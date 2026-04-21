TRAMP ŠOKIRAO I PRODUŽIO PRIMIRJE: Iran se oglasio o odluci koju ceo svet u STRAHU čeka

Danas je 53. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 13. dan prekida vatre.

22:50 Preokret: Tramp produžuje primirje

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će produžiti primirje s Iranom dok Teheran ne dostavi svoj predlog i dok pregovori ne budu završeni. To je veliki preokret u odnosu na njegove ranije današnje izjave.

Podsetimo, Tramp je ranije danas rekao da nije sklon produženju primirja i da je nastavak bombardovanja bolja opcija.

22:47 Pao ekonomski rejting Donalda Trampa

Rejting američkog predsednika Donalda Trampa na polju ekonomske politike opao je u poslednjih mesec dana jer rat u Iranu podiže cene, pokazuje novo istraživanje javnog mnjenja, po kojem čak i republikanci iskazuju manje poverenja u njegovo vođstvo, javlja AP.

Rezultati Centra za istraživanje javnih poslova Asošijejted presa i istraživačke organizacije pri Univerzitetu u Čikagu (NORC) pokazuju da se predsednik Sjedinjenih Država bori sa neispunjenim obećanjima o obuzdavanju inflacije i testiranjem strpljenja Amerikanaca zbog sukoba na Bliskom istoku koji traje duže nego što se očekivalo.

Trampov rejting na polju ekonomije pao je na 30% u aprilu sa 38% koliko je, po prethodnoj anketi AP-NORC, imao u martu.

Slično nizak udeo anketiranih Amerikanaca - 32%, odobrava predsednikovo vođstvo u vezi sa Iranom, što je nepromenjeno od prošlog meseca, navodi AP.

22:46 Tasnim: Iran ne ide na mirovne pregovore u Pakistan

Iranski pregovarački tim je, preko pakistanskog posrednika, saopštio američkoj strani da iz različitih razloga sutra neće biti prisutan u Islamabaduna mirovnim pregovorima i da trenutno nema izgleda za učešće u pregovorima, objavila je agencija Tasnim.

Tasnim navodi da relevantni izvori smatraju da je razlog za ovakvu odluku to što je na osnovu okvira od 10 tačaka koji su SAD prihvatile, Iran prihvatio ovaj prekid vatre i naknadne pregovore o okončanju rata, ali su SAD to sve vreme kršile.

Pakistan, koji je posredovao u pregovorima, takođe je eksplicitno objavio da SAD prihvataju ovaj okvir, ali su onda, u narednim danima, Amerikanci počeli da krše svoje obećanje - nisu tražili od Izraela da obustavi napade na Liban i ovo pitanje je predstavljalo ozbiljne prepreke pregovorima nekoliko dana, navode izvori iranske agencije.

22:29 Hitno se oglasio Tramp

21:26 Koliko bi vremenski trebalo da američki i iranski izaslanici stignu u Islamabad?

Kako se približava kraj primirja, američki i iranski zvaničnici imaju sve manje vremena da stignu u Pakistan na pregovore, ako uopšte odluče da dođu.

Džej Di Vens, američki potpredsednik i glavni pregovarač predsednika SAD Donalda Trampa, još nije krenuo iz Vašingtona ka Islamabadu, putem koji traje oko 14 sati leta.

Iranski zvaničnici mogli bi da stignu znatno brže iz Teherana, jer let traje između dva i po i tri sata. S obzirom na to da primirje, prema Trampovom planu, ističe sutra uveče po američkom vremenu, izaslanstva nemaju mnogo vremena za polazak.

21:26 Američke zalihe oružja na kritično niskom nivou zbog rata u Iranu

21:24 Iranski šef diplomatije: Američka blokada krši primirje

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči optužio je SAD da krše primirje, navodeći da je američka blokada iranskih luka "čin rata i samim tim kršenje primirja".

U objavi na mreži X dodao je da je "napad na trgovački brod i zarobljavanje njegove posade još veće kršenje".

Podsetimo, SAD su u nedelju presrele teretni brod pod iranskom zastavom u Persijskom zalivu u okviru pomorske blokade, kako je rekao predsednik SAD Donald Tramp.

Aragči je poručio i da Iran zna "kako da odbrani svoje interese i kako da se odupre pritiscima".

