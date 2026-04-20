ŠTA SE TO DESILO SA MERCOM? Debakl i skandal tokom posete važnom događaju: Samo je odšetao, prisutni ostali BEZ REČI

Tradicionalna kancelarska tura sajma u Hanoveru, događaj sa velikim simboličkim značajem u Nemačkoj, pošla je po "zlu" nakon dolaska Fridriha Merca i brazilskog predsednika Inasia Lule da Silve.

Njih dvojica su zajedno krenuli ka štandu Brazila, ali onda je usledilo iznenađenje. Čim je uvodna reč završena, dvojica državnika su krenuli svojim putem, a na kraju niko nije znao da objasni kako se to dogodilo.

Dok je Lula ostao sa brazilskim izlagačima, Fridrih Merc je iznenada nastavio sam da šeta po sajmu, što je ostavilo bez reči prisutne.

- Nikada ranije nismo doživeli ništa slično - rekli su izvori iz policije i organizatora sajma.

Obilazak je trebalo da se odvija uporedo, uključujući i zajedničku završnu reč. Ali to se nije dogodilo. Lula je ostao na "svom" štandu, dok je Merc sam završio događaj.

Zašto su se razišli? Izvori iz nemačke vlade naveli su da su se obe strane međusobno složile da uglavnom posete različite izložbene štandove. Razlog je bio da je početak programa odložen "zbog kašnjenja brazilske delegacije".

Da bi se osigurala poseta što većem broju kompanija i štandova, dve strane su podelile svoje vreme.

- Ovo je omogućilo da se program završi na najbolji mogući način.

Autor: D.Bošković