranom, Donald Tramp je već juče nagovestio da će govoriti o tome, rekavši da „na kraju sve ima veze sa Iranom“.

To će biti prvo obraćanje predsednika otkako je Iran povukao svoju kratkotrajnu odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

15:51 Brod pogođen severoistočno od Omana

Britanska vojska je saopštila da je napadnut teretni brod u blizini Ormuskog moreuza, pri čemu su oštećeni kontejneri na brodu.

Britanski centar za pomorske trgovinske operacije saopštio je da je neidentifikovana raketa pogodila brod oko 25 nautičkih milja (46 kilometara) severoistočno od Omana.

Ovaj incident se dogodio nakon što je Iran povukao svoju kratkotrajnu odluku o ponovnom otvaranju moreuza, tvrdeći da SAD nisu ispunile svoje obaveze.

14:43 Makron: U napadu u Liban ubijen francuski mirovnjak, trojica ranjena

Jedan francuski vojnik je poginuo, a trojica su ranjena u napadu na mirovne snage UN-a u Libanu, za koji se čini da ga je izveo Hezbolah, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.

- Sve upućuje na to da je Hezbolah odgovoran za ovaj napad - napisao je na platformi Iks, pozvavši libanske vlasti da uhite počinitelje.

14:12 Američka vojska nastavlja blokadu iranskih luka i obale

Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je da SAD nastavljaju da sprovode proglašenu "pomorsku blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja".

CENTCOM je saopštio da je ratni brod USS Canberra patrolirao Arapskim morem kao deo blokade, tokom koje je 23 broda poslušalo američka naređenja i vratilo se.

Kao što je ranije objavljeno, Iranska revolucionarna garda tvrdi da je kontinuirana američka blokada kršenje sporazuma o prekidu vatre, što je navelo Iran da ponovo uvede ograničenja na plovidbu kroz Ormuski moreuz.

13:57 Libanski premijer kaže da su francuske trupe UNIFIL-a napadnute, naredio istragu

Libanski premijer Navaf Salam osuđuje napad na pripadnike francuskog kontingenta mirovnih snaga UN UNIFIL danas i naređuje hitnu istragu incidenta, navodi se u objavi na Iksu.

13:55 Egipat i Pakistan se "jako trude" oko mirovnog sporazuma između SAD i Irana

Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati rekao je da Egipat i Pakistan "veoma naporno rade" kao posrednici kako bi postigli "konačan sporazum između Sjedinjenih Država i Irana", prenosi Al Džazira.

- Nadamo se da ćemo to učiniti u narednim danima - rekao je Abdelati na Antalijskom diplomatskom forumu u Turskoj, napominjući da „ne samo mi u regionu, već ceo svet pati od nastavka ovog rata“.

- Veoma se trudimo da bismo napredovali - dodao je.

13:43 Vrhovni vođa Irana poslao poruku

Iranski mediji danas su objavili najnoviju pisanu poruku koja se pripisuje vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiju.

U poruci povodom Dana vojske u Iranu, nije bilo eksplicitnog pominjanja dve teme o kojima su iranski zvaničnici nedavno razgovarali: Ormuski moreuz i pregovori između Irana i SAD.

U jednom delu poruke, "neprijatelji" su upozoreni da je iranska mornarica spremna da ih natera da "okuse gorčinu novih poraza", bez daljih pojašnjenja.

Kao i u prethodnim slučajevima, ovo je bila pisana poruka Modžtabe Hamneija. On nije viđen u javnosti otkako je postao vrhovni vođa početkom marta.

13:34 Tanker u Ormuskom moreuzu pod vatrom iranskih brodova

Tanker u Ormuskom moreuzu našao se pod vatrom dva broda kojima upravlja Iranska revolucionarna garda, saopštila je agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Incident se dogodio 32 km severoistočno od Omana. UKMTO je saopštio da su tanker i posada bezbedni.

Odvojeno, najmanje dva trgovačka broda tvrde da su pogođena vatrenom vatrom dok su pokušavali da prođu kroz moreuz, rekla su tri izvora za Rojters.

13:24 Iranska mornarica poslala radio-upozorenje brodovima u Ormuskom moreuzu

Trgovački brodovi u Ormuskom moreuzu primili su radio poruku od iranske mornarice da je plovni put ponovo zatvoren.

Rečeno im je da nije dozvoljen prolaz brodova, javlja novinska agencija Rojters, pozivajući se na izvore iz pomorstva.

Ranije je jedan tanker prijavio da mu se približio iranski brod koji je otvorio vatru.

