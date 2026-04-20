IRAN NASTAVLJA RAT? OBJAVLJEN SPISAK NOVIH META! Teheran najavio 'paklene sate kakvi neće biti zaboravljeni', napadnuti američki ratni brodovi

Danas je 52. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana.

Iran još nije doneo odluku o učešću u drugoj rundi pregovora sa SAD

Iran još nije odlučio da li će prisustvovati drugoj rundi pregovora sa SAD, rekao je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova.

- Za sada... nemamo planove za sledeću rundu pregovora i nije doneta nikakva odluka u tom pogledu - rekao je portparol Esmail Bagaei, u prevodu novinske agencije AFP.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da šalje delegaciju u Pakistan koju predvodi potpredsednik DŽej Di Vens na razgovore planirane za ponedeljak uveče. Trampov izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof i zet Džared Kušner takođe su trebalo da prisustvuju.

U nedelju su iranski državni mediji izvestili da zvaničnici nisu planirali da prisustvuju zbog "nastavka takozvane pomorske blokade, kršenja prekida vatre i preteće američke retorike".

Iranian state news agency Tasnim has posted a lengthy statement to X describing what Iran sees as continued U.S. preparations to continue the war while publicly stating they are willing to negotiate. The statement goes on to say that Iran is prepared to "abandon restraints" shown… pic.twitter.com/eCHgMjALVW — OSINTdefender (@sentdefender) 19. април 2026.

Reakcija Kine na američko zauzimanje iranskog broda

Kina je izrazila zabrinutost nakon što su SAD presrele teretni brod pod iranskom zastavom u Ormuskom moreuzu i pozvala sve strane da se odgovorno pridržavaju sporazuma o prekidu vatre, prenosi Rojters.

- Situacija u Ormuskom moreuzu je osetljiva i složena - rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun.

On je pozvao uključene strane da izbegnu dalju eskalaciju i "stvore neophodne uslove za nastavak normalnog tranzita kroz moreuz".

Američka strana je ranije objavila da je otvorila vatru na i zaplenila iranski teretni brod nakon što je pokušao da probije blokadu iranskih luka.

Iranska vojska je, zauzvrat, saopštila da brod dolazi iz Kine i najavila odmazdu za ono što je ocenila kao "oružano piratstvo američke vojske".

Pakistan i dalje priprema nove pregovore Amerike i Irana

Pakistanske vlasti se i dalje pripremaju za drugu rundu direktnih mirovnih pregovora, uprkos tome što je Iran juče rekao da neće učestvovati.

Kontrolni punktovi i zatvaranje puteva ostaju na snazi oko hotela Serena u Islamabadu, gde se očekivalo da se sastanu delegacije SAD i Irana.

Zvaničnici upoznati sa situacijom rekli su za Asošijejted pres da je pakistanska vlada od juče pojačala napore u posredovanju između dve strane kako bi se osiguralo da se pregovori i dalje mogu održati.

Kancelarija pakistanskog premijera saopštila je da je Šehbaz Šarif kasno sinoć razgovarao telefonom sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

Američka vojska objavila snimak zauzimanja iranskog broda

Centralna vojna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) objavila je danas snimak na kojem se vidi kako američki marinci napuštaju amfibijski desantni brod USS Tripoli helikopterom i prelaze preko Arapskog mora kako bi se ukrcali i zaplenili iranski razarač Touska.

"Marinci su se 19. aprila spustili niz sajle na brod pod iranskom zastavom, nakon što je razarač sa vođenim raketama 'USS Spruance' onesposobio pogon broda Touska kada komercijalni brod nije poštovao ponovljena upozorenja američkih snaga tokom perioda od šest sati", navedeno je u objavi CENTCOM-a na društvenoj mreži Iks, koja prati video snimak.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je prethodno da su američki marinci u Omanskom zalivu preuzeli kontrolu nad teretnim brodom Touska koji plovi pod iranskom zastavom, a koji je pokušao da probije američku pomorsku blokadu Ormuskog moreuza.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da je teretni brod pod iranskom zastavom, težak gotovo kao nosač aviona, pokušao da prođe pomorsku blokadu SAD i da to "nije prošlo dobro po njih".

Američki predsednik je dodao da su marinci otvorili vatru na taj brod i da ga drže pod kontrolom.

Portparol Centralnog štaba operativnog štaba iranskih oružanih snaga Hazreti Hatam al Anbije izjavio je da će oružane snage te zemlje "uskoro odgovoriti i uzvratiti" na "oružanu pirateriju koju je počinila američka vojska", odnosno na zaustavljanje i zauzimanje jednog broda u Omanskom zalivu.

"Agresorska Amerika je prekršila primirje i počinila je pomorsku pirateriju pucajući na jedan od iranskih trgovačkih brodova u vodama Omanskog zaliva i onesposobljavajući njegov navigacioni sistem iskrcavanjem više svojih terorističkih marinaca na palubu pomenutog broda", navodi se u saopštenju koje prenosi iranska agencija Tasnim.