Privremeno primirje između SAD i Irana ističe u sredu, a novi krug pregovora još nije održan nakon što je prvi završen bez rezultata.

Iranski ministar nije precizirao da li će Iran učestvovati u sledećoj rundi pregovora u Islamabadu.

21:22 Iranski pregovarači deluju pod vođstvom vrhovnog vođe

Elias Hazrati, visoki zvaničnik zadužen za komunikacije u iranskoj vladi, izjavio je da iranski pregovarači "odluke donose kolektivno i izvršavaju svoje dužnosti pod vođstvom" vrhovnog vođe Irana, Modžtabe Hamneija.

Otkako je početkom marta nasledio svog oca na toj funkciji, Modžtaba Hamnei još se nije pojavio u javnosti niti na novijim video-snimcima i fotografijama. Za sada su objavljene samo pisane poruke koje mu se pripisuju u iranskim medijima.

20:59 Tinejdžer i muškarac ubijeni u napadu kod škole na Zapadnoj obali

Dvojica Palestinaca, od kojih je jedan tinejdžer, ubijena su danas u napadu u kojem su učestvovali jevrejski naseljenici i izraelski vojnici u selu al-Mughajir na okupiranoj Zapadnoj obali, izvestili su palestinski zvaničnici. Gradonačelnik sela Amin Abu Alija rekao je da se desetak naseljenika približilo selu u pratnji vojnika i počelo da puca prema školi, piše BBC.

Naveo je da su vojnici ubili 14-godišnjeg Avsa al-Nasana i 32-godišnjeg Džihada Abu Naima. Palestinsko ministarstvo zdravlja za njihovu je smrt okrivilo "vatru koju su otvorili naseljenici".

Snimci napravljeni mobilnim telefonom prikazuju, kako se čini, izraelskog vojnika kako otvara vatru. Drugi snimci zabeležili su paniku pred školskim vratima dok su bolničari i roditelji pokušavali da dođu do poginulih i ranjenih.

Izraelska vojska saopštila je da je poslala vojnike nakon dojave o kamenovanju izraelskog automobila u kojem su bili civili. Navode da je jedan od njih, vojni rezervista, izašao iz vozila i "otvorio vatru na osumnjičene na tom području".

- Ovo je naša stvarnost u selu al-Mughajir, ovo je operacija raseljavanja - rekao je Katem al-Hadž Ahmed.

- Napadaju nas sa svih strana, a vojska i naseljenici samo menjaju uloge - dodao je.

Organizacije za ljudska prava optužuju izraelsku vojsku da dopušta ekstremističkim naseljenicima da deluju nekažnjeno.

20:54 Tramp zatražio oslobađanje Iranki osuđenih na smrt, Teheran odgovorio

Američki predsednik Donald Tramp na društvenoj mreži zamolio je vođe Irana da poštede živote osam žena osuđenih na smrt vešanjem.

- Iranskim liderima, koji će uskoro pregovarati sa mojim predstavnicima: veoma bih cenio da oslobodite te žene. Siguran sam da će to znati da cene. Molim vas, nemojte im nauditi! To bi bio odličan početak naših pregovora!!! Hvala vam na pažnji koju ćete posvetiti ovom pitanju. Predsednik DONALD J. TRUMP - poručio je američki predsednik na svojoj platformi Truth Social.

Ubrzo je usledio odgovor Irana. Iransko pravosuđe negiralo je da ženama preti pogubljenje, nakon što je Donald Tramp ranije zatražio pomilovanje za njih.

- Tramp je ponovo doveden u zabludu lažnim vestima - objavila je zvanična stranica pravosuđa Mizan Online.

- Žene za koje se tvrdilo da su pred pogubljenjem...Neke su već puštene, dok se druge suočavaju sa optužbama koje bi, ako budu osuđene, u najgorem slučaju rezultirale zatvorskom kaznom - navodi se u njihovoj objavi.

Tramp je na društvenim mrežama poručio da bi njihovo oslobađanje moglo ići u korist Iranu u pregovorima, podelivši objavu aktivista u kojoj se tvrdilo da osam žena čeka smaknuće vešanjem.

