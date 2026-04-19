UŽIVO! HAOS NA BLISKOM ISTOKU: Tramp žestoko zapretio Iranu, u ponedeljak nastavak pregovora u Pakistanu

Danas je 51. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. Teheran je poručio da će Ormuski moreuz ostati zatvoren sve dok traje američka blokada njegovih luka, a u međuvremenu je i zvanično povučena ranija odluka o njegovom ponovnom otvaranju.

Istovremeno, iranski zvaničnici nagoveštavaju da će prednost pri prolasku imati brodovi koji plate tranzit, dok Revolucionarna garda upozorava da će svi koji se približe moreuzu bez dozvole biti tretirani kao legitimne mete.

Napetosti na terenu dodatno rastu: dva broda pod indijskom zastavom napadnuta su prilikom pokušaja prolaska kroz Ormuz, dok je jedan projektil pogodio teretni brod severoistočno od Omana, pri čemu su oštećeni kontejneri.

Prema pisanju medija, američke snage se pripremaju za moguće akcije ukrcavanja na brodove povezane s Iranom, dok iz Vašingtona stižu upozorenja da bi sukob mogao da se produži ukoliko uskoro ne dođe do pomaka. U tom kontekstu, Donald Tramp je u Situacionoj sobi Bele kuće okupio najbliže saradnike kako bi razmotrio razvoj krize oko Ormuskog moreuza.

Situacija je dodatno zakomplikovana incidentom u Libanu, gde su napadnuti pripadnici mirovne misije Ujedinjenih nacija - jedan francuski vojnik je poginuo, a trojica su ranjena. Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da sve ukazuje na odgovornost Hezbolaha za taj napad.

18:16 Iranci objavili provokativan video: Tvrde da prave više raketa nego pre rata, prozivaju Amerikance

Visoki iranski vojni komandant izjavio je da je kapacitet zemlje da obnovi zalihe raketa i dronova tokom dvonedeljnog primirja premašio nivo iz perioda pre rata, preneli su danas iranski mediji.

Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (RGK), general Sejed Madžid Musavi, podelio je video na društvenoj platformi UpScrolled, koji prikazuje zamenu zaliha raketa i dronova, prenela je iranska televizija Press.

17:17 CNN: Iranska delegacija će u utorak stići u Pakistan na razgovore sa SAD

Iranska delegacija će u utorak stići u Pakistan na razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, izjavili su danas neimenovani iranski izvori za CNN, dok su izvori iranske agencije Tasnim naveli Iran još nije odlučio da pošalje pregovarački tim i da sve dok postoji američka pomorska blokada, neće biti pregovora.

Izvori CNN-a su naveo da će iranski tim biti isti kao tokom poslednje runde pregovora, kada su se u delegaciji nalazili ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

Rekli su i da Iranci očekuju da će u sredu biti objavljeno simbolično zajedničko saopštenje o produženju prekida vatre.

Izvori su dodali da bi, potom, ukoliko sve bude išlo kao što je planirano i američki predsednik Donald Tramp pristane da ode u Islamabad, iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe doputovao u taj grad i da bi bio bi održan zajednički sastanak predsednika na kojem bi oni potpisali zajedničku “Islamabadsku deklaraciju”.

Tokom razgovora, održanih na visokom nivou u pakistanskoj prestonici prošlog vikenda nije postignut dogovor.

17:10 Tramp: Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju SAD na pregovorima sa Iranom

Američki potpredsednik Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na novim pregovorima sa Iranom u Pakistanu, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

"To je samo zbog bezbednosti. Džej Di je sjajan", rekao je Tramp za ABC njuz, navodeći razlog zašto Vens ne putuje u Islamabad, prenosi Tajms of Izrael.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da će njegovi predstavnici u ponedeljak uveče stići u Islamabad, na još jednu rundu pregovora sa Iranom.

Novinarka Njujork posta Kejtlin Durnbos objavila je na mreži X da joj je Američki predsednik Donald Tramp potvrdio da će u delegaciji biti i izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Ranije danas su američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc i ministar energetike Kris Rajt sugerisali da će Vens voditi američku delegaciju na pregovorima u Islamabadu.

Džej Di Vens je predvodio američku delegaciju na prvim pregovorima u Islamabadu, koji su održani 11. aprila.

17:03 Bagei: Američka blokada iranskih luka je nezakonita i kriminalna

Američka blokada iranskih luka je "nezakonita i kriminalna" i predstavlja kršenje sporazuma o primirju, izjavio je danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

"Takozvana 'blokada' iranskih luka ili obale od strane Sjedinjenih Američkih Država nije samo kršenje primirja kojem je posredovao Pakistan, već je i nezakonita i kriminalna", rekao je Bagei u objavi na platformi X.

Prema njegovim rečima, blokada predstavlja i kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, kao i čin agresije.

"Namernim nanošenjem kolektivne kazne iranskom stanovništvu, to predstavlja ratni zločin i zločin protiv čovečnosti", rekao je Bagei.

