'SPREMITE ZALIHE HRANE I VODE ZA BAR TRI DANA' Evropska zemlja upozorila građane da imaju komplet za hitne slučajeve: Šire se NUKLEARNI RIZICI

Nacionalni krizni centar Belgije pokrenuo je kampanju "Spremni zajedno", kojom zvanično poziva građane da pripreme komplet za hitne slučajeve, a koji sadrži hranu i vodu za tri dana, baterijsku lampu i radio za hitne slučajeve na baterije.

Belgija poziva građane da se spreme za hitne slučajeve

Kampanja ima za cilj da ojača otpornost društva i podstakne veću uključenost građana u reagovanje na krizne situacije koje se mogu dogoditi "bilo gde i bilo kada", navodi Nacionalni krizni centar, prenosi VRT.

- Svest i pripremljenost samih građana ključni su za što efikasnije reagovanje u vanrednim situacijama. Sigurno nema potrebe za panikom, ali je uvek dobro biti spreman - naglasio je belgijski ministar unutrašnjih poslova Bernar Kentin u emisiji "De Oćtend" na Radiju 1.

Dodao je da nedostaje "kultura bezbednosti" u Belgiji.

- Moramo shvatiti da ne živimo u istom svetu kao pre 20 godina. Videli smo to u Gazi, u Ukrajini, ali to se odnosi i na prirodne katastrofe. I nadamo se da ovo nikada neće biti potrebno - rekao je on.

Krizni centar naglašava da cilj nije izazivanje straha, već podizanje svesti.

Potencijalni nuklearni rizici

- Godinama pružamo savete o vanrednim situacijama, kako bi svi bili što bolje pripremljeni i kako bi se službe hitne pomoći mogle koncentrisati na one kojima je to najpotrebnije - navodi Centar.

Poseban akcenat stavljen je i na blagovremeno informisanje, te se građanima preporučuje da koriste zvanične kanale poput sistema upozorenja BE-Alert, lokalnih medija i sajta Kriznog centra, kako bi u kriznim situacijama mogli brzo da dođu do pouzdanih informacija.

- Tokom katastrofa, svi moraju da znaju gde se traže proverene informacije. U takvim vremenima, lažne vesti brzo kruže, a neki čak profitiraju od toga - rekao je portparol Kriznog centra.

Plan kampanje predviđa postepeno proširenje tema, uključujući i potencijalne nuklearne rizike.



Autor: Iva Besarabić