UŽIVO! Drama u Ormuzu ne prestaje! Iran zaplenio tri broda, među zarobljenima i Crnogorci – Tramp postavio šokantan ultimatum!

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je produžio primirje sa Iranom do završetka mirovnih pregovora - uprkos svom prethodnom obećanju da ga neće produžiti. Ipak, rekao je da će SAD nastaviti da blokiraju iranske luke, što je iranski ministar spoljnih poslova ranije nazvao "ratnim činom".

Trampov ultimatum: Mir ili totalno uništenje

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da produžava primirje sa Iranom dok se pregovori ne završe, ali je zadržao brutalnu blokadu iranskih luka. Na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je poslao poruku koja je zaledila svet:

"Iran želi da se moreuz otvori kako bi zarađivali 500 miliona dolara dnevno. Ali ako to uradimo sada, nikada neće biti sporazuma – osim ako ne dignemo u vazduh ostatak njihove zemlje, uključujući i njihove lidere!", poručio je Tramp.

On je Teheranu dao novi rok, a očekuje se da bi druga runda pregovora u Pakistanu mogla da počne već u petak.

"Flota komaraca" ponizila američku odbranu

Dok SAD i Izrael pokušavaju da zadrže kontrolu, Pentagon se suočava sa neočekivanim problemom. Iranska "flota komaraca" – koju čini više od 30 brzih glisera – potpuno je blokirala moreuz.

Ispostavilo se da su jeftine iranske rakete i dronovi uspeli da probiju preskupu američku odbranu. Prema izveštajima, SAD i Izrael su izgubili više od 20 aviona i nekoliko najsavremenijih radara, dok je čak i moćni nosač aviona "USS Gerald R. Ford" privremeno onesposobljen.

Detalji zaplene: Brodovi pod udarom

Iranska revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je zaplenu brodova "MSC Francesca" i "Epaminondas", koji su pretrpeli štetu tokom napada. Treći brod, "Euforija", usidren je blizu obala Emirata, ali se situacija oko posade i dalje prati. Posebno zabrinjava sudbina crnogorskih pomoraca za koje se veruje da su bili na jednom od napadnutih plovila.

Pretnja celom Zalivu: "Oprostite se od nafte!"

Iranski vojni vrh poslao je jezivo upozorenje susedima. Ukoliko Saudijska Arabija, Emirati, Kuvajt, Katar ili Bahrein dozvole Amerikancima korišćenje svoje teritorije za napade na Iran, njihova naftna polja će biti zbrisana.

"Ako se ovo nastavi, susedi mogu da se oproste od proizvodnje nafte. Naša lista meta se proširila na sve rafinerije u regionu", poručili su iz IRGC-a.

Dok se u Teheranu vodi unutrašnja borba između vojnog vrha i pregovarača, svet sa nestrpljenjem iščekuje petak i potencijalni početak novih pregovora u Islamabadu.

Jedan od napadnutih brodova usidren u Emiratima

Jedan od tri kontejnerska broda napadnuta ranije u Ormuskom moreuzu, „Euforija“, usidren je blizu luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema podacima MarinTrafika koje je analizirao BBC Verifi.

Brod „Euforija“, u vlasništvu kompanije iz UAE, napadnut je osam nautičkih milja zapadno od Irana, prema podacima firme za pomorsku bezbednost „Vangard“. Nije bilo izveštaja o šteti na brodu niti o povređenima članova posade.

Iran nije komentarisao Euforiju, ali je potvrdio da je zaplenio još dva broda, MSC Francesca i Epaminondas, koji su prijavili štetu tokom napada. Njihove poslednje zabeležene pozicije ukazuju na to da se nisu značajno pomerili sa mesta incidenta.

Pregovori u petak?

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je „moguće“ da druga runda mirovnih pregovora sa Iranom počne već u petak, piše Njujork post.

List je naveo da su mu pakistanski zvaničnici rekli da bi se razgovori mogli održati u narednih „36 do 72 sata“. Kada su ga novinari pitali, Tramp je odgovorio SMS porukom: „Moguće je! Predsedniče DJT“.

Tramp je juče objavio da će produžiti primirje sa Iranom, koje je trebalo da istekne u sredu uveče, kako bi zemlji dao dodatno vreme da razvije „ujedinjeni predlog“ za okončanje sukoba.

Tramp daje Iranu novi rok

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da će primirje sa Iranom biti produženo „dok se ne podnese njihov predlog i pregovori ne završe, na ovaj ili onaj način“.

