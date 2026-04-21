CEO LONDON U ZNAKU KRALJICE: Britanija slavi 100. rođendan Elizabete II – Otkriveni planovi za velelepni spomenik i 'Most jedinstva'!

Iako nas je napustila pre skoro četiri godine, Britanija i svet danas obeležavaju vek od rođenja najdugovečnijeg monarha u istoriji, kraljice Elizabete II.

Kraljevska porodica, predvođena kraljem Čarlsom III, otkrila je ambiciozne planove za trajno sećanje na ženu koja je obeležila čitavu jednu eru.

Spomenik u srcu Londona i „stakleni most“

Kralj Čarls III i kraljica Kamila posetili su Britanski muzej kako bi videli makete budućeg memorijalnog centra koji će potpuno transformisati londonski Sent Džejms park. Glavni detalji koji su oduševili javnost su:

"Most jedinstva": Transparentni stakleni most koji svojim dizajnom podseća na tijaru koju je kraljica nosila na dan svog venčanja.

Bronzana statua: Skulptor Martin Dženings izradiće statuu kraljice u bronzi, inspirisanu čuvenim portretom Pjetra Anigonija na kojem kraljica nosi odoru Reda podvezice.

Princ Filip: Uz kraljičinu statuu, u parku će se nalaziti i spomenik njenom suprugu, princu Filipu.

Čarlsova emotivna poruka: „Bila je nepokolebljiva“

U specijalnom video-obraćanju, kralj Čarls se osvrnuo na neverovatnu posvećenost svoje majke:

„Njen skoro čitav vek bio je obeležen izuzetnim promenama, a ipak, kroz svaku deceniju i svaku transformaciju, ostala je postojana, nepokolebljiva i potpuno posvećena narodu kojem je služila“, poručio je kralj.

PORUKA KOJA KIDA SRCE: Princeza Ana otvorila vrt u čast majke i otkrila šta je Elizabeti II bilo najvažnije!

Prilikom otvaranja vrta u Ridžent parku, princeza Ana se prisetila majčine postojanosti, poredeći njen život sa prirodom:

- Kao i svi vrtovi, i ovaj će se menjati i uvek će izgledati drugačije, što je možda podjednako važno kao i činjenica da osnove ostaju iste. Te osnove su uvek bile najvažniji deo života moje pokojne majke - poručila je princeza Ana.

Fond od 40 miliona funti i digitalna arhiva

Pored fizičkog spomenika, osnovana je i nova dobrotvorna organizacija "Queen Elizabeth Trust", sa početnim budžetom od 40 miliona funti (oko 54 miliona dolara), koja će finansirati lokalne centre i zelene površine širom zemlje.

Takođe, lansiran je i digitalni memorijal – internet stranica sa arhivskim materijalom gde će ljudi iz celog sveta moći da dele svoje uspomene na kraljicu i vezuju ih za određene lokacije i događaje.

Slavlje u Bakingemskoj palati

Princeza Ana zvanično je otvorila „Vrt kraljice Elizabete II“ u Ridžent parku, dok su u Bakingemskoj palati ugostili predstavnike humanitarnih organizacija, ali i obične građane koji su ove godine, baš kao i kraljica, napunili 100 godina.

Povodom ovog jubileja, puštene su u opticaj i jubilarne markice i novčići, a u palati je otvorena najveća izložba kraljičine garderobe ikada prikazana javnosti.