20:51 CNN: Odložen odlazak potpredsednika SAD na pregovore sa Iranom

Za sada je odložen odlazak potpredsednika SAD Džej Di Vensa za Islamabad, glavni grad Pakistana, na planirane pregovore sa Iranom, javlja CNN pozivajući se na neimenovane izvore.

Očekivalo se da će danas Vens otputovati za Islamabad na pregovore sa delegacijom Irana, a nije poznato kakav je sada plan.

Izvori su naveli CNN-u da je Vens stigao u Belu kuću na sastanak o daljim koracima američke administracije, a tamo su i ministar odbrane SAD Pit Hegset i državni sekretar Marko Rubio.

Za sada nijedan zvaničnik Irana nije potvrdio da će delegacija te države otputovati za Islamabad.

Američki predsednik Donald Tramp je danas izjavio da veruje da će biti postignut dogovor s Iranom i da isključuje mogućnost produženja dvonedeljnog primirja koje ističe sutra, u sredu, spreman da smesta nastavi rat ako ne bude uspeha pregovora.

19:17 Huti: Čak i ako se primirje između SAD i Irana održi, širi rat verovatno će se nastaviti

Čak i ako se primirje između SAD i Irana održi, širi rat će se verovatno nastaviti, poručio je vođa jemenskih pobunjenika Huta. U televizijskom obraćanju Abdul Malik al-Huti upozorio je da je eskalacija u regionu "veoma moguća" jer se "krhko" primirje približava kraju.

- Nema sumnje da dolaze nove runde borbi jer je ovo samo primirje unutar kontinuiranog sukoba sa neprijateljem - rekao je al-Huti.

Raketni napad Huta na Izrael prošlog meseca podstakao je zabrinutost da bi iranski saveznik u Jemenu ponovo mogao da pokuša da blokira pomorske rute u Crvenom moru, kao što je to činio tokom rata u Gazi.

19:16 Još nema odluke o učestvovanju Irana u mirovnim pregovorima

Konačna odluka o tome da li će Iran učestvovati u mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama u Pakistanu još nije doneta, prenosi državna televizija IRIB, pozivajući se na iransko Ministarstvo spoljnih poslova. Obe strane šalju protivrečne poruke.

- Očekujem da ćemo bombardovati - poručio je danas Donald Tramp, dok je predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf rekao da Teheran ima "nove karte na bojnom polju" koje još nisu otkrivene.

18:52 Izraelska vojska: Hezbolah je ispalio rakete na vojnike na jugu Libana

Izraelska vojska objavila je saopštenje u kojem optužuje Hezbolah da je ispalio nekoliko raketa prema njenim vojnicima na jugu Libana.

Dodaje se da je uzvratila napadom na mesto sa kojeg je libanska grupa ispalila rakete. Saopštenje dolazi u trenutku krhkog primirja između Hezbolaha i Izraela, dok dve strane nastavljaju drugi krug pregovora koji se očekuje prekosutra.

18:50 Iran: Nateraćemo agresora da zažali

Zamenik zadužen za komunikacije u kabinetu iranskog predsednika poručio je da je "izbor iranskog naroda bio mir i stabilnost, dok neprijatelji očekuju nečinjenje i predaju".

U izjavi koju prenosi poluslužbena agencija Mehr rekao je da se Iran "hrabro branio i nastaviće to da čini" protiv Izraela i SAD.

- Nateraćemo agresora da zažali i iskoreniti samu želju za ponavljanjem takve drskosti - dodao je.

Njegove izjave dolaze nekoliko sati pre isteka dvonedeljnog primirja između SAD i Irana, u trenutku zastoja u pregovorima o iranskom nuklearnom programu i trajnom završetku rata.

18:45 Iran: Spremni smo da nastavimo borbe

Kako se približava kraj primirja između SAD i Irana, uz neizvesnost oko daljih pregovora, Teheran poručuje da je spreman da nastavi borbe. Poluslužbena agencija Tasnim javlja da je Iran "potpuno spreman za mogućnost ponovnog izbijanja rata".

Ta spremnost navodno uključuje premeštanje vojnih snaga, izradu spiska ciljeva i pripremu "novih iznenađenja".

Takve poruke dolaze nakon sličnih izjava predsednika SAD Donalda Trampa ranije danas, koji je rekao da je američka vojska "spremna za akciju" nakon obnove zaliha tokom primirja.