Dva izvora upoznata sa internim diskusijama rekla su za CNN da Tramp planira da Iranu da ograničen vremenski rok za razvoj jedinstvenog predloga.

Prema njihovim izjavama, američka administracija ne želi da produži primirje na neodređeno vreme i oprezna je zbog mogućnosti da Iran dodatno odloži pregovore.

Izvori takođe kažu da je sam predsednik oklevao da produži primirje nakon današnjeg roka.

Tajani: Sloboda plovidbe kroz Ormuz ključna, dijalog sa Iranom nužan

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da je u razgovoru sa šefom diplomatije Irana Abasom Arakčijem naglasio potrebu nastavka dijaloga u okviru procesa iz Islamabada, postizanja mirovnog sporazuma i očuvanja slobode plovidbe kroz Ormski moreuz, ističući važnost sprečavanja vojne upotrebe nuklearne energije.

"U razgovoru koji sam imao sa ministrom spoljnih poslova Irana, ponovio sam potrebu da se nastavi dijalog iz Islamabada, da se postigne mirovni sporazum i naglasio značaj slobode kretanja kroz Ormuz", rekao je Tajani na konferenciji za medije u Rimu.

On je dodao da je iranskom ministru Arakčiju ukazao i na važnost zaštite zemalja regiona Zaliva, kao i na potrebu postizanja dogovora u samom Iranu.

"Ponovio sam značaj da se ne ide ka vojnoj upotrebi nuklearne energije. To su ključni elementi", istakao je Tajani.

Iranski tankeri navodno zaobilaze blokadu i isporučuju naftu uprkos merama SAD

Iranski tankeri uspeli su da isporuče velike količine nafte uprkos američkoj blokadi u Persijskom zalivu, prema podacima pomorske analitike i satelitskog praćenja, preneo je Blumberg.

Prema navodima kompanije "Vorteks", najmanje dva potpuno natovarena iranska supertankera isplovila su iz Zaliva i prošla liniju koju su identifikovale SAD, prevozeći deo pošiljki u Arapsko more.

Brodovi su se, kako se navodi, kretali noću i sa isključenim transponderima kako bi izbegli praćenje.

Izveštaji su ukazali da je od početka blokade kroz zonu prošlo više desetina brodova povezanih sa Iranom, pri čemu je značajan deo tereta i dalje namenjen izvozu, uglavnom ka azijskim tržištima.

Američke snage su u međuvremenu zaplenile jedan teretni brod i ukrcale se na drugi tanker pod sankcijama, dok se istovremeno prijavljuju i incidenti u regionu, uključujući otvaranje vatre na jedan kontejnerski brod u blizini Ormuskog moreuza.

Iranska topovnjača pucala na teretni brod kod Omana

Iranska topovnjača pucala na teretni brod kod Omana u Ormuskom moreuzu, plovilo Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC) nije poslalo upozorenje.

Libanski državni mediji: U izraelskom napadu dronom jedna osoba poginula, dve ranjene

Državni mediji u Libanu objavili su da je jedna osoba poginula, a dve su ranjene u napadu dronom u toj zemlji.

Nacionalna novinska agencija tvrdi da Izrael stoji iza napada, koji se dogodio u zoru na obodu Džabura, u zapadnom delu doline Beka.

Izrael i Liban su pod privremenim prekidom vatre nakon što su se borbe između Izraelskih odbrambenih snaga i proiranske ekstremističke organizacije Hezbolaha ponovo rasplamsale sa početkom rata u Iranu.

Tramp podelio objavu o sebi kao "dokaz" da nije menjao stav oko Irana

Američki predsednik na mreži Truth social podelio je montiran video snimak kao neki vid validacije da se njegov stav oko Irana nije menjao.

"Mediji lažu: Predsednik Tramp nije nikada menjao svoj stav oko Irana", piše krupnim slovima na snimku jednog od njegovih ranijih medijskih nastupa.

Kako je dodato, video je zabeležen 1980. godine.

Kako se odvijalo produženje prekida vatre

Pre sada otkazanih razgovora u Pakistanu, administracija SAD Donalda Trampa se suočavala sa praktičnom tišinom Iranaca.

SAD su poslale Iranu listu opštih tačaka sporazuma o kojima su želele da Iranci pristanu pre sledeće runde razgovora. Ali dani su prolazili bez odgovora, što je izazvalo sumnje o tome koliko potpredsednik DŽ. D. Vens i drugi mogu postići odlaskom u Pakistan na razgovore, prema rečima trojice zvaničnika.

