TEKTONSKE PROMENE U JAPANU: Tokio promenio pravila o ograničenju prodaje oružja u inostranstvu

Japanska vlada je revidirala ograničenja izvoza odbrambene opreme kako bi omogućila prodaju oružja u inostranstvu, saopštio je zvanični Tokio.

Revizije "tri principa o transferu odbrambene opreme i tehnologije" i smernica za njihovu implementaciju ukidaju pravila koja ograničavaju izvoz na pet neborbenih kategorija - spasavanje, transport, upozoravanje, nadzor i čišćenje mina, prenosi Kjodo.

Iako revizije, kako se navodi, u principu zabranjuju izvoz oružja u zemlje u kojima se odvijaju sukobi, one dozvoljavaju izuzetke "u posebnim okolnostima" koji uzimaju u obzir bezbednosne potrebe Japana i vojne operacije SAD u Indo-pacifičkom regionu.

Promene su odobrili kabinet i Savet za nacionalnu bezbednost.

"Japan će podržati svoje osnovne principe kao miroljubiva nacija. Vlada razmatra jačanje svoje centralne koordinacione funkcije za izvoz u svojim diskusijama o reviziji tri ključna dokumenta nacionalne bezbednosti zemlje do kraja godine", rekao je glavni sekretar japanskog kabineta Minoru Kihara.

U objavi na društvenim mrežama nakon što su promene objavljene, premijerka Japana Sanae Takaiči je napisala da "nijedna zemlja sada ne može sama da zaštiti svoj mir i bezbednost, što čini neophodnim imati partnere koji se međusobno podržavaju u oblastima koje uključuju odbrambenu opremu".

Prema promenama koje su danas odobrene, odbrambena oprema bi bila podeljena u kategorije "oružje" i "neoružje" na osnovu toga da li ima smrtonosne ili razorne sposobnosti.

Izvoz neoružja, poput sistema za upozoravanje i kontrolu, ne suočava se sa ograničenjima, dok je izvoz oružja, uključujući razarače i rakete, ograničen na zemlje koje su potpisale sporazume sa Japanom o zaštiti poverljivih informacija vezanih za odbrambenu opremu i tehnologiju.

Japan trenutno ima sporazume sa 17 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju.

Autor: Iva Besarabić