SAD su prošle nedelje uvele blokadu Ormuskog moreuza za brodove koji dolaze iz, ili idu u iranske luke, kao odgovor na to što je Iran blokirao Ormuski moreuz za prolazak brodova koji dolaze iz, za njih neprijateljskih zemalja.

Tramp opasno zapretio: Uništićemo svaku elektranu i svaki most u Iranu

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži „Truth Social“.

„Iran je juče odlučio da otvori vatru u Ormuskom moreuzu, potpuno kršeći naš sporazum o prekidu vatre! Mnogi hici su bili usmereni na francuski brod i teretni brod iz Ujedinjenog Kraljevstva. To nije bilo lepo, zar ne?“

Moji predstavnici putuju u Islamabad, u Pakistanu, gde će sutra uveče biti na pregovorima. Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno jer ga je naša blokada već zatvorila. Oni nam zapravo pomažu, a da toga nisu ni svesni, a oni su ti koji gube zbog zatvorenog prolaza - 500 miliona dolara dnevno! Sjedinjene Države ne gube ništa.

U stvari, mnogi brodovi trenutno plove ka SAD, ka Teksasu, Luizijani i Aljasci, radi snabdevanja, zahvaljujući Iranskoj revolucionarnoj gardi, koja uvek želi da igra „lošog momka“.

Nudimo veoma fer i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer ako to ne urade, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više dobrih momaka! Brzo će popustiti, lako će popustiti, a ako ne prihvate dogovor, biće mi čast da uradim ono što se mora učiniti, ono što su drugi predsednici trebali da urade Iranu u poslednjih 47 godina.

„Vreme je da zaustavimo iransku mašineriju za ubijanje“, rekao je.

Cene nafte će opet porasti

Nakon što je Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz, analitičari upozoravaju da bi cene nafte mogle naglo da porastu već pri sledećem otvaranju tržišta.

U petak su cene bile u padu - referentna vrednost izgubila je oko 10 odsto nakon što je Teheran najavio da će omogućiti prolaz trgovačkim brodovima kroz ovaj ključni pravac za izvoz nafte. Međutim, situacija se brzo promenila.

Tržišni strateg iz kompanije Primary Vision, Osama Rizvi, procenjuje da će se cene vrlo brzo vratiti na visoke nivoe.

- Očekujem da će se cene ponovo približiti svojim maksimumima čim se tržišta otvore - rekao je.

Iako moreuz nije potpuno zatvoren i Iran i dalje propušta određeni broj brodova, saobraćaj je značajno smanjen. Količine nafte koje prolaze tim putem pale su sa oko 20 miliona barela dnevno u 2025. godini na svega tri do četiri miliona.

Ovakav pad već izaziva nestašice, naročito na azijskim tržištima, što dodatno utiče na globalne energetske tokove. Prema analitičarima, upravo te nestašice imaju uticaj i na aktuelne pregovore između Irana i SAD.

Dva broda se okrenula pri izlasku iz Persijskog zaliva

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz i danas je potpuno paralizovan, nakon što je Iran ponovo zatvorio ovaj ključni plovni pravac.

Dva tankera za tečni naftni gas - "Meda" i "G Summer" - pokušala su da napuste Persijski zaliv, ali su se iznenada okrenula, pokazuju podaci platforme MarineTraffic.

Prema dostupnim informacijama, to su bili jedini brodovi sa uključenim transponderima koji su danas pokušali prolaz kroz moreuz.

Nijedno drugo plovilo nije registrovano kako prolazi u bilo kom pravcu, nakon što je Islamska revolucionarna garda juče objavila da je moreuz zatvoren za saobraćaj.

"Meda", brod u indijskom vlasništvu, juče je isplovio iz sidrišta kod UAE, dok je "G Summer", u kineskom vlasništvu, krenuo iz Kuvajta.

Oba tankera su se okrenula južno od iranskog ostrva Larak.

Dva izraelska vojnika poginula u Libanu od početka primirja

Prekidi vatre između SAD i Irana, kao i između Izraela i Libana, za sada se uglavnom poštuju, ali je zabeleženo više incidenata sa smrtnim ishodom. Na jugu Libana, izraelska vojska saopštila je da su od početka primirja poginula dva vojnika.

Prema navodima medija, štabni narednik Barak Kalfon stradao je u eksploziji tokom čišćenja zgrada u petak, pri čemu su još trojica vojnika ranjena.

Takođe, štabni narednik Lidor Porat poginuo je u odvojenom incidentu, nakon kojeg je još devet osoba zatražilo bolničku pomoć.

Lokalni mediji navode da je oklopno vozilo naletelo na minu, a izraelske vlasti najavile su istragu kako bi utvrdile kada je eksploziv postavljen i da li je reč o kršenju primirja.

Pregovori propali? "Tramp se malo pravi pametan"

Predsednik parlamenta Irana, Muhamed Bager Galibaf, izjavio je za državnu televiziju da su SAD i Iran "veoma daleko od bilo kakvog konačnog sporazuma". S druge strane, Donald Tramp ne krije frustraciju i poručuje da pregovori teku, ali da Teheran pokušava da se "pravi pametan" (cute), naglasivši da neće dozvoliti nikakve ucene oko moreuza.

