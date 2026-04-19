UŽIVO: DRAMATIČNA NOĆ U PERSIJSKOM ZALIVU! Iran ponovo zatvorio Ormuz, gore tankeri – Čeka se Trampov sledeći potez!

Nakon kratkotrajnog zatišja, situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici totalne eskalacije. Tokom protekle noći stigle su potvrde o novim napadima na komercijalne brodove, dok pregovori u Vašingtonu vise o koncu.

Očekuje hitno obraćanje iz Bele kuće. Predsednik Donald Tramp je tokom noći održao sastanak sa svojim najbližim savetnicima u Situacionoj sobi, a diplomatski izvori navode da su „sve opcije na stolu“. Istovremeno, uloga Pakistana kao posrednika postaje ključna, jer se očekuje nova runda razgovora kako bi se spasilo primirje koje ističe za manje od 72 sata.

IRGC PONOVO PODIGAO RAMPU: „Nema prolaza bez ukidanja blokade“

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je rano jutros da je Ormuski moreuz ponovo u potpunosti blokiran za sav saobraćaj. Kako navode iranski mediji, ova odluka je odgovor na to što Sjedinjene Američke Države nisu povukle svoju blokadu iranskih luka.

Upozorenje: Teheran je jasno poručio da će svaki brod koji pokuša da prođe bez dozvole biti smatran „neprijateljskim ciljem“.

POTVRĐENI NAPADI: Goreli tankeri tokom noći

Pomorske vlasti potvrdile su da su tokom noći iranske snage otvorile vatru na jedan tanker koji je pokušao da prođe kroz moreuz. Drugi brod je pogođen neidentifikovanim projektilom. Na snimcima sa radara vidi se kako se desetine trgovačkih brodova okreću i beže iz opasne zone, dok cene energenata na svetskim berzama ponovo pokazuju tendenciju naglog skoka.

Autor: D.S.