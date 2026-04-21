SKANDAL U BELOJ KUĆI: Trampa napušta još jedna ministarka, njen muž optužen za seksualno uznemiravanje

Američka ministarka rada Lori Čavez DeRemer napušta tu poziciju, kako bi preuzela novu poziciju u privatnom sektoru, saopštila je Bela kuća.

Njeno mesto preuzeće zamenik sekretara tog sektora Kit Sonderling, koji će biti na funkciji kao vršilac dužnosti, prenosi CBS njuz.

Nakon što je to objavljeno Čavez-DeRemer je saopštila da je bila "čast i privilegija" služiti u administraciji.

CBS navodi da je ona još jedan član kabineta predsednika Donalda Trampa koji je napustio administraciju u poslednjih nekoliko nedelja, nakon državnog tužioca Pem Bondi i ministarke za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

Muž optužen za seksualno uznemiravanje

Američki mediji su pisali o Čavez-DeRemer navodeći da njeno ponašanje istražuje interni nadzorni organ Ministarstva rada.

Njujork tajms pisao je prošle nedelje da je glavni inspektor odeljenja pregledao tekstualne poruke koje su Čavez-DeRemer, njeni glavni pomoćnici i članovi porodice slali mladim službenicima, a njenom suprugu zabranjen je ulazak u sedište odeljenja u Vašingtonu, nakon što su dve žene koje tamo rade prijavile da ih je neprimereno dodirivao.

Čavez-DeRemer je prethodno služila jedan mandat kao republikanska kongresmenka iz Oregona.

Autor: Iva Besarabić