CEO LONDON U ZNAKU KRALJICE: Britanija slavi 100. rođendan Elizabete II – Otkriveni planovi za velelepni spomenik i 'Most jedinstva'!

Iako nas je napustila pre skoro četiri godine, Britanija i svet danas obeležavaju vek od rođenja najdugovečnijeg monarha u istoriji, kraljice Elizabete II.

Kraljevska porodica, predvođena kraljem Čarlsom III, otkrila je ambiciozne planove za trajno sećanje na ženu koja je obeležila čitavu jednu eru.

Britain’s royal family will mark what would have been the late Queen Elizabeth II’s 100th birthday by unveiling comprehensive plans for a new charity and memorial in central London. https://t.co/r61QZ861I3 pic.twitter.com/vMFOSn7bps — CNN International (@cnni) 21. април 2026.

Spomenik u srcu Londona i „stakleni most“

Kralj Čarls III i kraljica Kamila posetili su Britanski muzej kako bi videli makete budućeg memorijalnog centra koji će potpuno transformisati londonski Sent Džejms park. Glavni detalji koji su oduševili javnost su:

"Most jedinstva": Transparentni stakleni most koji svojim dizajnom podseća na tijaru koju je kraljica nosila na dan svog venčanja.

Bronzana statua: Skulptor Martin Dženings izradiće statuu kraljice u bronzi, inspirisanu čuvenim portretom Pjetra Anigonija na kojem kraljica nosi odoru Reda podvezice.

Queen Elizabeth memorial details announced ahead of centenary of monarch's birth https://t.co/g4kC4g7Tce — LBC (@LBC) 20. април 2026.

Princ Filip: Uz kraljičinu statuu, u parku će se nalaziti i spomenik njenom suprugu, princu Filipu.

Čarlsova emotivna poruka: „Bila je nepokolebljiva“

U specijalnom video-obraćanju, kralj Čarls se osvrnuo na neverovatnu posvećenost svoje majke:

„Njen skoro čitav vek bio je obeležen izuzetnim promenama, a ipak, kroz svaku deceniju i svaku transformaciju, ostala je postojana, nepokolebljiva i potpuno posvećena narodu kojem je služila“, poručio je kralj.

Princess Anne hailed her mother’s steadfastness: “Like all gardens, it will change and will always feel different and perhaps that’s always as important as the basics remaining the same. The basics did remain the same, that was always important to my late mother’s life.” pic.twitter.com/ULcph0kh9D — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) 21. април 2026.

Prilikom otvaranja vrta u Ridžent parku, princeza Ana se prisetila majčine postojanosti, poredeći njen život sa prirodom:

- Kao i svi vrtovi, i ovaj će se menjati i uvek će izgledati drugačije, što je možda podjednako važno kao i činjenica da osnove ostaju iste. Te osnove su uvek bile najvažniji deo života moje pokojne majke - poručila je princeza Ana.

To commemorate the 100th anniversary of the birth of Queen Elizabeth II, The King and Queen with the Prime Minister, Sir Keir Starmer, attend the final design for The Queen Elizabeth II Memorial at the British Museum in London today.



📸 Simon Dawson / No 10 Downing Street pic.twitter.com/Y7bymjOgG1 — 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) 21. април 2026.

Fond od 40 miliona funti i digitalna arhiva

Pored fizičkog spomenika, osnovana je i nova dobrotvorna organizacija "Queen Elizabeth Trust", sa početnim budžetom od 40 miliona funti (oko 54 miliona dolara), koja će finansirati lokalne centre i zelene površine širom zemlje.

Takođe, lansiran je i digitalni memorijal – internet stranica sa arhivskim materijalom gde će ljudi iz celog sveta moći da dele svoje uspomene na kraljicu i vezuju ih za određene lokacije i događaje.

Slavlje u Bakingemskoj palati

Princeza Ana zvanično je otvorila „Vrt kraljice Elizabete II“ u Ridžent parku, dok su u Bakingemskoj palati ugostili predstavnike humanitarnih organizacija, ali i obične građane koji su ove godine, baš kao i kraljica, napunili 100 godina.

Povodom ovog jubileja, puštene su u opticaj i jubilarne markice i novčići, a u palati je otvorena najveća izložba kraljičine garderobe ikada prikazana javnosti.

Autor: D.S.