HAOS U PERSJSKOM ZALIVU! Iran blokirao moreuz, gore tankeri – Procureli detalji plana iz Bele kuće: Ako krenemo na Harg, naši vojnici će biti GLINENI GOLUBOVI!

Situacija u Persijskom zalivu dostigla je tačku ključanja 51. dana sukoba. Dok Iran drži Ormuski moreuz pod potpunom blokadom, iz Vašingtona stižu procurele informacije o ozbiljnom kolebanju predsednika Donalda Trampa pred opasnošću od "neprihvatljivo visokih" žrtava.

Drama u Situacionoj sobi: Strah od "novog Vijetnama"?

Iako je Donald Tramp ranije pretio okupacijom ostrva Harg, preko kojeg ide 90% iranske nafte, američki predsednik je sada, prema izvorima iz obaveštajnih krugova, u velikoj dilemi. Izvori navode da se Tramp "koleba između ratobornog i pomiriteljskog pristupa", svestan da bi invazija na iransku teritoriju mogla dovesti do masovnih gubitaka koje američka javnost ne bi oprostila.

Iranska "naplata prolaza"

Dok blokada traje, zvanični Teheran uvodi nova pravila. Nagovešteno je da će prednost pri prolasku kroz moreuz imati isključivo brodovi koji plate tranzit, čime Iran direktno odgovara na američku blokadu svojih luka. Istovremeno, cene energenata na svetskim berzama nastavljaju nagli skok dok tankeri u panici menjaju rute.

IRGC PONOVO PODIGAO RAMPU: „Nema prolaza bez ukidanja blokade“

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je rano jutros da je Ormuski moreuz ponovo u potpunosti blokiran za sav saobraćaj. Kako navode iranski mediji, ova odluka je odgovor na to što Sjedinjene Američke Države nisu povukle svoju blokadu iranskih luka.

Upozorenje: Teheran je jasno poručio da će svaki brod koji pokuša da prođe bez dozvole biti smatran „neprijateljskim ciljem“.

POTVRĐENI NAPADI: Goreli tankeri tokom noći

Pomorske vlasti potvrdile su da su tokom noći iranske snage otvorile vatru na jedan tanker koji je pokušao da prođe kroz moreuz. Drugi brod je pogođen neidentifikovanim projektilom. Na snimcima sa radara vidi se kako se desetine trgovačkih brodova okreću i beže iz opasne zone, dok cene energenata na svetskim berzama ponovo pokazuju tendenciju naglog skoka.

Autor: D.S.