Najvažnije do sad

Zaplena broda: Iranska vojska je upozorila da će odgovoriti nakon što je američka mornarica otvorila vatru i zaplenila iranski teretni brod u Omanskom zalivu, prema državnim medijima.

Razgovori SAD-Iran: Potpredsednik DŽ. D. Vens i visoki američki zvaničnici otputovaće u Pakistan na još jednu rundu razgovora o ratu sa Iranom u ponedeljak. Teheran nije javno potvrdio da će prisustvovati, a neki državni mediji sugerišu da se razgovori možda neće održati. Primirje, za koje se SAD i Iran međusobno optužuju da su ga kršili, ističe u sredu.

Složeni pregovori: Razgovori se suočavaju sa ključnim spornim tačkama, uključujući kontrolu iranskih zaliha uranijuma i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, gde je globalno snabdevanje energijom ugušeno nedeljama.

Cena sirove nafte skočila je za više od 4%

Cene sirove nafte skočile su za više od 4% nakon što su SAD zaplenile iranski brod, pitanja su postavljena oko druge runde mirovnih pregovora, a Teheran još uvek nije potvrdio učešće.

SAD održavaju svoju pomorsku blokadu iranskih brodova i luka, dok je Iran tokom vikenda ponovo uspostavio kontrolu nad Ormuskim moreuzom, vitalnim plovnim putem kroz koji je teklo 20% svetskog izvoza nafte pre početka rata 28. februara.

Kako cena sirove nafte raste, a trgovci brinu zbog najnovijih rizika po globalno snabdevanje energijom, cene benzina na pumpama u SAD ostaju relativno niže.

Prema AAA, prosečne cene benzina su 4,048 dolara po galonu, što je niže od cena zabeleženih pre nedelju dana, ali analitičari kažu da to neće potrajati.

Patrik De Han, šef analize nafte u onlajn praćenju cena GasBuddy, napomenuo je da iako su prosečne cene benzina pale u protekloj nedelji, cene će ponovo početi da rastu već od ponedeljka u SAD.

U nedelju uveče, De Han je objavio na X: "48 od 50 država u zemlji zabeležilo je pad cena benzina u poslednjoj nedelji, sa nacionalnim prosekom od 9,5 centi po galonu na 3,976 dolara po galonu, dok je dizel pao u 46 država sa prosekom od 11,7 centi na 5,500 dolara po galonu. Verovatno ćemo sutra popodne ponovo početi da vidimo rast cena".

Cene benzina će ponovo porasti kako najnoviji skok cena sirove nafte stiže do američkih benzinskih pumpi.

Iranska vojska upozorava da će odgovoriti nakon zaplene američkog broda

Iranska vojska je upozorila da će odgovoriti nakon što su američke snage u nedelju otvorile vatru i zaplenile kontejnerski brod pod iranskom zastavom u Omanskom zalivu.

"'Agresor Sjedinjene Države', kršeći primirje i učestvujući u pljački na pomorskim putevima, napale su iranski komercijalni brod u vodama Omanskog mora", saopštila je iranska vojska, prema iranskom državnom emiteru IRIB u objavi na Telegramu.

Vojska je dodala da su SAD uništile navigacionu opremu broda i rasporedile trupe na palubu, "efektivno sprovodeći čin agresije protiv njega".

"Upozoravamo da će Oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovu američku oružanu pirateriju", zaključuje se u objavi.

Pezeškijan: Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora, SAD kršile svoje obaveze

Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zato što je Vašington "kontinuirano kršio svoje obaveze i nerazumeno se ponašao" tokom ranijih pregovora i tokom dvonedeljnog prekida vatre, saopšteno je danas iz kancelarije iranskog predsednika Masuda Pezeškijana.

U saopštenju objavljenom nakon telefonskog razgovora Pezeškijana sa pakistanskim premijerom Šebazom Šarifom, navodi se da su SAD "jasno kršile" sporazum o prekidu vatre "provokativnim i nezakonizim akcijama", prenosi Al Džazira.

"Takve akcije, zajedno sa pretećom retorikom američkih zvaničnika protiv Irana, samo dovode do povećanog nepoverenja u ozbiljnost SAD i otkrivaju više nego ikad da SAD žele da ponove prethodne obrasce i izdaju diplomatiju", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se pominje i Pezeškijanova izjava prema kojoj će se Iran braniti od "svakog novog avanturizma SAD i cionističkog režima".

Prethodno je Šarif saopštio da su, nakon što su iranski mediji preneli da Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa SAD, on i Pezeškijan "toplo i od srca" razgovarali o situaciji na Bliskom istoku.

Iranski mediji su preneli da Iran neće učestvovati u novoj rundi pregovora zbog "preterane zahteve Vašingtona, nerealna očekivanja, konstantnu promenu stavova", kao i "tekuću pomorsku blokadu", što Teheran smatra kršenjem prekida vatre.

