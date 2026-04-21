Danas je 53. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 13. dan prekida vatre.
Širi se američka blokada iranskih luka, marinci zaustavili 27 brodova, objavljen snimak kako mitraljezom nišane plovilo
Američka vojska saopštila je da je od početka blokade koju je prošlog ponedeljka započela u Ormuskom moreuzu naredila posadama 27 brodova da se okrenu ili vrate u iranske luke.
Snimci koje je objavila Centralna komanda (CENTCOM) oružanih snaga SAD, zadužena za Bliski istok, prikazuju vojnika koji usmerava mitraljez Minigan ka brodu i muški glas koji kao da upućuje poruku posadi.
Since the commencement of the blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, U.S. forces have directed 27 vessels to turn around or return to an Iranian port.
- Ulazite u područje vojne blokade; ova blokada iranskih luka biće sprovedena i primenjivaće se na sve brodove bez obzira na zastavu... Ako pokušate da izbegnete blokadu, primoraćemo vas silom da je poštujete - glasi poruka američkog vojnika.
Cena nafte pala ispod 94 dolara u očekivanju pregovora
Cena sirove nafte tipa Brent pala je jutros na azijskim berzama, pošto investitori prate situaciju oko potencijalnih mirovnih pregovora između SAD i Irana.
Barel te nafte, čija je cena referentna za ceo svet, jeftiniji je za 1,6 odsto i sada košta 93,97 dolara.
Si razgovarao sa Bin Salmanom, želi "normalan saobraćaj" u Ormuskom moreuzu
Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da "treba održavati normalan saobraćaj" kroz Ormuski moreuz.
On je to rekao tokom telefonskog razgovora sa saudijskim princom prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.
BBC podseća da se očekuje se da će se američki predsednik Donald Tramp sastati sa Sijem u Pekingu u maju, nakon što je putovanje šefa Bele kuće u Kinu odloženo zbog rata SAD i Izraela protiv Irana.
Globalna nestašica goriva za avione uticaće na letnja putovanja
Pored viših cena avio karata i taksi zbog rata sa Iranom, avio-kompanije u Evropi i Aziji, od kojih mnoge zavise od uvoznog goriva za avione, suočavaju se sa potencijalnom nestašicom.
Ovo povećava verovatnoću otkazivanja letova i skraćivanja rasporeda, što dovodi do problema za letnju sezonu putovanja. Avio-kompanije i putnici verovatno neće videti nikakvo olakšanje sve do kasno u letnje mesece, ako i to.
- To će trajati najmanje do jula. I čak i to može biti optimistično u ovom trenutku - rekao je Met Smit, glavni američki analitičar u konsultantskoj firmi za energetiku Kpler.
Više cene goriva pokazale su se katastrofalnim za neke avio-kompanije, uključujući i niskotarifnog prevoznika Spirit Erlajns. Avio-kompanija je dva puta podnela zahtev za bankrot u poslednjih 18 meseci.
Šta SAD i Iran govore pred potencijalnu drugu rundu mirovnih pregovora
Očekuje se da će potpredsednik SAD DŽ. D. Vens i visoki američki zvaničnici otputovati u Pakistan u utorak na drugu rundu pregovora sa Iranom, prema izvorima. Međutim, iransko Ministarstvo spoljnih poslova insistira da nema planova za ponovno angažovanje sa SAD.
Iranski pregovarač i predsednik parlamenta Mohamed Galibaf rekao je u ponedeljak da američki predsednik Donald Tramp "nastoji da pretvori ovaj pregovarački sto, u svojoj mašti, u sto predaje ili da opravda obnovljeno ratno huškanje".
"Ne prihvatamo pregovore pod senkom pretnji", rekao je u objavi za X.
Ipak, Tramp je izgledao uveren da će Iran sesti za pregovarački sto.
- Pregovaraće, a ako ne pregovaraju, videće probleme kakve nikada ranije nisu videli - rekao je u intervjuu kasno u ponedeljak uveče.
Kratki presek
Zaplenjen brod: Iransko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na oslobađanje iranskog teretnog broda koji je američka mornarica zaplenila u nedelju, kao i "njegovih mornara, posade i njihovih porodica". Iran je obećao da će uzvratiti zbog zaplene.