- Imamo toliko municije, toliko svega… iskoristili smo ovo da obnovimo zalihe, a verovatno su i oni malo obnovili svoje - rekao je Tramp.

17:40 Izraelski vojnici koji su razbili kip Isusa Hrista dobili 30 dana zatvora

Dva izraelska vojnika osuđena su na 30 dana zatvora i razrešena dužnosti jer su uništili kip Isusa Hrista u hrišćanskom selu u Libanu. Vojska je osudila čin i u koordinaciji s meštanima postavila novi kip.

Incident se dogodio u hrišćanskom selu Debel, a snimak je objavljen na društvenim mrežama 19. aprila. Kako navodi izraelska vojska (IDF), uništeni kip je u međuvremenu zamenjen novim.

Iz IDF-a su poručili kako je novi kip postavljen "u potpunoj koordinaciji s lokalnom zajednicom".

- Severna komanda radila je na koordinaciji zamene kipa od trenutka kada je primila izveštaj o incidentu - stoji u saopštenju vojske, koja "izražava duboko žaljenje zbog incidenta i radi na tome da se on u budućnosti ne ponovi".

Vojna istraga incidenta u hrišćanskom selu Debel otkrila je da je, osim vojnika koji je oštetio kip i onog koji ga je fotografisao, još šest vojnika bilo "prisutno na mestu događaja, ali nisu delovali kako bi sprečili incident niti su ga prijavili".

- Istragom je utvrđeno da je ponašanje vojnika u potpunosti odstupilo od komande i vrednosti IDF-a - saopštila je vojska.

Nalazi istrage predstavljeni su sinoć komandantu 162. divizije, brigadnom generalu Sagivu Dahanu, koji je odgovoran za sektor u kojem se incident dogodio. Iz IDF-a navode da je Dahan prihvatio nalaze i preporuke komandanata.

U skladu s tim, odlučio je da razreši borbene dužnosti vojnika koji je oštetio kip i vojnika koji je zabeležio taj čin i ih pošalje u vojni zatvor na 30 dana.

- Preostali vojnici, koji su bili prisutni, a nisu reagovali, pozvani su na razgovore radi pojašnjenja koji će se održati naknadno, nakon čega će se odlučiti o daljim komandnim merama - kaže vojska.

Istraga je takođe predstavljena načelniku Glavnog štaba IDF-a, general-pukovniku Ejalu Zamiru, i komandantu Severne komande , generalu Rafiju Milu.

Iz vojske prenose da je Zamir "osudio incident i izjavio da se radi o neprihvatljivom ponašanju i moralnom propustu, što je daleko iznad svake prihvatljive norme i u suprotnosti s vrednostima IDF-a i očekivanim ponašanjem njegovih vojnika".

IDF navodi i da su "procedure o postupanju s verskim institucijama i simbolima pojačane za vojnike pre njihovog ulaska u relevantna područja te će biti ponovno pojačane za sve vojnike u području nakon incidenta".

17:38 Pakistanski ministar: Još čekamo odgovor Irana

Pakistanski ministar informisanja Ataulah Tarar rekao je da se službeni odgovor Irana o tome da li će učestvovati u sledećem krugu pregovora sa Sjedinjenim Državama u Islamabadu "još čeka".

Tarar je rekao da Pakistan i dalje sledi "put diplomatije i dijaloga", ali je naglasio da je odluka Irana "ključna" s obzirom na to da bi dvonedeljno primirje uskoro trebalo da istekne.

17:36 Iran još nije odlučio da li će poslati izaslanike u Islamabad

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je za BBC da još nije doneta odluka o slanju iranskih izaslanika u Islamabad na novi krug pregovora sa Sjedinjenim Državama ove nedelje.

Izrazio je zabrinutost zbog američke pomorske blokade iranskih luka, zaplene iranskog broda i pretnji predsednika SAD da će uništiti iransku infrastrukturu.

- U ove pregovore smo ušli u dobroj veri i s ozbiljnom namerom, ali druga strana pokazuje nedostatak ozbiljnosti i dobre vere… često menjaju stavove, ti zaokreti i pretnje ratnim zločinima - rekao je Bagaei.