Trampovi glavni pomoćnici veruju da je glavni razlog zašto nisu dobili odgovor bio podeljenost unutar sadašnjeg iranskog rukovodstva, a njihovo razumevanje delimično se zasniva na izveštajima pakistanskih posrednika, prema rečima trojice zvaničnika. Smatranje administracije je da Iranci nemaju konsenzus o svom stavu ili koliko da osnaže pregovarače o obogaćivanju uranijuma i trenutnim zalihama obogaćenog uranijuma u ​​zemlji - što je glavna tačka spoticanja u pregovorima.

SAD smatraju da je deo tog komplikujućeg faktora da li novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei daje svojim podređenima jasna uputstva - ili oni jednostavno moraju da pogađaju šta on želi bez konkretnih instrukcija. Američki zvaničnici veruju da su njegovi napori da ostane skriven poremetili unutrašnje diskusije iranske vlade.

Pakistanski zvaničnici, koji su se borili da ubede Iran da se pridruži pregovorima, takođe su ohrabrivali Trampa da produži prekid vatre.

Tramp je utvrdio da bi produženje prekida vatre, teoretski, moglo da omogući Iranu više vremena da se ujedini oko jedinstvenog stava uz odobrenje Hamneija, iako su zvaničnici rekli da postoji mala garancija.

Iranski izaslanik pri UN kaže da veruje da će se razgovori održati nakon što SAD ukinu blokadu

Iranski izaslanik pri Ujedinjenim nacijama rekao je da veruje da će se pregovori održati u glavnom gradu Pakistana kada Sjedinjene Države okončaju blokadu iranskih luka.

- Čim Vašington okonča pomorsku blokadu, mislim da će se sledeća runda pregovora održati u Islamabadu - rekao je Amir Said Iravani, stalni predstavnik Irana pri UN, novinarima u utorak u sedištu UN u Njujorku, prema iranskom državnom mediju IRNA.

Njegovi komentari su usledili nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da će primirje sa Iranom biti produženo dok Teheran ne podnese predlog za trajno okončanje sukoba, iako je rekao da će SAD nastaviti da blokiraju iranske luke.

Tramp upozorava da ukidanje blokade ukida šanse za dogovor

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da Iran u krajnjoj liniji želi da se Ormuski moreuz ponovo otvori, ali je tvrdio da bi ukidanje američke blokade iranskih luka potkopalo izglede za mirovni sporazum, osim ako "ne dignemo u vazduh" ostatak zemlje.

"Iran ne želi da se Ormuski moreuz zatvori, žele da se otvori kako bi mogli da zarađuju 500 miliona dolara dnevno", napisao je Tramp u objavi na Truth Social, pa dodao: "Oni samo kažu da žele da se zatvori zato što sam ga potpuno BLOKIRAO (ZATVORIO!), tako da samo žele da 'sačuvaju obraz'".

Američki predsednik je nastavio: "Ljudi su mi prišli pre četiri dana govoreći: 'Gospodine, Iran želi da otvori moreuz, odmah'. "Ali ako to uradimo, nikada ne može biti sporazuma sa Iranom, osim ako ne dignemo u vazduh ostatak njihove zemlje, uključujući i njihove lidere!"

Komentari dolaze nakon što je Tramp ranije rekao da produžava primirje sa Iranom dok Teheran ne podnese predlog usmeren na trajno okončanje sukoba. Rekao je da će SAD nastaviti da blokiraju iranske luke.

IRGC preti susednim zemama Zaliva koje "pomažu neprijateljima"

Iranski vojni komandant upozorio je južne susede zemlje da ako njihovu zemlju ili objekte koriste neprijatelji za napad na Iran, "treba da se oproste od proizvodnje nafte u regionu Bliskog istoka", prema državnim medijima.

"Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada su neke zemlje Persijskog zaliva ranije dozvolile da njihovu teritoriju koriste neprijatelji Irana", izvestio je državni Fars njuz, pozivajući se na komandanta Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde.

"Sada, ako se ovo nastavi, njihov ekonomski spas biće ozbiljno ugrožen", dodaje se, bez preciziranja kojim se zemljama obraća.

Komandant je takođe objavio da se iranska "lista meta" proširila izvan vojnih instalacija i da sada uključuje velika naftna polja i rafinerije širom Bliskog istoka, navodeći konkretne lokacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, prema Fars njuzu. Mnoge od tih zemalja Zaliva su saveznici SAD, od kojih se neke nalaze u američkim vojnim bazama.

Autor: D.Bošković