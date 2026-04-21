AKTUELNO

Svet

TEKTONSKE PROMENE U JAPANU: Tokio promenio pravila o ograničenju prodaje oružja u inostranstvu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Keisuke Hosojima/Kyodo News

Japanska vlada je revidirala ograničenja izvoza odbrambene opreme kako bi omogućila prodaju oružja u inostranstvu, saopštio je zvanični Tokio.

Revizije "tri principa o transferu odbrambene opreme i tehnologije" i smernica za njihovu implementaciju ukidaju pravila koja ograničavaju izvoz na pet neborbenih kategorija - spasavanje, transport, upozoravanje, nadzor i čišćenje mina, prenosi Kjodo.

Iako revizije, kako se navodi, u principu zabranjuju izvoz oružja u zemlje u kojima se odvijaju sukobi, one dozvoljavaju izuzetke "u posebnim okolnostima" koji uzimaju u obzir bezbednosne potrebe Japana i vojne operacije SAD u Indo-pacifičkom regionu.

Promene su odobrili kabinet i Savet za nacionalnu bezbednost.

"Japan će podržati svoje osnovne principe kao miroljubiva nacija. Vlada razmatra jačanje svoje centralne koordinacione funkcije za izvoz u svojim diskusijama o reviziji tri ključna dokumenta nacionalne bezbednosti zemlje do kraja godine", rekao je glavni sekretar japanskog kabineta Minoru Kihara.

U objavi na društvenim mrežama nakon što su promene objavljene, premijerka Japana Sanae Takaiči je napisala da "nijedna zemlja sada ne može sama da zaštiti svoj mir i bezbednost, što čini neophodnim imati partnere koji se međusobno podržavaju u oblastima koje uključuju odbrambenu opremu".

Prema promenama koje su danas odobrene, odbrambena oprema bi bila podeljena u kategorije "oružje" i "neoružje" na osnovu toga da li ima smrtonosne ili razorne sposobnosti.

Izvoz neoružja, poput sistema za upozoravanje i kontrolu, ne suočava se sa ograničenjima, dok je izvoz oružja, uključujući razarače i rakete, ograničen na zemlje koje su potpisale sporazume sa Japanom o zaštiti poverljivih informacija vezanih za odbrambenu opremu i tehnologiju.

Japan trenutno ima sporazume sa 17 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Svet

Kina prenela zabrinutost Japanu, jer Peking naziva hipotetičkim neprijateljem

Svet

KO PREPRODAJE OVU NAMIRNICU, BIĆE SANKCIONISAN! Oštre kazne za sve koji pokušaju da se obogate na robi iz rezervi

Svet

Pentagon: SAD odobrile potencijalnu prodaju vojne opreme Ukrajini od 100 miliona dolara

Svet

UZBUNA U JAPANU, IZDATO ZVANIČNO UPOZORENJE NA MEGAZEMLJOTRES! Hitno se oglasila japanska meteorološka agencija!

Showbiz

Trudna Tokio! Glumica iz hit serije objavila srećne vesti i pokazala trudnički stomak

Svet

Izdato hitno upozorenje na megazemljotres! Katastrofa bi mogla da ubije 300.000 ljudi, donela bi talase od 30 metara