Iran je danas poništio kratkotrajno ponovno otvaranje moreuza, što je izazvalo ono što je nazvano „prvim većim kretanjem brodova“ kroz taj prolaz od početka rata.

13:15 Iran nije pristao na drugu rundu pregovora sa SAD

Teheran još nije pristao na drugu rundu pregovora sa Vašingtonom, rekao je neimenovani iranski izvor novinskoj agenciji Tasnim.

Iran smatra da su SAD postavile preterane zahteve tokom razmene poruka i postavio je odustajanje od tih zahteva kao jedan od uslova za nastavak pregovora, dodao je izvor.

Teheran je preneo svoje uslove Vašingtonu preko pakistanskog posrednika.

- Rekli smo američkoj strani preko pakistanskog posrednika da ne pristajemo na drugu rundu - rekao je izvor.

Teheran je takođe jasno stavio do znanja da ne želi da gubi vreme na dugotrajne pregovore bez konkretnih rezultata.

12:41 Izveštaji o pucnjavi dok brodovi pokušavaju da prođu kroz Ormuski moreuz

Stižu izveštaji o pucnjavi nakon što su najmanje dva broda pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz, izveštava novinska agencija Rojters, pozivajući se na pomorske izvore.

Iran je ranije povukao kratkotrajno ponovno otvaranje ključnog plovnog puta, optužujući SAD da ne ispunjavaju svoje obaveze prema sporazumu o prekidu vatre.

Do toga je došlo kada je nekoliko brodova počelo da se kreće kroz brodsku trasu u onome što je Rojters nazvao "prvim većim kretanjem" brodova u moreuzu od početka rata.

Međutim, konvoj koji se formirao izgleda da se do sada razišao, kako pokazuju nedavni podaci praćenja sa platforme MarineTraffic.

11:55 Prekid interneta u Iranu ušao u 50. dan

Digitalni prekid struje koji je sprovela vlada u Iranu ušao je u svoj 50. dan, prema podacima sajta za praćenje interneta NetBlocks.

U objavi na Iksu, NetBlocks objašnjava da je Iran izolovan od globalnog interneta sedam nedelja i da je prekid struje "bez presedana".

Obični građani plaćaju visoke troškove da bi ostali povezani u Iranu, uključujući i one koji koriste satelitski internet kao što je Starlink, ili veze usmerene preko njega.

Pristup internetu preko Starlinka se prodaje po ceni od oko 6 dolara (4,50 funti) po gigabajtu - visoka cena u zemlji gde se prosečna mesečna plata procenjuje na između 200 i 300 dolara.

Korišćenje Starlinka u Iranu može dovesti do dve godine zatvora, a vlasti su navodno konfiskovale stotine uređaja od početka rata.

Ormuski moreuz otvoren, pa zatvoren: Kako smo došli dovde?

"Natezanje" oko iranskog de fakto zatvaranja Ormuskog moreuza ušlo je u narednu fazu, nakon što je Iran saopštio da je poništio odluku o privremenom ponovnom otvaranju tog ključnog plovnog puta.

Moreuz je ponovo proglašen zatvorenim nakon što je Iran, posle jučerašnje objave, nakratko dozvolio obnovu saobraćaja. Portparol je izjavio da je do ovoga došlo jer su SAD odbile da ukinu blokadu brodova koji ulaze u iranske luke ili ih napuštaju, a koja je započela ove nedelje.

Prethodno je određeni tranzit kroz ovaj plovni put bio moguć, pri čemu je Iran povremeno naplaćivao takse za prolaz. Ipak, nivo saobraćaja ostao je daleko ispod predratnog dnevnog proseka od više od 100 brodova.

Njegova efektivna kontrola nad moreuzom daje iranskom režimu moć uticaja na globalnu ekonomiju, naročito preko cena energenata. Ovaj poremećaj je ozbiljno pogodio svetske ekonomije, uzrokujući nagli skok cena energije i rizik od veće inflacije. Donald Tramp je postavio ponovno otvaranje ovog plovnog puta kao prioritet i oštro kritikovao saveznike jer nisu poslali vojne brodove da pomognu u obnavljanju protoka saobraćaja.

Iran otvara šest aerodroma

Sekretar Udruženja iranskih avio-kompanija Maksud Asadi Samani najavio je ponovno otvaranje šest aerodroma u Iranu i naglasio da, prema proceduri, avio-kompanije moraju da dobiju nove dozvole za obavljanje letova od iranskih vazduhoplovnih vlasti.