Tokom razgovora SAD i Irana, održanih na visokom nivou u pakistanskoj prestonici prošlog vikenda, nije postignut dogovor.

Britanska vojska: Situacija u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu kritična

Britanska vojska proglasila je danas situaciju u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu za "kritičnu", što predstavlja najviši nivo rizika.

Centar britanske vojske za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) naveo je da je u tom regionu zabeležena "visoka aktivnost pomorskih snaga", navodi AP.

U izveštaju se dodaje da postoji "rizik od napada ili greške u proceni" na ovoj pomorskoj ruti.

Mehr: IRGC naterala američke snage da se povuku iz Omanskog zaliva

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) naterala je danas američke snage stacionirane u Omanskom zalivu da se povuku nakon što su američki vojnici otvorili vatru na iranski trgovački brod, javlja iranska novinska agencija Mehr.

Prema izveštaju ove agencije, američke "terorističke snage" su napale iranski trgovački brod kako bi ga prisilile da se vrati u iranske teritorijalne vode.

Ovaj potez bio je odgovor na zatvaranje Ormuskog moreuza, povratak indijskih i britanskih trgovačkih brodova, kao i na kontrolne mere koje je primenila IRGC.

Međutim, kako se tvrdi, američke snage su bile prisiljene da se povuku nakon što su jedinice IRGC brzo reagovale i pružile podršku iranskom brodu.

IRGC je saopštla u subotu da je moreuz ponovo zatvoren za saobraćaj "zbog kršenja uslova prekida vatre" i jer "američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka".

Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka u subotu promenjena.

Iranski poslanik upozorava na moguću obnovu vojnih operacija protiv Irana

Mahmud Nabavian, poslanik iranskog parlamenta koji je bio deo delegacije na nedavnim pregovorima između Vašingtona i Teherana u Islamabadu, upozorio je danas na moguću "obnovu vojnih operacija" protiv Irana.

"Ulazak neprijateljske opreme u region pod izgovorom iranske pomorske blokade, kao i proces pregovora i tvrdnje o kraju rata, nisu ništa drugo nego prevara, i čini se da neprijatelj pokušava da pokrene nove vojne operacije", naveo je Nabavian u objavi na društvenoj mreži X.

U drugoj objavi, podelio je deo objave američkog predsednika Donalda Trampa na platformi Truth Social, u kojem američki predsednik preti da će "uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu".

Nabavian je, piše Gardijan, naveo da je Tramp "ponovo izgovorio gluposti i zapretio iranskom narodu"

"Znajte ovo, ako bude bilo kakve agresije protiv iranske nacije, uništićemo sve ekonomske interese i infrastrukturu koja pripada Americi, regionalnu energetsku infrastrukturu i cionistički režim", poručio je Nabavian.

Amerikanci napali i zauzeli iranski brod: Tramp objavio detalje akcije

Američka mornarica je danas zapucala na iranski brod, pogodila ga i potom uspešno zauzela, objavio je predsednik SAD Donald Tramp.

On je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social detaljno opisao kako je izgledala ova akcija.

Gotovo obustavljen saobraćaj kroz Ormuz, nijedan tanker nije prošao kroz moreuz

Nijedan tanker danas nije prošao kroz Ormuski moreuz, pokazuju podaci o praćenju plovidbe sajta "Marine Tracker", nakon što je Iran ponovo zatvorio ovaj strateški plovni put "zbog kršenja uslova prekida vatre".

Prema dostupnim podacima sajta "Marine Tracker", nedelja je jedan od najmirnijih dana u ovom moreuzu od početka sukoba, pošto nije zabeležen prolazak tankera, prenosi CNN.

Snimci sa sajta za praćenje brodova pokazuju veliki broj plovila usidrenih u blizini moreuza, dok su pojedini brodovi kružili kako bi izbegli ulazak u ovaj plovni put.

Manji broj manjih plovila ipak je ušao u kanal, ali se uglavnom radi o tegljačima ili brodovima pod iranskom zastavom.

Iran odbio drugu rundu pregovora sa SAD

Iran je odbio održavanje druge runde mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenela je iranska državna novinska agencija IRNA.

Odsustvo Teherana sa pregovora posledica je "preteranih zahteva Vašingtona, nerealnih očekivanja, stalnih promena u stavovima, ponovljenih kontradiktornosti i tekuće pomorske blokade", izvestila je agencija.

Ova vest dolazi nakon što je Donald Tramp izjavio da će se održati nova runda "pregovora".

Potpredsednik SAD, Džej Di Vens, bio je u sastavu delegacije koja je sutra trebalo da stigne u Pakistan.

Prethodno je Tramp upozorio da će "uništiti" iranske elektrane i mostove ukoliko Iran ne pristane na dogovor.

Sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre između SAD i Irana ističe u sredu.

Autor: S.M.