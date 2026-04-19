Iranka 'pala' u Los Anđelesu: Optužena za ilegalnu prodaju dronova, bombi, municije... (FOTO)

Atraktivna iranska biznismenka s američkom "zelenom kartom" uhapšena je na međunarodnom aerodromu u Los Anđelesu (LAX) zbog navodne trgovine oružjem u ime Teherana.

Šamim Mafi (44), iz Vudland Hilsa, privedena je u subotu uveče. Optužena je za posredovanje u prodaji iranskih dronova, bombi i miliona komada municije namenjenih Sudanu, saopštilo je tužilaštvo Centralnog okruga Kalifornije, piše New York Post.

Prema sudskim spisima, Mafi je navodno sklapala poslove s oružjem dok je bila u bliskom kontaktu sa iranskim Ministarstvom obaveštajnih poslova i bezbednosti (MOIS), koje joj je davalo instrukcije i sredstva da otvori firmu u SAD kao paravan za operacije.

Milionski poslovi i krvavi građanski rat

"Ona se tereti za kršenje zakona zbog posredovanja u prodaji dronova, bombi, upaljača za bombe i miliona komada municije proizvedenih u Iranu i prodatih Sudanu", izjavio je u nedelju prvi pomoćnik američkog tužioca Bil Eseili.

Istraga je otkrila sledeće detalje:

Ugovor od 70 miliona dolara: Mafi je navodno koristila kompaniju registrovanu u Omanu, Atlas International Business, za posredovanje u prodaji naoružanih dronova tipa Mohajer-6.



Korisnik naoružanja: Oružje i 55.000 upaljača za bombe isporučeni su sudanskom Ministarstvu odbrane, koje od 2023. godine učestvuje u brutalnom građanskom ratu.

Kršenje embarga UN: Iran je više puta optuživan za kršenje embarga na oružje u Sudanu, gde su vladine snage primećene kako koriste njihove dronove.

— F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) 19. април 2026.

Građanski rat u Sudanu ušao je u četvrtu godinu, a broj žrtava se procenjuje na stotine hiljada, dok UN upozoravaju da masovna ubistva u Darfuru imaju "obeležja genocida".

Život na visokoj nozi i veza sa obaveštajnom službom

Mafi je na društvenim mrežama objavljivala fotografije sa luksuznih putovanja širom sveta, uključujući i poze u kabrioletu marke "Mercedes-Benz" vrednom 100.000 dolara.

Telefonski zapisi ukazuju na to da je imala direktan kontakt sa iranskom službom MOIS od decembra 2022. do juna 2025. godine. Tužioci tvrde da je prodaju vršila preko kanala u Turskoj i UAE kako bi izbegla otkrivanje u SAD.

Mafi je istražiteljima negirala da je ikada radila za Teheran u SAD. Međutim, istraga je pokazala da je iranska vlada 2020. zaplenila imovinu koju je nasledila od oca, nakon čega joj je MOIS naložio da otvori firmu u SAD kako bi "otkupila" tu imovinu od države, uz ponudu da joj plate početne troškove poslovanja.

Moguća kazna

Biznismenka je uhapšena u subotu dok se spremala za let za Istanbul. Optužena je za zaveru i kršenje Zakona o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA). Ukoliko bude osuđena, preti joj maksimalna kazna od 20 godina u saveznom zatvoru.

Prvo pojavljivanje pred saveznim sudom u Los Anđelesu zakazano je za ponedeljak.

Autor: Marija Radić