Potpuna paraliza u Ormuzu: Brodovi se okreću usred vožnje!

Saobraćaj u Ormuskom moreuzu je potpuno zaustavljen. Satelitski snimci pokazuju da su dva velika tankera sa tečnim gasom, "Meda" i "G Summer", naglo promenila kurs i okrenula se nazad ka dubini Persijskog zaliva nakon što je Revolucionarna garda (IRGC) proglasila moreuz zatvorenim. Iran je poslao jasnu pretnju: "Svaki brod koji se približi smatraće se neprijateljskim i biće potopljen!"

PALA PRVA ŽRTVA U MOREUZU! Ubijen indijski član posade – dron-kamikaza razneo tanker!

Dramatična eskalacija u vodama Omana! U napadu dronom-samoubicom na naftni tanker "MKD VYOM" poginuo je jedan član posade, državljanin Indije, potvrdile su pomorske vlasti.

Iako brod plovi pod zastavom Maršalskih ostrva, indijsko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je meta bio brod sa njihovim ljudima. Ostalih 20 članova posade je pukom srećom preživelo i hitno su evakuisani, dok je na brodu pričinjena velika materijalna šteta.

Odmazda Nju Delhija?

Ovo ubistvo je kap koja je prelila čašu za Indiju. Nakon što je iranski ambasador hitno pozvan na raport, iz Nju Delhija stižu nezvanične najave da bi indijska ratna mornarica mogla da dobije naređenje da silom probije blokadu i zaštiti svoje ljude.

Indian crew member killed in drone boat attack on oil tanker MKD VYOM off Oman coast. Authorities confirm the Marshall Islands-flagged vessel was targeted by a bomb-laden drone. All other 20 crew members survived and were evacuated. — MBTT (@matmoovee) 02. март 2026.

Indijski brodovi pod paljbom!

Situacija je eskalirala kada su iranski jurišni čamci otvorili vatru na jedan tanker, dok je drugi pogođen "nepoznatim projektilom". Nju Delhi je potvrdio da su u pitanju dva broda pod indijskom zastavom, zbog čega je iranski ambasador hitno pozvan na raport. Većina brodova u regionu sada panično traži zaklon.

A Palau-flagged oil tanker with 15 Indian crew members came under attack from the Iranian military off Oman's Musandam peninsula and four people were injured in the strike, Omani authorities said on Sunday. — Dotin (@Dotin_news) 01. март 2026.

Jezivi snimci iz Teherana: Grad u ruševinama!

Crveni polumesec objavio je potresne snimke iz Teherana koji pokazuju razmere razaranja nakon američkih i izraelskih udara. Celi stambeni blokovi su sravnjeni sa zemljom, a ulice su zatrpane ruševinama. Prema poslednjim podacima iranskih medija, broj poginulih od početka napada premašio je 3.375 osoba.

WATCH: 🇺🇸🇮🇷 Damage reported in Tehran following U.S. & Israeli airstrikes. — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) 06. април 2026.

Drama u Situacionoj sobi: Strah od "novog Vijetnama"?

Iako je Donald Tramp ranije pretio okupacijom ostrva Harg, preko kojeg ide 90% iranske nafte, američki predsednik je sada, prema izvorima iz obaveštajnih krugova, u velikoj dilemi. Izvori navode da se Tramp "koleba između ratobornog i pomiriteljskog pristupa", svestan da bi invazija na iransku teritoriju mogla dovesti do masovnih gubitaka koje američka javnost ne bi oprostila.

Iranska "naplata prolaza"

Dok blokada traje, zvanični Teheran uvodi nova pravila. Nagovešteno je da će prednost pri prolasku kroz moreuz imati isključivo brodovi koji plate tranzit, čime Iran direktno odgovara na američku blokadu svojih luka. Istovremeno, cene energenata na svetskim berzama nastavljaju nagli skok dok tankeri u panici menjaju rute.

IRGC PONOVO PODIGAO RAMPU: „Nema prolaza bez ukidanja blokade“

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je rano jutros da je Ormuski moreuz ponovo u potpunosti blokiran za sav saobraćaj. Kako navode iranski mediji, ova odluka je odgovor na to što Sjedinjene Američke Države nisu povukle svoju blokadu iranskih luka.

Upozorenje: Teheran je jasno poručio da će svaki brod koji pokuša da prođe bez dozvole biti smatran „neprijateljskim ciljem“.

POTVRĐENI NAPADI: Goreli tankeri tokom noći

Pomorske vlasti potvrdile su da su tokom noći iranske snage otvorile vatru na jedan tanker koji je pokušao da prođe kroz moreuz. Drugi brod je pogođen neidentifikovanim projektilom. Na snimcima sa radara vidi se kako se desetine trgovačkih brodova okreću i beže iz opasne zone, dok cene energenata na svetskim berzama ponovo pokazuju tendenciju naglog skoka.

Autor: D.S.