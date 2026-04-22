Oglasio se Tramo: Imam dobre vesti

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social vest koja je obišla svet – osam mladih žena u Iranu, kojima je pretila hitna smrtna kazna, pošteđeno je nakon njegovog direktnog apelovanja iranskim vlastima.

"Dobre vesti iz Teherana"

Tramp je potvrdio da je obavešten o promeni odluke iranskog pravosuđa neposredno pre nego što je planirano pogubljenje trebalo da bude izvršeno.

"Dobre vesti! Upravo sam obavešten da osam žena demonstranata, koje je trebalo da budu pogubljene večeras u Iranu, neće biti ubijene. Četiri će biti odmah puštene na slobodu, a četiri će biti osuđene na mesec dana zatvora", napisao je Tramp.

On je izrazio zahvalnost Teheranu na ovakvom potezu, naglasivši da ceni što su lideri Irana uvažili njegov zahtev kao predsednika Sjedinjenih Država.

Apel koji je promenio sve

Podsetimo, Tramp je u utorak poslao direktnu i emotivnu poruku iranskim liderima, zahtevajući slobodu za osam devojaka, među kojima je bilo i maloletnih tinejdžerki. Uz zahtev je objavio i njihovu zajedničku fotografiju, upozoravajući da bi njihovo oslobađanje bio "odličan početak" predstojećih pregovora između dve zemlje.

"Iranskim liderima, koji će uskoro pregovarati sa mojim predstavnicima – veoma bih cenio oslobađanje ovih žena. Siguran sam da će poštovati činjenicu da ste to učinili. Molim vas, nemojte im nauditi!", poručio je ranije Tramp.

Ovaj diplomatski manevar dolazi u trenutku izuzetno zategnutih odnosa na Bliskom istoku, a analitičari smatraju da bi ovaj potez Teherana mogao da otvori vrata ka smirivanju tenzija.

Autor: D.S.