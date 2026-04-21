VLADISLAV POTEGAO NOŽ, ŽENA MU UZVRATILA: Oboje preminuli! Glumac POLUDEO kada mu je tražila razvod

Ruski glumac Vladislav Bengraf i njegova supruga Evgenija preminuli su od povreda nakon što su se sukobili noževima u mestu Mitišči u Moskovskoj oblasti.

I Evgenija je preminula od rana koje joj je suprug naneo nožem, a sukob je prema pisanju ruskih medija izbio zbog namere žene da podnese zahtev za razvod.

Svađa je izbila u stanu oko 1 ujutru, nakon čega je par rešio da reši sporove oružanim obračunom.

Vladislav (28) je izbo suprugu Evgeniju (23) u vrat i grudi, ali je i sam ranjen u vrat. Kada je Hitna pomoć razbila vrata, lekari su mogli samo da konstatuju smrt para.

Vladislav je bio pozorišni glumac, dok je Evgenija bila šminkerka. Često su objavljivali fotografije na društvenim mrežama, gde su izgledali spokojno i srećno.

Prema pisanju Baze, Bengraf nije mogao da zamisli život bez supruge, i često je prijateljima govorio da mu je upravo Evgenija pomagala da prebrodi krize.

On je prema rečima prijatelja imao problema na poslu, i žalio se da mu uslovi života smetaju da se profesionalno ostvari. Uprava pozorišta u kom je nastupao smanjila mu je obim posla, ali ni to mu nije pomoglo da bude srećniji.

Kriminolog Mihail Ignjatov je rekao da je ova tragedija slučaj koji se izuzetno retko viđa.

- Ovo je zaista redak, izuzetan slučaj. Tipično, u porodičnim sporovima vidimo jednu žrtvu, nekoga ko ubija. Ponekad ubica, shvativši šta je uradio, oduzme sebi život. A da se međusobno ubiju je izuzetno retko - rekao je u intervjuu za AiF.

Stručnjak je objasnio da je to moguće u stanju agonije, kada smrtno ranjena osoba može da nastavi da se kreće i udara. Takođe je napomenuo da alkohol ili druge supstance mogu sniziti prag bola i produžiti aktivnost nakon teških povreda.

Prema njegovim rečima, u takvim situacijama, radnje su često haotične, a ishod je određen slučajnim udarcem u vitalne organe.

Autor: S.M.