Nije želeo da govori o uslovima koje Iran traži za povratak za pregovarački sto. Dodao je da se o tome još raspravlja. BBC je saznao da su u toku razgovori kako bi pokušali da stvore uslove za nastavak pregovora pre nego što primirje istekne sutra.

17:34 Predsednik Libana i katarski emir razgovarali o primirju u Libanu

Predsednik Libana Jozef Aoun i katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al Tani danas su razgovarali o primirju u Libanu.

Katarski emir izrazio je podršku libanskim naporima da se zaustave sukobi između Izraela i Hezbolaha, da se podstakne povlačenje izraelskih snaga s juga Libana i rasporedi libanska vojska na južnoj granici, saopštilo je libansko predsedništvo.

Aoun je zahvalio Kataru na podršci, posebno u pomoći raseljenim osobama koje su zbog izraelskih napada bile prisiljene da napuste svoje domove.

17:33 Sutra ističe primirje, raste rizik od američke kopnene invazije na Iran

Uprkos Trampovim obećanjima, raste rizik od američke kopnene invazije na Iran. SAD šalju pojačanja, a Teheran poručuje da je spreman za sukob i da bi to bila katastrofa za Amerikance.

16:33 Pakistan poziva SAD i Iran da produže prekid vatre

Pakistan je pozvao Sjedinjene Države i Iran da produže dvonedeljni prekid vatre, saopštilo je pakistansko ministarstvo spoljnih poslova.

Na sastanku sa otpravnicom poslova SAD u Pakistanu Natali A. Bejker, ministar spoljnih poslova Ishak Dar je naglasio potrebu za dijalogom između SAD i Irana.

Takođe je rekao da Pakistan poziva obe strane da razmotre produženje prekida vatre, navodi se u saopštenju.

16:04 Tramp: Sravnili smo nuklearna postrojenja u krvožednom Iranu

U objavi na platformi Truth Social, američki predsednik tvrdi da je američka vojska "potpuno uništila" teheranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, "do te mere da krvožedni Iran više ne može da ih dohvati ili iskopava".

Takođe je napao "potpuno korumpirane lažne medije" zbog kritikovanja napada na iranska nuklearna postrojenja iz juna 2025. godine, poznatog kao Operacija Ponoćni čekić.

16:00 Portparol iranske vlade: "Držimo prst na okidaču"

Portparol iranske vlade rekao je državnoj novinskoj agenciji IRNA da Teheran "drži prst na okidaču" tokom potencijalnih pregovora i da su odbrambene snage u "punoj pripravnosti".

Fatemeh Mohadžerani nije eksplicitno potvrdila niti demantovala da li će Iran učestvovati u sledećoj rundi pregovora u Islamabadu.

- Imamo dve strategije pred sobom: prva je strategija rata, a druga je strategija diplomatije - rekla je Mohadžerani.

Ona je rekla da iranski pregovarački tim "neće ni malo kompromisovati po pitanju nacionalnih interesa".

15:58 Tramp: Vođe Irana, bio bih vam veoma zahvalan ako biste oslobodili osam žena!!!

Tramp kaže da će Iran "uskoro razgovarati" sa SAD.

- Vođama Irana, koji će uskoro razgovarati sa mojim predstavnicima: bio bih vam veoma zahvalan ako biste oslobodili ove žene - napisao je američki predsednik na društvenim mrežama, odgovarajući na nepotvrđene izveštaje da Iran planira da obesi osam žena.

15:27 Tramp: Bombardovanje bi bilo bolji pristup od produžetka primirja

Predsednik SAD, Donald Tramp rekao je da Iran "nema izbora nego da pošalje" izaslanike u Pakistan na razgovore sa SAD. U intervjuu za CNBC predsednik je izrazio uverenje da će SAD "na kraju postići odličan dogovor".

Rekao je da SAD "ne pregovaraju sa najugodnijim ljudima", ali da to čine "uspešno", nazvavši američku pomorsku blokadu "ogromnim uspehom". Upitan da li bi produžio primirje ako pregovori pokažu napredak, predsednik SAD rekao je: "Ne želim to da učinim."

- Očekujem da ćemo bombardovati jer bi to bio bolji pristup - dodao je.