"Šest aerodroma - Imam Homeini, aerodrom Mehrabad, aerodrom Mešhed, aerodrom Birdžand, aerodrom Gorgan i aerodrom Zahedan - su otvoreni. Avio-kompanije se pripremaju za obavljanje domaćih i međunarodnih letova", dodao je Samani, prenosi agencija Tasnim.

Ormuski moreuz ponovo „zatvoren“, tvrde iranski državni mediji

Sada imamo više jasnoće u vezi sa saopštenjem iranske vojske, u kojem se navodi da će Ormuski moreuz ponovo biti pod „strogom kontrolom“.

Iranski državni emiter IRIB saopštio je da to znači da je ova ključna pomorska ruta „ponovo zatvorena i da je prolaz moguć samo uz odobrenje Irana“.

U saopštenju vojske, objavljenom pre nekoliko minuta, navodi se da se moreuz „vratio u prethodno stanje“, jer Sjedinjene Američke Države nisu ukinule pomorsku blokadu iranskih luka u Persijskom zalivu.

Iran delimično ponovo otvorio vazdušni prostor

Iran je danas delimično ponovo otvorio svoj vazdušni prostor za međunarodne letove koji prelaze istočni deo njegove teritorije, saopštila je Uprava civilnog vazduhoplovstva te zemlje.

"Vazdušne rute u istočnom delu vazdušnog prostora zemlje otvorene su za međunarodne letove koji tranzitiraju kroz Iran", navodi se u saopštenju, prenosi agencija Tasnim.

Navodi da je odluka doneta nakon bezbednosnih procena u okviru nadležnog koordinacionog tela, a u skladu sa hitnim obaveštenjem za avijaciju (NOTAM).

Prema navodima iranskih vazduhoplovnih vlasti, istočni deo vazdušnog prostora ponovo je otvoren za međunarodne letove koji prolaze preko teritorije Irana, a vazdušni prostor zemlje i brojni aerodromi su ponovo otvoreni od 7 časova.

"Obnavljanje operacija u avio-saobraćaju sprovodi se fazno, u skladu sa tehničkom i operativnom spremnošću civilnih i vojnih struktura", saopštila je Uprava za civilno vazduhoplovstvo i pozvala građane da se informišu isključivo putem zvaničnih kanala.

Međutim, više od tri sata kasnije, veb stranice za praćenje letova i dalje nisu pokazivale međunarodne letove koji prelaze Iran, a nekoliko njih je izbegavalo njegov vazdušni prostor praveći dugačke zaobilazne rute, navodi portal Al Arabija.

Povećan saobraćaj kroz Ormuski moreuz

Podaci o praćenju plovila pokazuju ono što novinska agencija Rojters naziva "prvim značajnim kretanjem brodova" kroz Ormuski moreuz od početka rata pre sedam nedelja.

Konvoj tankera prolazio je kroz Ormuski moreuz jutros, prema podacima sa sajta za monitoring MarineTraffic.

Prvobitna grupa uključivala je četiri broda za prevoz tečnog prirodnog gasa (LNG) i nekoliko tankera za naftu i hemijske proizvode. Takođe se čini da se formira kolona plovila i u suprotnom smeru.

Ovo je jasan porast saobraćaja u odnosu na naš poslednji izveštaj u 5:40, kada je samo nekoliko brodova prolazilo kroz ovaj ključni plovni put.

24 sata od poslednje sirene za uzbunu u Izraelu

Prošlo je više od 24 sata otkako su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost u bilo kom delu Izraela, a poslednji put kada su se oglasile, rano juče ujutru u maloj zajednici na granici sa Libanom, došlo je do greške.

Otkako je rat sa Iranom počeo 28. februara, Iran, zatim militanti Hezbolaha iz Libana i na kraju Huti iz Jemena, ispaljivali su salve projektila i raketa na Izrael, ponekad i više od deset puta dnevno. Hezbolah je nastavio sa paljbom sve dok primirje nije juče stupilo na snagu.

U glavnim izraelskim metropolama, Jerusalimu i Tel Avivu, ali i u selima na pustinjskom jugu i brdovitom severu zemlje, sirene i uzbune su tokom dana i noći primoravale stanovnike da odlaze u skloništa i sigurne sobe.

U napadima je poginulo 23 ljudi, dok je oko 600 ranjeno, prema podacima izraelskih hitnih službi.

Izraelske odbrambene snage tvrde da su izvele skoro 11.000 napada na Iran

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su nove podatke o bombardovanju Irana, navodeći da su izvele približno 10.800 udara na zemlju.

