Ilon Mask rasplakao milione: Ispunio poslednju želju tinejdžerki koja je umrla od raka, ali i nešto još više!

Petnaestogodišnja devojčica obolela od raka, koja je sanjala da upozna Ilona Maska, ostavila je iza sebe rukom pisanu listu pitanja za tehnološkog milijardera pre nego što je umrla.

Nekoliko dana kasnije, on je odgovorio na svako od njih, ispunivši joj poslednju želju u trenutku koji je ganuo milione ljudi širom interneta, piše New York Post.

Konzervativni komentator Glen Bek podelio je u četvrtak na platformi X srceparajuću priču o Liv Peroto, koja je preminula pre nego što je ostvarila svoj najveći san - da upozna Maska.

Prema Bekovim rečima, Perotova je imala priliku da razgovara sa izvršnim direktorom Tesle samo nekoliko dana pre smrti, ali je bila previše iscrpljena i zamolila ga je da se javi kasnije. Iako je umrla pre njihovog susreta, na noćnom stočiću je ostavila listu od osam pitanja, koju je njena majka Rebeka podelila sa Bekom u nadi da će Mask konačno odgovoriti.

Bek je objavio fotografije tinejdžerke i njenog notesa, na kojem su se nalazila pitanja - mešavina poslovnih tema i pop-kulture:

Pitala je da li Ilon Mask planira da napravi sopstveni telefon, da proširi lanac Tesla Diner restorana ili da doda nove igre u Tesla ažuriranja.

Zanimalo ju je koji mu je omiljeni anime, da li je putovao u Japan, da li zna za virtuelnu zvezdu Hacune Miku, i da li je Grok AI saputnica "Ani" inspirisana likom Misa iz mange "Death Note".

No



Yes



Yes



Your Name



Yes, a several times. Kyoto. teamLab.



Yes



Yes



Ok 😀 — Elon Musk (@elonmusk) 18. април 2026.

Poslednje pitanje bilo je da li "Asteroid" - plišana igračka Šiba Inu psa koju je ona dizajnirala kao indikator nulte gravitacije za Polaris Dawn misiju - može postati zvanična maskota kompanije SpaceX.

Objava je prikupila više od četiri miliona pregleda i desetine hiljada lajkova. U četvrtak popodne, Mask je ispunio želju pokojne tinejdžerke tako što je odgovorio direktno na objavu, idući redom kroz svih osam pitanja.

Mask je otkrio da ne pravi sopstveni telefon, ali je potvrdio planove za proširenje Tesla Dinera i uvođenje novih igara. Podelio je da mu je omiljeni anime "Your Name" (japanski romantični fantazi film) i napomenuo da je u Japanu bio više puta, ističući Kjoto kao jedno od omiljenih mesta.

Na njeno poslednje pitanje, Mask je odgovorio jednostavnim "OK" uz smajli, pristavši da njenu plišanu igračku proglasi zvaničnom maskotom svemirske kompanije, pretvarajući njenu poslednju želju u trajni spomen na njenu maštu.

Njena majka Rebeka odgovorila je na Maskove odgovore potresnom rečenicom: "Volela bih da je ovde da ovo vidi."

Autor: S.M.