Približava se rok: Američki predsednik Donald Tramp rekao je da primirje sa Iranom završava "u sredu uveče po vašingtonskom vremenu", dodajući da je "vrlo malo verovatno" da će ga produžiti ako se dogovor ne postigne pre toga.
Status pregovora: Očekuje se da će potpredsednik DŽ. D. Vens i visoki američki zvaničnici otputovati u utorak u Pakistan pre potencijalne druge runde razgovora, prema izvorima. Tramp je izrazio poverenje da će Teheran sesti za pregovarački sto, iako je iransko Ministarstvo spoljnih poslova ranije insistiralo da nema pregovora.
Razgovori između Libana i Izraela: Druga runda razgovora između Izraela i Libana zakazana je za četvrtak, prema izraelskim i američkim zvaničnicima.
Tramp insistira da će Iran "pregovarati" pre potencijalnih razgovora
Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak insistirao da će Iran "pregovarati" pre očekivanih razgovora u Pakistanu.
U kratkom telefonskom intervjuu za "Šou Džona Frederiksa", konzervativni radio program, Tramp je projektovao poverenje da će Teheran sesti za pregovarački sto, upozoravajući na posledice ako to ne učini.
- Pa, pregovaraće, a ako ne, videće probleme kakve nikada ranije nisu videli - rekao je predsednik.
- Nadam se da će postići pošten dogovor i da će ponovo izgraditi svoju zemlju - nastavio je Tramp, dodajući da kada to učine, "neće imati nuklearno oružje".
Pre nego što je završio poziv, Tramp se vratio svom opravdanju za vojnu akciju.
- I moram reći da nismo imali izbora u Iranu - rekao je, pa dodao: "Nismo imali izbor. Morali smo to da uradimo".
- Uradili smo odličan posao i završićemo ga i svi će biti zadovoljni - dodao je pre nego što je spustio slušalicu.
Lindzi Grejam stiže u Belu kuću
Senator SAD Lindzi Grejam, jedan od najoštrijih poslanika po pitanju rata u Iranu, viđen je kako stiže na ulaz u zapadno krilo Bele kuće u ponedeljak, dok Trampova administracija pojačava pripreme za potencijalne mirovne pregovore.
Grejam je bio uticajan glas u spoljnoj politici u Trampovoj orbiti, posebno po pitanjima vezanim za Iran.
Njegova poseta dolazi u trenutku kada se očekuje da će potpredsednik DŽ. D. Vens i drugi visoki američki zvaničnici otputovati u utorak za Islamabad, Pakistan, pre moguće druge runde pregovora sa Iranom.
06:03Iran poziva na hitno puštanje teretnog broda koji su zaplenile SAD
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je zaplenu iranskog teretnog broda "Tuska" od strane američkih snaga i pozvalo na "hitno puštanje iranskog broda, njegovih mornara, posade i njihovih porodica", u saopštenju objavljenom u utorak.
Američka mornarica je u nedelju otvorila vatru na i zaplenila brod pod iranskom zastavom nakon što je pokušao da prođe kroz američku pomorsku blokadu u Omanskom zalivu, prema rečima predsednika Donalda Trampa. Snimci koje je objavila vojska prikazuju razarač sa vođenim raketama koji puca na brod i marince kako se spuštaju iz helikoptera na njegovu palubu.
Iran se ranije zakleo da će uzvratiti zbog zaplene broda, koju je Ministarstvo spoljnih poslova u svom saopštenju u utorak nazvalo "izuzetno opasnom" i "kriminalnom".
"Nema sumnje da će Islamska Republika Iran iskoristiti sve svoje kapacitete da brani nacionalne interese i bezbednost Irana i da zaštiti prava i dostojanstvo svojih građana. Takođe je jasno da puna odgovornost za svaku dalju eskalaciju u regionu leži na Sjedinjenim Državama", navodi se u saopštenju.
Nije jasno koliko je ljudi bilo na brodu i da li su Iranci. CNN je kontaktirao Centralnu komandu SAD za komentar o nacionalnosti posade i statusu teretnog broda.
Autor: S.M.