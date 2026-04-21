Mosad osujetio veliku iransku zaveru u Azerbejdžanu – Mete bili strateški naftovod i jevrejska zajednica?

Prema najnovijim izveštajima koji se pozivaju na izvore iz izraelske obaveštajne službe Mosad, u Azerbejdžanu je osujećen masovni teroristički plan usmeren direktno iz Teherana.

Operacija, koja je navodno bila u završnoj fazi pripreme, imala je za cilj ne samo jevrejske i izraelske ciljeve, već i kritičnu svetsku energetsku infrastrukturu.

Napad na "žilu kucavicu" energetike

Najšokantniji detalj istrage jeste planiranje napada na naftovod Baku-Tbilisi-Džejhan (BTC). Ovaj naftovod, koji prolazi kroz Gruziju i Tursku, predstavlja jednu od najvažnijih energetskih ruta kojom se nafta sa Kaspijskog jezera doprema do zapadnih tržišta i Izraela.

Stručnjaci ocenjuju da bi uspešan napad na ovaj objekat izazvao haos na globalnom tržištu energenata i direktno ugrozio energetsku bezbednost nekoliko država članica NATO-a.

Mete u Bakuu: Ambasada i sinagoge

Pored energetske infrastrukture, teroristička ćelija je pod direktnim instrukcijama Teherana pripremala udare na mete u glavnom gradu Azerbejdžana koje obuhvataju ambasadu Izraela, lidere lokalne jevrejske zajednice koji su bili pod prismotrom, centralnu sinagogu u Bakuu, gde su planirani napadi tokom verskih obreda,

Zaplenjeni dronovi-kamikaze i eksploziv

Operativci koji su povezani sa ovom mrežom uhapšeni su u brzoj akciji bezbednosnih snaga. Kod njih je pronađen sofisticiran arsenal koji uključuje eksplozivne dronove i improvizovane eksplozivne naprave (IED).

Izvori navode da je grupa sprovodila dugotrajno nadgledanje i prikupljanje obaveštajnih podataka o kretanju osoblja ambasade i bezbednosnim protokolima naftovoda.

"Izvoz nasilja van granica"

Izraelski zvaničnici i obaveštajni krugovi ističu da je ovo još jedan jasan primer strategije Irana da "izvozi nasilje" daleko izvan svojih granica.

"Ovo nije bio samo napad na Izrael ili Jevreje, već direktan udar na stabilnost Azerbejdžana i globalnu ekonomiju," navodi se u izveštajima.

Azerbejdžanske vlasti se povodom ovih navoda još uvek nisu zvanično oglasile, ali je poznato da je saradnja Bakua i Tel Aviva na polju bezbednosti poslednjih godina na istorijskom maksimumu, što često izaziva oštre reakcije i pretnje iz susednog Irana.