Rekao je i da nema "mnogo vremena" za postizanje dogovora i da Iran može da bude u "veoma dobroj poziciji" ako ga postigne sa SAD.

15:01 Tramp: Ne želim prekid vatre, nemamo toliko vremena, Amerika ima pregovaračku poziciju

Američki predsednik Donald Tramp je u intervjuu za CNBC kazao da ne želi da produži prekid vatre s Iranom, dodajući da su SAD imaju jaku pregovaračku poziciju i da će na kraju postići, kako je rekao, odličan dogovor.

- Ne želim to da uradim. Nemamo toliko vremena - kazao je Tramp na pitanje o mogućnosti produženja prekida vatre.

Time je negirao izjavu pakistanskih zvančnika za Asošiejtid pres da su SAD i Iran signalizirali da će održati nove pregovore o prekidu vatre u Islamabadu.

14:38 Pakistanski zvaničnici za AP: Amerika i Iran signalizirali da će održati nove pregovore o prekidu vatre u Islamabadu

Neimenovani pakistanski zvaničnici kazali su za Asošiejtid pres da su SAD i Iran signalizirali da će održati nove pregovore o prekidu vatre u Islamabadu.

Ni Vašington ni Teheran nisu zvanično potvrdili prisustvo na pregovorima u prestonici Pakistana, zemlje koja poseduje nuklearno oružje.

Rojtersova anketa: Samo 36% Amerikanaca odobrava Trampov rad

Rejting američkog predsednika Donalda Trampa ostao je na najnižem nivou tokom njegovog mandata poslednjih dana, jer su mnogi Amerikanci dovodili u pitanje njegov temperament usred rata u Iranu i svađe sa papom Lavom, pokazala je anketa Rojtersa/Ipsosa.

Šestodnevna anketa javnog mnjenja sprovedena je onlajn na 4.557 odraslih Amerikanaca širom zemlje i pokazala je da samo 36% Amerikanaca odobrava Trampov rad, što je nepromenjeno u odnosu na mesec dana ranije.

Tramp optužuje Iran da je više puta prekršio prekid vatre

Američki predsednik Donald Tramp optužio je Iran da je "više puta" prekršio sporazum o prekidu vatre.

- Iran je više puta prekršio prekid vatre! - napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social, ali on ne daje više informacija o tome na šta misli.

Iran je i dalje pod gotovo potpunim prekidom interneta

Iran je i dalje pod gotovo potpunim prekidom interneta koji traje od početka rata u februaru, a vlasti ga pravdaju "zaštitom sajber prostora". I pored primirja, ograničenja nisu ukinuta.

Dok su domaće aplikacije dostupne, korisnici prijavljuju prekide i pad sistema. Internet je sada delimično dostupan samo određenim grupama – državnim zvaničnicima, novinarima, akademicima i poslovnim ljudima.

Ostali građani do interneta dolaze uglavnom uz visoke troškove, često preko satelitskih veza poput Starlinka, čije je korišćenje u Iranu zabranjeno i kažnjivo zatvorom. Vlasti su već zaplenile stotine uređaja.

Mnogi Iranci strahuju da se pristup internetu možda neće vratiti na raniji nivo, dok vlasti i dalje ne daju jasan rok za ukidanje ograničenja.

Kineski ambasador u Islamabadu pružio "punu podršku" posredovanju Pakistana između Amerike i Irana

Đijang Zaidong, kineski ambasador u Pakistanu, izrazio je "punu podršku" naporima Islamabada u posredovanju između SAD i Irana.

Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana u objavi na društvenoj mreži X saopštilo je da su se razgovori između Ishaka Dara, vicepremijera i šefa diplomatije te zemlje, sa Zaidongom bili usredsređeni na "najnovija dešavanja u regionu".

- Ambasador Zaidong je preneo punu podršku i zahvalnost Kine za kontinuirane napore Pakistana da omogući anagažovanje SAD i Irana na ostvarivanju održivog mira i stabilnosti u regionu i šire - saopštilo je pakistansko ministarstvo.

Chinese Ambassador to Pakistan Jiang Zaidong called on Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 today.



Discussions focused on latest regional developments. Amb Zaidong conveyed China's full support for and appreciation of Pakistan's…

Širi se američka blokada iranskih luka, marinci zaustavili 27 brodova, objavljen snimak kako mitraljezom nišane plovilo

Američka vojska saopštila je da je od početka blokade koju je prošlog ponedeljka započela u Ormuskom moreuzu naredila posadama 27 brodova da se okrenu ili vrate u iranske luke.

Snimci koje je objavila Centralna komanda (CENTCOM) oružanih snaga SAD, zadužena za Bliski istok, prikazuju vojnika koji usmerava mitraljez Minigan ka brodu i muški glas koji kao da upućuje poruku posadi.

Since the commencement of the blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, U.S. forces have directed 27 vessels to turn around or return to an Iranian port. pic.twitter.com/G8dl96wN4H — U.S. Central Command (@CENTCOM) 20. април 2026.

- Ulazite u područje vojne blokade; ova blokada iranskih luka biće sprovedena i primenjivaće se na sve brodove bez obzira na zastavu... Ako pokušate da izbegnete blokadu, primoraćemo vas silom da je poštujete - glasi poruka američkog vojnika.

Cena nafte pala ispod 94 dolara u očekivanju pregovora

Cena sirove nafte tipa Brent pala je jutros na azijskim berzama, pošto investitori prate situaciju oko potencijalnih mirovnih pregovora između SAD i Irana.

Barel te nafte, čija je cena referentna za ceo svet, jeftiniji je za 1,6 odsto i sada košta 93,97 dolara.

Si razgovarao sa Bin Salmanom, želi "normalan saobraćaj" u Ormuskom moreuzu

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da "treba održavati normalan saobraćaj" kroz Ormuski moreuz.

On je to rekao tokom telefonskog razgovora sa saudijskim princom prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.

🔴REPORT: US Navy Expands Enforcement Of Iran Maritime Blockade



US Central Command reported that naval forces have directed 27 vessels to change course since the start of the blockade on Iranian ports, with multiple Iran-linked or sanctioned ships reportedly turning around after…

BBC podseća da se očekuje se da će se američki predsednik Donald Tramp sastati sa Sijem u Pekingu u maju, nakon što je putovanje šefa Bele kuće u Kinu odloženo zbog rata SAD i Izraela protiv Irana.

Globalna nestašica goriva za avione uticaće na letnja putovanja

Pored viših cena avio karata i taksi zbog rata sa Iranom, avio-kompanije u Evropi i Aziji, od kojih mnoge zavise od uvoznog goriva za avione, suočavaju se sa potencijalnom nestašicom.

Ovo povećava verovatnoću otkazivanja letova i skraćivanja rasporeda, što dovodi do problema za letnju sezonu putovanja. Avio-kompanije i putnici verovatno neće videti nikakvo olakšanje sve do kasno u letnje mesece, ako i to.

- To će trajati najmanje do jula. I čak i to može biti optimistično u ovom trenutku - rekao je Met Smit, glavni američki analitičar u konsultantskoj firmi za energetiku Kpler.

Više cene goriva pokazale su se katastrofalnim za neke avio-kompanije, uključujući i niskotarifnog prevoznika Spirit Erlajns. Avio-kompanija je dva puta podnela zahtev za bankrot u poslednjih 18 meseci.

Šta SAD i Iran govore pred potencijalnu drugu rundu mirovnih pregovora

Očekuje se da će potpredsednik SAD DŽ. D. Vens i visoki američki zvaničnici otputovati u Pakistan u utorak na drugu rundu pregovora sa Iranom, prema izvorima. Međutim, iransko Ministarstvo spoljnih poslova insistira da nema planova za ponovno angažovanje sa SAD.

Iranski pregovarač i predsednik parlamenta Mohamed Galibaf rekao je u ponedeljak da američki predsednik Donald Tramp "nastoji da pretvori ovaj pregovarački sto, u svojoj mašti, u sto predaje ili da opravda obnovljeno ratno huškanje".

"Ne prihvatamo pregovore pod senkom pretnji", rekao je u objavi za X.

Ipak, Tramp je izgledao uveren da će Iran sesti za pregovarački sto.

- Pregovaraće, a ako ne pregovaraju, videće probleme kakve nikada ranije nisu videli - rekao je u intervjuu kasno u ponedeljak uveče.

Kratki presek

Zaplenjen brod: Iransko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na oslobađanje iranskog teretnog broda koji je američka mornarica zaplenila u nedelju, kao i "njegovih mornara, posade i njihovih porodica". Iran je obećao da će uzvratiti zbog zaplene.

Približava se rok: Američki predsednik Donald Tramp rekao je da primirje sa Iranom završava "u sredu uveče po vašingtonskom vremenu", dodajući da je "vrlo malo verovatno" da će ga produžiti ako se dogovor ne postigne pre toga.

Status pregovora: Očekuje se da će potpredsednik DŽ. D. Vens i visoki američki zvaničnici otputovati u utorak u Pakistan pre potencijalne druge runde razgovora, prema izvorima. Tramp je izrazio poverenje da će Teheran sesti za pregovarački sto, iako je iransko Ministarstvo spoljnih poslova ranije insistiralo da nema pregovora.

Razgovori između Libana i Izraela: Druga runda razgovora između Izraela i Libana zakazana je za četvrtak, prema izraelskim i američkim zvaničnicima.

Tramp insistira da će Iran "pregovarati" pre potencijalnih razgovora

Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak insistirao da će Iran "pregovarati" pre očekivanih razgovora u Pakistanu.

U kratkom telefonskom intervjuu za "Šou Džona Frederiksa", konzervativni radio program, Tramp je projektovao poverenje da će Teheran sesti za pregovarački sto, upozoravajući na posledice ako to ne učini.

- Pa, pregovaraće, a ako ne, videće probleme kakve nikada ranije nisu videli - rekao je predsednik.

- Nadam se da će postići pošten dogovor i da će ponovo izgraditi svoju zemlju - nastavio je Tramp, dodajući da kada to učine, "neće imati nuklearno oružje".

Pre nego što je završio poziv, Tramp se vratio svom opravdanju za vojnu akciju.

- I moram reći da nismo imali izbora u Iranu - rekao je, pa dodao: "Nismo imali izbor. Morali smo to da uradimo".

- Uradili smo odličan posao i završićemo ga i svi će biti zadovoljni - dodao je pre nego što je spustio slušalicu.

Lindzi Grejam stiže u Belu kuću

Senator SAD Lindzi Grejam, jedan od najoštrijih poslanika po pitanju rata u Iranu, viđen je kako stiže na ulaz u zapadno krilo Bele kuće u ponedeljak, dok Trampova administracija pojačava pripreme za potencijalne mirovne pregovore.

Grejam je bio uticajan glas u spoljnoj politici u Trampovoj orbiti, posebno po pitanjima vezanim za Iran.

Njegova poseta dolazi u trenutku kada se očekuje da će potpredsednik DŽ. D. Vens i drugi visoki američki zvaničnici otputovati u utorak za Islamabad, Pakistan, pre moguće druge runde pregovora sa Iranom.

06:03Iran poziva na hitno puštanje teretnog broda koji su zaplenile SAD

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je zaplenu iranskog teretnog broda "Tuska" od strane američkih snaga i pozvalo na "hitno puštanje iranskog broda, njegovih mornara, posade i njihovih porodica", u saopštenju objavljenom u utorak.

Američka mornarica je u nedelju otvorila vatru na i zaplenila brod pod iranskom zastavom nakon što je pokušao da prođe kroz američku pomorsku blokadu u Omanskom zalivu, prema rečima predsednika Donalda Trampa. Snimci koje je objavila vojska prikazuju razarač sa vođenim raketama koji puca na brod i marince kako se spuštaju iz helikoptera na njegovu palubu.

Iran se ranije zakleo da će uzvratiti zbog zaplene broda, koju je Ministarstvo spoljnih poslova u svom saopštenju u utorak nazvalo "izuzetno opasnom" i "kriminalnom".

"Nema sumnje da će Islamska Republika Iran iskoristiti sve svoje kapacitete da brani nacionalne interese i bezbednost Irana i da zaštiti prava i dostojanstvo svojih građana. Takođe je jasno da puna odgovornost za svaku dalju eskalaciju u regionu leži na Sjedinjenim Državama", navodi se u saopštenju.

Nije jasno koliko je ljudi bilo na brodu i da li su Iranci. CNN je kontaktirao Centralnu komandu SAD za komentar o nacionalnosti posade i statusu teretnog broda.

