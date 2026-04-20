Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi!

Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel i posle odlaska iz politike živi više nego komotno. Kao politička penzionerka prima mesečnu penziju nešto manju od 15.000 evra, što je svrstava među najbolje plaćene penzionere u Nemačkoj.

Ipak, taj iznos je samo deo njenih prihoda. Merkelova je tokom prošle godine ušla u novu fazu blagostanja - postala je milionerka zahvaljujući svojim memoarima "Sloboda" ("Freiheit").

Knjiga je objavljena istovremeno u čak 31 zemlji, uključujući i Rusiju i Kinu, a u Nemačkoj košta 42 evra. Prema navodima nemačkih medija, Merkelova i njena bliska saradnica i koautorka Beate Bauman dobile su višemilionski avans.

Prema procenama izdavačkih stručnjaka, samo prava za nemačko izdanje vrede između 1,5 i 1,8 miliona evra, dok ukupan honorar Merkelove može dostići dvocifren milionski iznos.

Iako je po zaradi izuzetak među nemačkim političarima, Merkelova ipak ne dostiže cifre svetskih lidera poput Baraka i Mišel Obame, koji su za svoje memoare dobili čak 60 miliona evra.

Autor: D.Bošković

Lepota i Moda

Nakon 'odlaska u penziju' na frizuru je potrošila više od 55.000 evra! Više od dve godine nije u politici - evo gde je i šta sada radi Angela Merkel

Svet

ANGELA MERKEL UPOZORAVA! Pooštrenim graničnim kontrolama nova vlada ugrožava slobodu kretanja u EU: Šengen u opasnosti

Svet

'VIKALA JE NA MENE VIŠE NEGO ŽENA' Orban progovorio o odnosu sa Angelom Merkel i NASMEJAO sve

Svet

'ANGELA JE VIKALA NA MENE VIŠE NEGO MOJA ŽENA' Urnebesne reči Viktora Orbana o odnosu sa Merkelovom - Bilo je i loših stvari koje je uradila... (VIDEO

Politika

SVE JE TO DEO IGARA MOĆI! Angela Merkel progovorila o čuvenoj fotografiji sa Putinom i njegovim psom: Iskoristio je moj strah...

Domaći

NAŠA GLUMICA GRMI U CRNOJ GORI U MINI VATRENOM KUPAĆEM KOSTIMU: Preživela HOROR, a sad sija, od dekoltea zastaje dah (FOTO)