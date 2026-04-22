AUTOMOBIL U PRATNJI IZRAELSKOG MINISTRA UBIO TINEJDŽERA (16)! Pregazio ga dok je išao u školu

Automobil koji je juče ubio šesnaestogodišnjeg palestinskog biciklistu u blizini Hebrona na Zapadnoj obali pripada bezbednosnoj kompaniji Magen, koja pruža obezbeđenje izraelskim ministrima.

Palestinski mediji su javili da je poginuo Mohamed Madži el Džabari.

Prema palestinskoj zvaničnoj novinskoj agenciji WAFA, koja se poziva na bezbednosne izvore, Mohameda je rano ujutru udarilo vozilo dok je bio na putu do škole.

Nije jasno kog ministra je vozilo pratilo

Izraelski mediji pišu da još nije jasno kog ministra je automobil trebalo da štiti. List Maariv izveštava da, prema početnim informacijama, vozilo pripada pratnji ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira.

S druge strane, Harec se poziva na bezbednosni izvor i piše da je automobil bio na putu ka ministarki za naselja Orit Štrok.

Ben Gvir živi u ilegalnom izraelskom naselju Kirjat Arba u oblasti Hebrona, dok Strok živi u samom Hebronu.

"Vozilo ne pripada ministru"

Kancelarija Ben Gvira izdala je saopštenje u kojem tvrde da "vozilo nije ministrovo, a ministar nije bio na licu mesta".

"Što se tiče same nesreće, maloletni Arap iznenada je izašao na put dok je svetlo bilo crveno. Čuvar je učinio sve što je mogao da izbegne sudar i sam je povređen i nalazi se na bolničkom lečenju", navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić