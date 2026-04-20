Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi!

Angela Merkel u penziji živi bolje nego ikad!

Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel i posle odlaska iz politike živi više nego komotno. Kao politička penzionerka prima mesečnu penziju nešto manju od 15.000 evra, što je svrstava među najbolje plaćene penzionere u Nemačkoj.

Ipak, taj iznos je samo deo njenih prihoda. Merkelova je tokom prošle godine ušla u novu fazu blagostanja - postala je milionerka zahvaljujući svojim memoarima "Sloboda" ("Freiheit").

Knjiga je objavljena istovremeno u čak 31 zemlji, uključujući i Rusiju i Kinu, a u Nemačkoj košta 42 evra. Prema navodima nemačkih medija, Merkelova i njena bliska saradnica i koautorka Beate Bauman dobile su višemilionski avans.

Prema procenama izdavačkih stručnjaka, samo prava za nemačko izdanje vrede između 1,5 i 1,8 miliona evra, dok ukupan honorar Merkelove može dostići dvocifren milionski iznos.

Iako je po zaradi izuzetak među nemačkim političarima, Merkelova ipak ne dostiže cifre svetskih lidera poput Baraka i Mišel Obame, koji su za svoje memoare dobili čak 60 miliona evra.

Autor: D.Bošković