Američka novinska agencija za ljudska prava (Hrana) izvestila je o broju poginulih 1.701 iranskog civila zaključno sa 7. aprilom, danom kada je američki predsednik Donald Tramp objavio uslovni dvonedeljni prekid vatre sa Iranom.

IDF takođe kaže da je odgovorna za preko 14.900 artiljerijskih udara i 2.500 vazdušnih udara u Libanu i kaže da je pogođeno približno 165 višespratnih zgrada.

Libanske zdravstvene vlasti kažu da je 2.100 ljudi ubijeno tokom šest nedelja sukoba u Libanu, a preko milion, ili otprilike svaki peti stanovnik, je raseljeno.

Tramp kaže da je Si Đinping "veoma srećan“ zbog Ormuskog moreuza

Američki predsedni Donald Tramp kaže da je kineski predsednik Si Đinping "veoma srećan što je Ormuski moreuz otvoren i/ili se brzo otvara", u objavi na Truth Social.

Tramp dalje kaže da će njihov sastanak u Kini, koji će se održati 14. i 15. maja, „biti poseban i, potencijalno, istorijski“.

"Mnogo će se postići!"

Kina, najveći kupac iranske nafte, dobija oko 38% svoje nafte preko Ormuskog moreuza.

Kina je bila ključna u podsticanju Irana da pregovara sa SAD i kaže da podržava prekid vatre i nastavak mirovnih pregovora.

Prvih nekoliko brodova prolazi kroz Ormuski moreuz

Nešto posle 6 sati ujutru po srednjeevropskom vremenu, nekoliko brodova je prošlo kroz Ormuski moreuz u oba smera, prema podacima kompanije MarineTraffic.

Na jugu, tri mala teretna broda pod indijskom zastavom i jedan jedrenjak prošli su kroz omanske vode.

Na severu, "Blek Maja", tanker za asfalt koji plovi pod zastavom Kurasaa, prošao je kroz iranske vode, a prati ga "TRIMMU 3", tanker za tečni naftni gas koji plovi pod zastavom Hong Konga.

Mali red brodova, uključujući tri velika tankera za tečni gasni transport, sada izgleda da je počeo da prolazi kroz iransku stranu moreuza.

Tramp: "Pregovaramo tokom vikenda"

Američki predsednik SAD Donald Tramp je rekao da će pregovori biti nastavljeni tokom vikenda, ali je upozorio da bi iransko primirje moglo biti okončano ako se do srede ne postigne dogovor.

Obraćajući se novinarima u avionu Er Fors Van na putu nazad za Vašington, predsednik je rekao: "Pregovaramo tokom vikenda".

Međutim, predsednik je insistirao da će američka blokada, koja je počela u ponedeljak, "ostati" na snazi.

Njegovi komentari dolaze nakon tvrdnji Irana da će ukinuti sopstvenu blokadu Ormuskog moreuza.

Iran je upozorio da bi mogao preduzeti mere ako se američka blokada nastavi.

Snage SAD zaustavile su 21 brod u okviru američke blokade

Američke snage su sprečile 21 brod da napusti Ormuski moreuz od početka američke blokade pre četiri dana, saopštila je Centralna komanda SAD.

Svi brodovi su poslušali američka naređenja da se okrenu i vrate u Iran.

Donald Tramp je rekao da će američka blokada "ostati na snazi" dok zemlja ne postigne sporazum sa Iranom.

Iran, koji je u petak izgleda tvrdio da je otvorio sopstvenu blokadu plovnog puta, zapretio je da će je ponovo uvesti ako američka blokada ne bude ukinuta.

SAD obnavljaju izuzeće od sankcija za rusku naftu u pokušaju da utiču na globalne cene energije

Trampova administracija je obnovila izuzeće koje dozvoljava zemljama da kupuju sankcionisanu rusku naftu i naftne derivate na moru, dok nastoji da ublaži visoke cene energije.

Odluka je objavljena neposredno posle ponoći po britanskom vremenu.

Ministarstvo finansija SAD objavilo je licencu na svojoj veb stranici neposredno posle ponoći, dozvoljavajući zemljama da kupuju rusku naftu utovarenu na brodove od petka do 16. maja.

Ruski predsednički izaslanik Kiril Dmitrijev je ranije rekao da bi prvo izuzeće oslobodilo 100 miliona barela ruske sirove nafte, što je ekvivalentno skoro jednodnevnoj svetskoj proizvodnji.

Ukrajinski saveznici kritikovali su izuzeća za rusku naftu, a predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je ranije rekla da nije vreme za ublažavanje sankcija protiv Rusije.

Autor: S.M.